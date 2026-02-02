Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 08:36
Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συνεχώς στο τρέξιμο: Από πότε έγινε τόσο δύσκολο το διάλειμμα;
Break 02 Φεβρουαρίου 2026, 07:30

Συνεχώς στο τρέξιμο: Από πότε έγινε τόσο δύσκολο το διάλειμμα;

Το διάλειμμα από την ένταση της καθημερινότητας είναι απαραίτητο - ωστόσο οι περισσότεροι από εμάς δυσκολευόμαστε να το κάνουμε.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πόνος στον αυχένα; 3 +1 απλές κινήσεις που ανακουφίζουν

Πόνος στον αυχένα; 3 +1 απλές κινήσεις που ανακουφίζουν

Spotlight

Η ξεκούραση είναι «κάυσιμο» για την απόδοση. Και όμως οι άνθρωποι σήμερα δεν το αντιλαμβάνονται. Σύμφωνα με αμερικανική έρευνα, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες δεν χρησιμοποιούν όλες τις ημέρες άδειάς τους κάθε χρόνο. Στατιστικά, το 23% των εργαζομένων στις ΗΠΑ δεν πήρε καμία ημέρα άδειας πέρσι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ακόμη κι όταν οι Αμερικανοί παίρνουν άδεια, πολλές μελέτες δείχνουν ότι συχνά συνεχίζουν να δουλεύουν έως και μία ώρα την ημέρα κατά τη διάρκειά της.

Τι είναι η «δυσανεξία στην ξεκούραση»;

Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν τον χρόνο μακριά από τη δουλειά αγχωτικό, παρότι η υπερβολική εργασία βλάπτει την ευεξία και την παραγωγικότητα που προσπαθούν να πετύχουν. Οι ερευνητές αποκαλούν αυτή την αποφυγή της χαλάρωσης «δυσανεξία στην ξεκούραση» ή «αντίσταση στην ξεκούραση». Όταν χαλαρώνουμε, μπορεί να νιώθουμε ενοχή, ντροπή και αρνητικά συναισθήματα.

Αν έχετε νιώσει ποτέ χειρότερα ξαπλωμένοι στον καναπέ απ’ ό,τι δουλεύοντας εξαντλητικά για μια προθεσμία, ξέρετε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Αν ξυπνάτε τη νύχτα και αμέσως αρχίζετε να σκέφτεστε τι έχετε να κάνετε, τότε μάλλον είστε «θύματα» της «δυσανεξίας στην ξεκούραση». Με λίγα λόγια, κάποιοι από εμάς απλώς δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε!

Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να χαλαρώσουν

Το βασικό εμπόδιο είναι ότι μερικοί συνδέουν την αυτοαξία τους με τη διαρκή παραγωγικότητα. Όταν η ταυτότητά μας ταυτίζεται με την παραγωγή, η χαλάρωση μοιάζει λάθος αντί για αναζωογονητική. Η ξεκούραση συχνά πυροδοτεί ενοχές, ντροπή, άγχος και φόβο ότι μένουμε πίσω από τους άλλους, ειδικά σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα όπως η δουλειά ή το σχολείο.

Τα άτομα με «δυσανεξία στην ξεκούραση» τείνουν να συγκρίνονται με συνομηλίκους, να εμμένουν σε ανολοκλήρωτες εργασίες και να πιστεύουν παράλογα πράγματα, όπως ότι η ξεκούραση πρέπει να «κερδίζεται» ή να είναι πολύ σύντομη. Αυτές οι παρεμβατικές σκέψεις δυσκολεύουν τη διακοπή της παραγωγικής ορμής, αυξάνουν το στρες και επηρεάζουν τον ύπνο. Με τον καιρό, η ξεκούραση μοιάζει υποχρέωση κι όχι επιλογή.

Για παράδειγμα, ένας φοιτητής ξαπλώνει μετά από έξι ώρες μελέτης, αλλά συνεχίζει να σκέφτεται ότι κάτι έχασε ή ότι πρέπει να κάνει κι άλλο, παρότι γνωρίζει την ύλη. Αντί να μας επαναφορτίζει, ο ύπνος γίνεται αγχωτικός, ενισχύοντας τον κύκλο της εξάντλησης.

Ο φαύλος κύκλος

Οι άνθρωποι παγιδεύονται στο σύνδρομο της «δυσανεξίας στην ξεκούραση», επειδή δεν συνειδητοποιούν ότι, βιολογικά, το κίνητρο για απόδοση είναι κυκλικό. Τι εννοούμε με αυτό; Όπως χρειάζεται διάλειμμα μετά από 50 επαναλήψεις στο γυμναστήριο, έτσι χρειαζόμαστε και «διαλείμματα παρακίνησης».

Αυτό που υποστηρίζουν μερικοί, ότι η παρακίνηση πρέπει να είναι συνεχής, δεν είναι βιώσιμο, λόγω των αναπόφευκτων κορυφώσεων και υφέσεων της προσπάθειας. Από βιολογική σκοπιά, το ανθρώπινο σώμα και ο νους διέπονται από την ομοιόσταση, την έννοια της ισορροπίας που μάθαμε στη βιολογία. Το ίδιο ισχύει και για την παρακίνηση. Σύμφωνα με σχετική μελέτη, χρειαζόμαστε ψυχολογική ισορροπία για βέλτιστη λειτουργία και αυτή δεν επιτυγχάνεται χωρίς συνειδητή ξεκούραση.

Μακροπρόθεσμα, η ξεκούραση δεν είναι προαιρετική. Είναι απαραίτητη για να αποδίδουμε καλύτερα και να παραμένουμε παραγωγικοί με τον χρόνο. Πώς, λοιπόν, ξεπερνάμε την ψευδαίσθηση της ανάγκης για ασταμάτητη δουλειά;

Πώς να βάλετε την ξεκούραση στο πρόγραμμά σας

Το ζητούμενο είναι ότι η παύση είναι παραγωγική στρατηγική, όχι λόγος για ενοχή ή τεμπελιά. Δείτε πώς να το εφαρμόσετε:

  • Ορίστε το δικό σας πρόγραμμα. Αν αυτό είναι εφικτό με τη δουλειά που κάνετε, μην αφήνετε τους άλλους να σας υπαγορεύουν πότε δουλεύετε και πότε ξεκουράζεστε Εσείς ξέρετε πότε αποδίδετε καλύτερα. Το όριο του καθενός μπορεί να είναι διαφορετικό.
  • Αποδεχτείτε ότι η παύση είναι στρατηγική. Το διάλειμμα δεν δείχνει αδυναμία κινήτρου. Συνήθως, όταν σταματάμε και τρώμε ή ξαπλώνουμε για μισή ώρα, όποτε εξαντλούμαστε, αποδίδουμε καλύτερα μετά.
  • Αγνοήστε τους «κήρυκες παραγωγικότητας». Όσοι λένε ότι δεν πρέπει ποτέ να χαλαρώνετε ή ότι πρέπει πάντα να δίνετε το 100% κάνουν λάθος. Ούτε η επιστήμη, ούτε η ζωή στηρίζουν την ιδέα ότι η παρακίνηση είναι συνεχής και χωρίς υφέσεις.
  • Αναγνωρίστε το πραγματικό πρόβλημα. Αν νιώθετε ενοχές, τόσο όταν ξεκουράζεστε, όσο και όταν δουλεύετε, το ζήτημα δεν είναι το πρόγραμμά σας, είναι ο τρόπος σκέψης σας.  Ίσως σας οδηγούν η κοινωνική σύγκριση και το άγχος κύρους, όχι το ρολόι.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η νομιμοποίηση της σκληρής δουλειάς δημιουργεί ψυχολογικό εμπόδιο σε μια καλή ζωή, κάνοντας τους ανθρώπους να νιώθουν ενοχές για τις καθημερινές στιγμές ξεκούρασης. Κρίμα δεν είναι να ζούμε έτσι;

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Πιέσεις ΗΠΑ για άρση των εμποδίων στη μεταφορά LNG

Κάθετος Διάδρομος: Πιέσεις ΗΠΑ για άρση των εμποδίων στη μεταφορά LNG

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόνος στον αυχένα; 3 +1 απλές κινήσεις που ανακουφίζουν

Πόνος στον αυχένα; 3 +1 απλές κινήσεις που ανακουφίζουν

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Plus
Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA
Media 30.01.26

«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό - ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA

Στα χωριά του Έβρου, της Ηπείρου, της Κρήτης και στα νησιά της άγονης γραμμής, το κυριακάτικο ντέρμπι δεν είναι απλά άλλος ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Είναι αυτό που τους δίνει ζωή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη»: Στο στόχαστρο των φετινών Grammy η βία της ICE
Ποιοι οι νικητές 02.02.26

«Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη»: Στο στόχαστρο των φετινών Grammy η βία της ICE

Με ιστορικές διακρίσεις και ανοιχτές πολιτικές τοποθετήσεις, τα φετινά Grammy σημαδεύτηκαν από τις παρεμβάσεις της Μπίλι Άιλις, του Bad Bunny και της Ολίβια Ντιν, που κατήγγειλαν τη βία της ICE και στάθηκαν δημόσια υπέρ των μεταναστών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέα Πέραμος: Θρίλερ με τη δολοφονία 27χρονου – Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση με νεκρό επιχειρηματία
Ελλάδα 02.02.26

Νέα Πέραμος: Θρίλερ με τη δολοφονία 27χρονου – Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση με νεκρό επιχειρηματία

Τα κομμάτια του παζλ της δολοφονίας του 27χρονου που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο προσπαθούν να ενώσουν οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση.

Σύνταξη
«Ξεκάθαρο πέναλτι στον Αντρέ Λουίζ από τον Μουκουντί» – Όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφωνούν (vid)
Ποδόσφαιρο 02.02.26

«Ξεκάθαρο πέναλτι στον Αντρέ Λουίζ από τον Μουκουντί» – Όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφωνούν (vid)

Παναγιώτης Βαρούχας, Ηλίας Σπάθας, Ελένη Λαμπαδαρίου και Αριστομένης Κουτσιαύτης ήταν ξεκάθαροι για το πέναλτι που έκανε ο Μουκουντί στον Αντρέ Λουίζ – «Ήταν παράβαση, σωστά δόθηκε το πέναλτι από Μάκελι και VAR»

Σύνταξη
Ουκρανία: Δεκαπέντε νεκροί ανθρακωρύχοι μετά από ρωσικό πλήγμα – Δύο νεκροί στη Ρωσία από ουκρανικό drone
Εκατέρωθεν επιθέσεις 02.02.26

Δεκαπέντε νεκροί ανθρακωρύχοι μετά από ρωσικό πλήγμα στην Ουκρανία - Δύο νεκροί στη Ρωσία από ουκρανικό drone

Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις - Δείτε φωτογραφίες από το ρωσικό πλήγμα στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Η σκληρή αλήθεια είναι ότι βλάπτει – Και όχι γιατί απειλεί τις θέσεις μας
Μια «βολική» ζωή 02.02.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Η σκληρή αλήθεια είναι ότι βλάπτει – Και όχι γιατί απειλεί τις θέσεις μας

Οι εργαζόμενοι στρέφονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη. Και αναζητούν σε chatbots καθοδήγηση και συντροφικότητα. Αλλά αυτά επιδίδονται σε κολακείες και κακό coaching.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;
Μωρέ μπράβο! 02.02.26

Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;

Η Νίκολα Πελτζ, σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ, βρίσκεται και πάλι στα πρωτοσέλιδα, αυτή τη φορά λόγω φημών σχετικά με το πόσο γενναιόδωρος μπορεί να είναι ο δισεκατομμυριούχος πατέρας της.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης
Ελλάδα 02.02.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για άντρες ηλικίας 43 και 37 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν πρωινές ώρες χθες και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στη Νεάπολη και το Ωραιόκαστρο αντίστοιχα, να οδηγούν έχοντας καταναλώσει ποσότητες αλκοόλης

Σύνταξη
Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Το αυτοκρατορικό διαμάντι της αιώνιας αγάπης της με τον Μπάρτον λάμπει ξανά – Οι αντιδράσεις
Θρύλος 02.02.26

Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Το αυτοκρατορικό διαμάντι της αιώνιας αγάπης της με τον Μπάρτον λάμπει ξανά – Οι αντιδράσεις

Η Μάργκο Ρόμπι καθήλωσε τα βλέμματα στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη στο Λος Άντζελες, επιλέγοντας να φορέσει ένα από τα πιο θρυλικά κοσμήματα στην ιστορία του κινηματογράφου: το διαμάντι Taj Mahal της Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Υπήρχε λόγος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μητσοτάκης: Σήμερα το διάγγελμα για τη συνταγματική αναθεώρηση – Η στόχευση
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Μητσοτάκης: Σήμερα το διάγγελμα για τη συνταγματική αναθεώρηση – Η στόχευση

Ο κ. Μητσοτάκης, ανοίγει το θέμα, επιχειρώντας να αλλάξει την ατζέντα - Στο στόχαστρο του Μαξίμου δημόσια πανεπιστήμια και μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων - Αλλαγές και στον νόμο περί ευθύνης υπουργών με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Κόστα Ρίκα: Εκλέγεται πρόεδρος η δεξιά Λάουρα Φερνάντες – Ποιος τη συνεχάρη πρώτος
Το πρόγραμμά της 02.02.26

Πρόεδρος στην Κόστα Ρίκα εκλέγεται η δεξιά Λάουρα Φερνάντες - Ποιος τη συνεχάρη πρώτος

Η Λάουρα Φερνάντες, που όπως όλα δείχνουν επικρατεί από τον πρώτο γύρο στις προεδρικές εκλογές στην Κόστα Ρίκα, επιθυμεί να προχωρήσει σε αναθεώρηση του Συντάγματος

Σύνταξη
Προβλήματα στις ΗΠΑ από τη χιονιοθύελλα
Κόσμος 02.02.26

Προβλήματα στις ΗΠΑ από τη χιονιοθύελλα

Ισχυρές χιονοπτώσεις από το Σάββατο στη Βόρεια Καρολίνα και γειτονικές πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν εκατοντάδες συγκρούσεις οχημάτων στους δρόμους

Σύνταξη
Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια
Πρόστιμα - φωτιά 02.02.26

Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια

Έλεγχοι, αλκοτέστ σε κομβικά σημεία και αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους για την τήρηση του ΚΟΚ - «Βροχή» τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις άδειας οδήγησης

Ναταλία Διονυσιώτη
«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου
Σερβία 02.02.26

«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου

Τα σχέδια για τη μετατροπή του βομβαρδισμένου Generalštab του Βελιγραδίου σε πολυτελές συγκρότημα με ξενοδοχείο Trump International εγκαταλείφθηκαν, μετά τις διώξεις κατά της ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο