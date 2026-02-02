Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Εξπρές αλλαγή χρήσης γραφείων σε κατοικίες

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Με πολεοδομική ρύθμιση

Εξπρές αλλαγή χρήσης γραφείων σε κατοικίες

• Στο εξής θα επιτρέπεται η γρήγορη μετατροπή επαγγελματικών χώρων, καταστημάτων, και όχι μόνο, σε σπίτια

• Επίσης μέχρι τέλη Μαρτίου ξεκινά το Μητρώο Ακινήτων

• Το πρώτο εξάμηνο έτοιμη η κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας

• ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Εντονη ανησυχία για την αξιοποίηση του συστήματος

Με χρήση AI το σκανάρισμα

Εξυπνες κάμερες με 8 «μάτια»

• Μέχρι πότε θα παραμείνει πιλοτική η λειτουργία τους

Χάρης Δούκας

Καθηλωμένο το ΠΑΣΟΚ, προβληματική η στρατηγική

• Τι δήλωσε στο site tanea.gr

• Αρθρο M. Σκανδάμη: Με ποιον πρωθυπουργό;

Οπως με τη Βενεζουέλα

Παιχνίδι νεύρων με το Ιράν

• Ο χάρτης με τις αμερικανικές βάσεις και τα πλοία στην περιοχή

Οριστικά

Ενας luxury προορισμός η Μονή Σινά

• Το πεντάστερο resort ολοκληρώνεται, ο θρησκευτικός χαρακτήρας αναζητείται

Αποκαλύψεις

Γκέιτς, Γουόρς και οι συνήθεις ύποπτοι στη βίλα του Επστιν

Ανακάλυψη

Ενας ομαδικός τάφος επί Ιουστινιανού επιβεβαιώνει πανδημία

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

Το θρίλερ έβγαλε ισοπαλία

ΠΑΟ – Κηφισιά 3-0

Νίκη ηρεμίας με Τεττέη και Κοντούρη

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1

Σε κλίμα συγκίνησης

Αρης – ΠΑΟ 102-95

Ηττα – σοκ και ξέσπασμα Γιαννακόπουλου κατά πάντων

Κάρλος Αλκαράθ

Εγινε… αφεντικό στο παγκόσμιο τένις