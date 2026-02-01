Τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση

Στην επίσημη εκκίνηση της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, αναμένεται να προχωρήσει αύριο Δευτέρα, μέσω τηλεοπτικού μηνύματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με πληροφορίες από το κυβερνητικό περιβάλλον.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει και επιστολή στους βουλευτές της ΝΔ, προκειμένου να ζητήσει τις προτάσεις τους σε σχέση με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.

Πέραν του παραπάνω σχεδιασμού, την ευκαιρία να αναφερθεί στο θέμα θα έχει ο Κυρ. Μητσοτάκης και το βράδυ της Δευτέρας, αφού έχει προγραμματισμένη συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπαχελά στις 21.00, ενώ για το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης αναμένεται, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, να μιλήσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην αυριανή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Οι στοχεύσεις

Με την επίσπευση της επίσημης έναρξης του σχετικού διαλόγου, η πρώτη στόχευση του μεγάρου Μαξίμου είναι να επιχειρήσει να ορίσει την ατζέντα της επικαιρότητας, ειδικά μετά τη μακρά κυριαρχία σε αυτήν του αρνητικού για την κυβέρνηση θέματος των αγροτικών κινητοποιήσεων και βέβαια του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να προσπαθήσει να αλλάξει την ατζέντα από υποθέσεις όπως εκείνη του εργατικού δυστυχήματος στα Τρίκαλα.

Και η δεύτερη στόχευση του Μαξίμου, σύμφωνα με καλά ενημερωμένα κυβερνητικά στελέχη είναι, έχοντας μπει πλέον στο 2026 και οδεύοντας προς τις εκλογές (είτε γίνουν το 2027, είτε νωρίτερα) να επιχειρήσει, μέσω των πρωτοβουλιών αυτών για τη συνταγματική αναθεώρηση, να υποστηρίξει το αφήγημα ότι μόνο η ΝΔ έχει σχέδιο και «θεσμική ατζέντα» για την επόμενη μέρα απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία σε αυτή τη φάση πλήττονται από τον πολυκερματισμό του πολιτικού σκηνικού.

Με άλλα λόγια το μέγαρο Μαξίμου θα προσπαθήσει και μέσα από την επίσημη έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, να παίξει τα ρέστα του στο γνωστό αφήγημά του περί «Μητσοτάκη ή χάους».

Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζεται ότι ήδη ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αναφερθεί σε αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών και του άρθρου 24 για το Περιβάλλον, ενώ με κάθε ευκαιρία επιχειρεί να βάλει στο τραπέζι το διακαή του πόθο για αλλαγή του άρθρου 16 για τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων και του άρθρου 103 για την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο. Σημειώνεται, τέλος, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει θέμα αλλαγής του άρθρου 90 για τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.