Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Εξπρές αλλαγή χρήσης γραφείων σε κατοικίες

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Με πολεοδομική ρύθμιση
Εξπρές αλλαγή χρήσης γραφείων σε κατοικίες
• Στο εξής θα επιτρέπεται η γρήγορη μετατροπή επαγγελματικών χώρων, καταστημάτων, και όχι μόνο, σε σπίτια
• Επίσης μέχρι τέλη Μαρτίου ξεκινά το Μητρώο Ακινήτων
• Το πρώτο εξάμηνο έτοιμη η κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας
Διαβάστε ακόμη
• ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Εντονη ανησυχία για την αξιοποίηση του συστήματος
===========
Με χρήση AI το σκανάρισμα
Εξυπνες κάμερες με 8 «μάτια»
• Μέχρι πότε θα παραμείνει πιλοτική η λειτουργία τους
===========
Χάρης Δούκας
Καθηλωμένο το ΠΑΣΟΚ, προβληματική η στρατηγική
• Τι δήλωσε στο site tanea.gr
• Αρθρο M. Σκανδάμη: Με ποιον πρωθυπουργό;
===========
Οπως με τη Βενεζουέλα
Παιχνίδι νεύρων με το Ιράν
• Ο χάρτης με τις αμερικανικές βάσεις και τα πλοία στην περιοχή
===========
Οριστικά
Ενας luxury προορισμός η Μονή Σινά
• Το πεντάστερο resort ολοκληρώνεται, ο θρησκευτικός χαρακτήρας αναζητείται
===========
Αποκαλύψεις
Γκέιτς, Γουόρς και οι συνήθεις ύποπτοι στη βίλα του Επστιν
===========
Ανακάλυψη
Ενας ομαδικός τάφος επί Ιουστινιανού επιβεβαιώνει πανδημία
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1
Το θρίλερ έβγαλε ισοπαλία
ΠΑΟ – Κηφισιά 3-0
Νίκη ηρεμίας με Τεττέη και Κοντούρη
ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1
Σε κλίμα συγκίνησης
Αρης – ΠΑΟ 102-95
Ηττα – σοκ και ξέσπασμα Γιαννακόπουλου κατά πάντων
Κάρλος Αλκαράθ
Εγινε… αφεντικό στο παγκόσμιο τένις
