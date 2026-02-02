Μητσοτάκης: Σήμερα οι ανακοινώσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση – Η στόχευση
Ο κ. Μητσοτάκης, ανοίγει το θέμα, επιχειρώντας να αλλάξει την ατζέντα - Στο στόχαστρο του Μαξίμου δημόσια πανεπιστήμια και μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων - Αλλαγές και στον νόμο περί ευθύνης υπουργών με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση αποφάσισε να ανοίξει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με «διάγγελμα» το οποίο αναμένεται να κάνει εντός της ημέρας, σε μία συγκυρία όπου το Μαξίμου, θέλει να δείξει πως έχει μεταρρυθμιστικό πρόσημο.
Παρ’ ότι στις αρχικές προθέσεις του ήταν η διαδικασία να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2026, τελικά ο πρωθυπουργός αποφάσισε να ανοίξει το θέμα τώρα, μετά από μία δύσκολη περίοδο για το κυβερνών κόμμα, ειδικά μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις αλλά και το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, πασχίζοντας να αλλάξει τη ατζέντα.
Στο Μαξίμου «επενδύουν» στη Συνταγματική Αναθεώρηση, την οποία πλασάρουν ως μία κομβική πρωτοβουλία στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που έχουν τη «σφραγίδα» της κυβέρνησης της ΝΔ.
Στο στόχαστρο τα ΑΕΙ και η μονιμότητα στο δημόσιο
Ήδη από το περασμένο φθινόπωρο, ο κ. Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην αναθεώρηση, βασικών άρθρων, μεταξύ των οποίων το άρθρο 16 που θεσπίζει τη δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες, καθιστά την ανώτατη εκπαίδευση αποκλειστικά δημόσια και ορίζει την παιδεία ως βασική αποστολή του Κράτους.
Μεγάλες αντιδράσεις αναμένεται να προκαλέσει και η προσπάθεια για αναθεώρηση του άρθρου 103, δηλαδή τις προβλέψεις για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι. Όπως είπε χθες ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, η συζήτηση περί άρσης της μονιμότητας δεν συνεπάγεται κατάργηση της θεσμικής προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων, ούτε δίνει τη δυνατότητα αυθαίρετων απολύσεων από υπουργούς, δημάρχους ή περιφερειάρχες. Πρόθεση είναι η μονιμότητα να γίνεται με διαδικασίες «αξιολόγησης, σε συνέχεια και του συστήματος επιλογής μέσω ΑΣΕΠ». Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης, η οποία θα αφορά το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων και των ήδη υπηρετούντων.
Η κυβερνητική πρόταση εξάλλου θα περιλαμβάνει την αναθεώρηση του άρθρου 24 για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο των «πυρών» της αντιπολίτευσης, με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών, αλλά και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στοίχημα πάντως για το Μαξίμου αποτελεί η συναίνεση. Για να αναθεωρηθούν άρθρα του Συντάγματος από την επόμενη, αναθεωρητική Βουλή, απαιτείται ευρεία πλειοψηφία 180 ψήφων.
