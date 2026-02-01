Οργισμένο μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη (vid)

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε απογοητευτικός και στο Αλεξάνδρειο, εκεί όπου γνώρισε την ήττα από τον Άρη με 102-95, στην παράταση. Ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε την οργή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Μέσω instagram, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ζήτησε την παραίτηση όλων στην ομάδα με την επιστροφή από τη Θεσσαλονίκη και όπως φαίνεται αναμένονται εξελίξεις στους «πράσινους».

Η αλήθεια είναι πως έχουν μαζευτεί πάρα πολλά στον Παναθηναϊκό το τελευταίο διάστημα, με τη μία κακή εμφάνιση να διαδέχεται την άλλη σε Ευρώπη αλλά και Ελλάδα. Μένει να φανεί αν η ήττα από τον Άρη είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και έρθει έτσι το τέλος της εποχής-Αταμάν στους «πράσινους».

Όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Προπονητές, παίκτες, όλοι, πρέπει να καταλάβετε που είστε. Είστε στον Παναθηναϊκό. Πρέπει όταν γυρίσετε στην Αθήνα, αν έχετε την αξιοπρέπεια να γυρίσετε στην Αθήνα, να παραιτηθείτε όλοι σας. Είσαστε ξεφτιλισμένοι. Ντροπή σας!

Και δεν ακούω τίποτα. Ούτε για… Πιτσίλκες, ούτε για εγκληματικές οργανώσεις. Δεν γίνεται 40 εκατομμύρια μπάτζετ να πηγαίνετε και να χάνεται από τον Άρη. Έλεος!

Αρχίστε να παίζεται μπάσκετ. Καταλάβετε που βρίσκεστε! Άντε μπράβο…»