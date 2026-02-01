Την επιμονή της κυβέρνησης στην προώθηση των σχεδίων για θέσπιση της επίμαχης ηλεκτρονικής ψήφου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, εξέφρασε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.

«Ετοιμάζουμε ένα πρώτο βήμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, που θα δώσουμε τη δυνατότητα σε όποιον θέλει να ψηφίσει ψηφιακά – τη μέθοδο τη διαμορφώνουμε τώρα. Πιθανό είναι να χρειαστεί ο εκλογέας να μετακινηθεί ελάχιστα μέτρα, σε προκαθορισμένα εκλογικά τμήματα, ώστε να υπάρχει μια εγγύηση ταυτοπροσωπίας, και να ψηφίσει για τον δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος, πολύ κοντά στο σπίτι του. Δηλαδή θα πηγαίνετε σε οποιοδήποτε ψηφιακό εκλογικό τμήμα υπάρχει, δικαστικός αντιπρόσωπος θα ελέγχει τα στοιχεία και σε παραβάν θα υπάρχει τάμπλετ στο οποίο κάποιος θα μπορεί να ψηφίζει για τον δήμο του, πχ από την Αγία Παρασκευή κάποιος θα μπορεί να ψηφίζει για την Αλεξανδρούπολη. Είναι ένα από τα πράγματα που εξετάζουμε. Η πολιτεία θέλει εξαντλήσει όλα τα εργαλεία ώστε να αυξήσει τη συμμετοχή και να μειώσει την αποχή», είπε ο κ. Λιβάνιος στο ΕΡΤnews.

Αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ο υπουργός διευκρίνισε ότι η δυνατότητα διόρθωσης της ψήφου εξαρτάται από τη μέθοδο που θα εφαρμοστεί. Όπως είπε, εάν η ψηφοφορία γίνεται στο παραβάν με ηλεκτρονική συσκευή, δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ψήφου. «Αυτό εφαρμόζεται σε ψηφοφορίες που γίνονται από το σπίτι», είπε.

Επιστολική ψήφος

Ο κ. Λιβάνιος αναφέρθηκε και στην πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές, που ως απώτερο στόχο έχει την «εισαγωγή» ψηφορόρων που θα μπορούν να καθορίζουν τον πολιτικό συσχετισμό και τις εξελίξεις στη χώρα με την απλή αποστολή ενός φακέλου.

Όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, η διαδικασία είχε ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στις Ευρωεκλογές, όπου περίπου 35.000 από τους 50.000 εγγεγραμμένους εκτός Ελλάδας πολίτες ψήφισαν, υπερδιπλασιάζοντας τη συμμετοχή σε σχέση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Παράλληλα, περίπου 120.000 πολίτες εντός Ελλάδας χρησιμοποίησαν την επιστολική ψήφο.

«Μετά από αυτήν την εμπειρία, ήρθε η ώρα να διευκολύνουμε τους εκλογείς», πρόσθεσε ο κ. Λιβάνιος. Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο μπορεί να αποτέλεσει «πρόβα και κάποια στιγμή να εφαρμοστεί και για τους ψηφοφόρους που βρίσκονται στην Ελλάδα».

Το σχετικό νομοσχέδιο είναι σε δημόσια διαβούλευση ενώ η διακομματική επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου την ερχόμενη Τρίτη.

Κρίσεις προϊσταμένων στο δημόσιο

Τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχουν γίνει κρίσεις προϊσταμένων λόγω της «απροθυμίας» όπως είπε ο υπουργός των αυτοδιοικητικών διοικήσεων «όλων των χρωμάτων». Τώρα η επιλογή προϊσταμένων θα γίνεται, όπως είπε, με εξετάσεις.

Oι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται σε μία συγκεκριμένη ημέρα, όπως έγινε με τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, είτε από το ίδιο το ΑΣΕΠ είτε υπό την εποπτεία του. Δεν θα πρόκειται μόνο για εξετάσεις γνώσεων ή απαντήσεις σε κλασικά ερωτήματα, αλλά θα περιλαμβάνουν και τεστ δεξιοτήτων, καθώς και τεστ που προσομοιώνουν την εργασιακή καθημερινότητα.

Μέσα από αυτόν τον συνδυασμό θα προκύπτει μια μοριοδότηση, η οποία θα έχει το μεγαλύτερο βάρος στην τελική αξιολόγηση. Επιπλέον, θα λαμβάνονται υπόψη και τα τυπικά προσόντα, όπως οι ξένες γλώσσες ή η προηγούμενη εμπειρία σε θέσεις προϊσταμένου, «ώστε μέσω αυτής της διαδικασίας να καταλήγουμε σε ένα σαφώς πιο αξιοκρατικό σύστημα, με την εγγύηση του ΑΣΕΠ», ανέφερε ο κ. Λιβάνιος.

Στο τραπέζι η άρση μονιμότητας

Στο τραπέζι και το ζήτημα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, το κρίσιμο ζητούμενο δεν είναι τόσο η άρση της μονιμότητας αυτή καθαυτή, όσο η καθιέρωση ενός ουσιαστικού και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης.

Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης, η οποία θα αφορά το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων και των ήδη υπηρετούντων. Οι τελικές προτάσεις αναμένεται να διαμορφωθούν μέσα από τη συζήτηση με τα πολιτικά κόμματα, στο πλαίσιο της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης.

Ο κ. Λιβάνιος υπενθύμισε ότι η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος απαιτεί αυξημένες πλειοψηφίες, γεγονός που καθιστά αναγκαίο έναν ευρύ πολιτικό διάλογο.

Ταυτόχρονα υποστήριξε ότι η συζήτηση περί άρσης της μονιμότητας δεν συνεπάγεται κατάργηση της θεσμικής προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων, ούτε δίνει τη δυνατότητα αυθαίρετων απολύσεων από υπουργούς, δημάρχους ή περιφερειάρχες. Πρόθεση είναι η μονιμότητα να γίνεται με διαδικασίες «αξιολόγησης, σε συνέχεια και του συστήματος επιλογής μέσω ΑΣΕΠ».