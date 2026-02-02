newspaper
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Χωρίς ταξί Τρίτη και Τετάρτη η Αττική – Νέα 48ωρη απεργία
Ελλάδα 02 Φεβρουαρίου 2026, 07:41

Χωρίς ταξί Τρίτη και Τετάρτη η Αττική – Νέα 48ωρη απεργία

Τραβούν «χειρόφρενο» για ένα 48ωρο οι οδηγοί ταξί.

Σύνταξη
Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι ιδιοκτήτες ταξί την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, οι απεργοί θα συγκεντρωθούν στα γραφεία του ΣΑΤΑ (Μάρνη 17, Αθήνα) στις 10:30 π.μ. και θα ακολουθήσει πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου», ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την –όπως αναφέρουν– εχθρική στάση της κυβέρνησης απέναντι στον κλάδο.

Όπως αναφέρει ο ΣΑΤΑ σε ανακοίνωσή του, «ο κλάδος των ταξί απορρίπτει κάθε συζήτηση με τον Υπουργό Μεταφορών, τον οποίο θεωρεί πλήρως υπεύθυνο για την κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Με πρόσχημα την ηλεκτροκίνηση, ο Υπουργός αλλοιώνει βάναυσα την ελάχιστη μίσθωση των Ε.Ι.Χ., μειώνοντάς την από 90€ στα 50€!

»Αυτό που μέχρι τώρα αποτελούσε σαφή διαχωρισμό (ελάχιστη μίσθωση και ελάχιστη χρέωση για τις υπηρεσίες των Ε.Ι.Χ με αυτές του ταξί) από 1/1/2027 παύει να υφίσταται. Ο κ. Κυρανάκης βάζει την υπογραφή του σε ένα νόμο (ερανιστικό) που οδηγεί στην πλήρη απαξίωση του κλάδου και στην εγκατάλειψη των επαγγελματιών αυτοκινητιστών ταξί στο έλεος ιδιωτικών συμφερόντων.

»Τι λέει το επίμαχο άρθρο : ‘Από 1ης Ιανουαρίου 2027 τα νέα οχήματα των επιχειρήσεων της παρ. 1 εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, απαιτείται να είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό μηδενικών εκπομπών σε περιοχές του προηγούμενου εδαφίου το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης ορίζεται στα πενήντα (50) ευρώ’.

»Τα ‘παραμύθια’ του Υπουργού για την ηλεκτροκίνηση καταρρέουν σαν χάρτινος πύργος:

»- Μιλάει για 250 ταξί που ‘πρέπει’ να αντικατασταθούν το 2026, ένας αριθμός χωρίς καμία σημασία, που χρησιμοποιείται ως αφηγηματικό άλλοθι για να κρύψει τις καταστροφικές παρενέργειες που έχει για τον κλάδο των ταξί η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

»- Φλυαρεί για 100.000 φορτιστές στην Ελλάδα. Ψέματα! Οι οικιακοί φορτιστές δεν ξεπερνούν τις 10.000 (και δεν εξυπηρετούν τις επαγγελματικές ανάγκες γρήγορης φόρτισης), οι ταχυφορτιστές (50 kw) για φόρτιση 3-4 ωρών είναι 1.562 ενώ οι ταχείας φόρτισης (150 kW, κατάλληλοι για γρήγορη φόρτιση επαγγελματικών στόλων αυτοκινήτων όπως τα ταξί) δεν ξεπερνούν τους 10.

»Ο συνολικός αριθμός σημείων επαναφόρτισης ανερχόταν τον Δεκέμβριο του 2025 σε 8.757, με τους 1.562 από αυτούς να είναι ταχυφορτιστές. Η ετήσια αύξηση των σημείων φόρτισης έφτασε στο απόγειό της το 2023 και από τότε ο ρυθμός πέφτει σταδιακά. (Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [τα στοιχεία αντλούνται από τη Eurostat, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Τμήμα Κινητικότητας και Μεταφορών, το ELTIS, το Παρατηρητήριο Αστικής Κινητικότητας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) και την ΕΛΣΤΑΤ με τελευταία ενημέρωση των δεδομένων στις 16 Ιανουαρίου 2026].

»- Σιωπά για το 1,5 μήνα τον χρόνο που το ηλεκτρικό ταξί θα ‘κοιμάται στην πρίζα’ (1.100 ώρες φόρτισης ετησίως), για την άρνηση των ασφαλιστικών να καλύπτουν ζημιές μπαταρίας (το ακριβότερο εξάρτημα του ηλεκτρικού αυτοκινήτου), και για την απουσία οποιουδήποτε φορτιστή σε πιάτσες ταξί στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

»Ο νόμος ψηφίστηκε πριν από 5 χρόνια από την ίδια κυβέρνηση, που είχε άπλετο χρόνο να φτιάξει υποδομές. Δεν το έκανε επειδή η πολιτική της είναι να ‘θάψει’ οτιδήποτε παραπέμπει σε αυτοαπασχόληση και μικροεπιχειρηματικότητα.

»Η εμπάθεια του Υπουργού Μεταφορών για τα ταξί είναι πλέον ξεκάθαρη: Αυτό που στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι αυτονόητο –η χρήση έμφορτων ταξί των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας για γρηγορότερη εξυπηρέτηση πολιτών– ο κ. Κυρανάκης το απαγόρευσε με νόμο! Αντί για στήριξη, επιλέγει πειθαρχική μεταχείριση ενός κλάδου που λειτουργεί με την σφραγίδα της δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς.

»Κατηγορεί τον κλάδο ότι –παράλογα- ζητάει αύξηση. Δεν ανέφερε ποτέ όμως, ότι οι τιμές βενζίνης και diesel έχουν αυξηθεί κατά 25-30% από το 2022 (δεδομένα ΥΠΕΝ), ότι η ασφάλιση αυτοκινήτου ταξί αυξήθηκε κατά 18% (Ελληνική Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών) ή ότι το κόστος συντήρησης αυξήθηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% (ανταλλακτικά, service, κλπ).

»Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να δώσει λύση στα δίκαια αιτήματα των ταξιτζήδων, που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Και δεν είναι μόνο η ηλεκτροκίνηση. Η παράνομη πρακτική πλατφορμών, η υπερφορολόγηση , η έλλειψη ελέγχων για την καταπολέμηση της υποκλοπής μεταφορικού έργου από τα Ε.Ι.Χ , το πρόβλημα της εκκρεμούς έκδοσης και ανανέωσης ειδικών αδειών ταξί είναι ζητήματα από τα οποία εξαρτάται η βιωσιμότητα του κλάδου.

»Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις, για να στείλουμε ηχηρό μήνυμα ότι δεν θα ανεχτούμε άλλο την αδιαφορία και τις εχθρικές πολιτικές εναντίον μας.

»Το ΣΑΤΑ εκφράζει τη βαθιά του συγγνώμη προς το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία που θα προκύψει από την απεργία. Ωστόσο, ο αγώνας μας αφορά όλη την ελληνική κοινωνία, καθώς διεκδικούμε ασφαλείς και ποιοτικές μεταφορές για όλους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του ταξί, που εγγυάται υπεύθυνη εξυπηρέτηση και προστασία των δικαιωμάτων πολιτών και επαγγελματιών».

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Πιέσεις ΗΠΑ για άρση των εμποδίων στη μεταφορά LNG

Κάθετος Διάδρομος: Πιέσεις ΗΠΑ για άρση των εμποδίων στη μεταφορά LNG

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια
Πρόστιμα - φωτιά 02.02.26

Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια

Έλεγχοι, αλκοτέστ σε κομβικά σημεία και αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους για την τήρηση του ΚΟΚ - «Βροχή» τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις άδειας οδήγησης

Ναταλία Διονυσιώτη
Η Μεσαρά θρηνεί για τον 33χρονο που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό
Ηράκλειο Κρήτης 01.02.26

Η Μεσαρά θρηνεί για τον 33χρονο που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό

Ο άτυχος άνδρας επέβαινε σε αλιευτικό σκάφος μαζί με έξι συναδέλφους του, όταν η σφοδρή καταιγίδα τους έπληξε στη μέση της θάλασσας. Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες αποδείχθηκαν μοιραίες, με αποτέλεσμα να χαθούν όλοι οι επιβαίνοντες.

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: Στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε – Δολοφονία βλέπουν οι Αρχές
Θρίλερ 01.02.26

Στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε στη Νέα Πέραμο - Δολοφονία βλέπουν οι Αρχές

Ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα - Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν

Σύνταξη
Τουλάχιστον 100 επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού – Ανάμεσά τους βρέφος
Ελλάδα 01.02.26

Τουλάχιστον 100 επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού – Ανάμεσά τους βρέφος

Αυτή τη στιγμή στο Φαλακρό βρίσκονται εγκλωβισμένα περίπου 40 αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο, «οι επισκέπτες είναι ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και όταν ο καιρός το επιτρέψει θα ξεκινήσει η διαδικασία του απεγκλωβισμού τους» δήλωσε ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος

Σύνταξη
Μεγάλα τα προβλήματα από την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες
Νέο έκτακτο από ΕΜΥ 01.02.26 Upd: 23:24

Μεγάλα τα προβλήματα από την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες

Σημαντικά ήταν τα προβλήματα για τη Λάρισα, τη Μεσσηνία, αλλά και για τα νησιά Σάμο και Σαντορίνη, εξαιτίας των βροχοπτώσεων. Χρήση χιονοαλυσίδων απαιτείται σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύνταξη
Έρχεται απεργία και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
Αντίδραση 01.02.26 Upd: 21:30

Έρχεται απεργία και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 στις 3 Φεβρουαρίου, στο υπουργείο Εργασίας, ενώ συλλαλητήριο για τους ίδιους λόγους θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 19:00

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Πού χρειάζονται αλυσίδες στην Κ. Μακεδονία – Πού διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω συγκέντρωσης υδάτων
Χιόνι και βροχές 01.02.26

Κακοκαιρία: Πού χρειάζονται αλυσίδες στην Κ. Μακεδονία – Πού διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω συγκέντρωσης υδάτων

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κεντρική Μακεδονία. Αλυσίδες χρειάζονται σε αρκετά σημεία λόγω χιονόπτωσης, ενώ έχουν πλημμυρίσει και πολλοί δρόμοι.

Σύνταξη
Κουρέτας για Αγιόκαμπο: Σε κακοτεχνία οφείλονται προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία – Πλημμύρισαν σπίτια και επιχείρηση
Τι είπε στο in 01.02.26

Κουρέτας για Αγιόκαμπο: Σε κακοτεχνία οφείλονται προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία – Πλημμύρισαν σπίτια και επιχείρηση

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ο οποίος μίλησε στο in, το νερό μπήκε σε 10 σπίτια και έπληξε σοβαρά μια επιχείρηση.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς – Αναμένονται καθυστερήσεις
Hellenic Train 01.02.26

Διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς – Αναμένονται καθυστερήσεις

Η αμαξοστοιχία IC 57 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 265 επιβάτες, που επρόκειτο να αναχωρήσει λίγο πριν από τις 17:00, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Προβλήματα στις ΗΠΑ από τη χιονιοθύελλα
Κόσμος 02.02.26

Προβλήματα στις ΗΠΑ από τη χιονιοθύελλα

Ισχυρές χιονοπτώσεις από το Σάββατο στη Βόρεια Καρολίνα και γειτονικές πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν εκατοντάδες συγκρούσεις οχημάτων στους δρόμους

Σύνταξη
Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια
Πρόστιμα - φωτιά 02.02.26

Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια

Έλεγχοι, αλκοτέστ σε κομβικά σημεία και αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους για την τήρηση του ΚΟΚ - «Βροχή» τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις άδειας οδήγησης

Ναταλία Διονυσιώτη
«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου
Σερβία 02.02.26

«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου

Τα σχέδια για τη μετατροπή του βομβαρδισμένου Generalštab του Βελιγραδίου σε πολυτελές συγκρότημα με ξενοδοχείο Trump International εγκαταλείφθηκαν, μετά τις διώξεις κατά της ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»
Εργατικά ατυχήματα 02.02.26

Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»

Η Παναγιώτα Ρόζου, πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, μιλάει στο in για τη μεθοδολογία καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και την υποβάθμιση των ελεγκτικών αρχών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θα καταφέρει το «παιχνίδι τρέλας» του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το Ιράν και τη Μέση Ανατολή;
«Θεωρία του τρελού» 02.02.26

Θα καταφέρει το «παιχνίδι τρέλας» του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το Ιράν και τη Μέση Ανατολή;

Η «θεωρία του τρελού» φαίνεται να είναι μια από τις αγαπημένες στρατηγικές επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά τι συμβαίνει όταν οι αντίπαλοι αισθάνονται ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόστα Ρίκα: Σε νίκη από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών οδεύει η υποψήφια της δεξιάς Λάουρα Φερνάντες
Προεδρικές εκλογές 02.02.26

Για νίκη από τον πρώτο γύρο πάει η δεξιά Φερνάντες στην Κόστα Ρίκα

Προς επικράτηση από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κόστα Ρίκα οδεύει η δεξιά Λάουρα Φερνάντες, η οποία εξασφάλιζε το 53,01% των ψήφων, με καταμετρημένο το 31,4% των ψηφοδελτίων.

Σύνταξη
Ιράν: Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ για επιδίωξη συμφωνίας με την Τεχεράνη
Διεθνής Οικονομία 02.02.26

Ρίχνουν τις τιμές του πετρελαίου οι δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Υποχωρούσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών σήμερα Δευτέρα, έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ ότι υπάρχει «σοβαρή» επικοινωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύνταξη
Το Ιράν θα χρειαστεί να ξεπεράσει τη δυσπιστία έναντι των ΗΠΑ για να διεξαχθούν συνομιλίες, λέει ο Αραγτσί
Αμπάς Αραγτσί 02.02.26

Αναζητείται εμπιστοσύνη για συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

«Δυστυχώς, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ ως εταίρο σε διαπραγματεύσεις» δηλώνει ο Αμπάς Αραγτσί, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο διαλόγου μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Βενεζουέλα και Δομινικανή Δημοκρατία αποκαθιστούν τις προξενικές υπηρεσίες και τις αεροπορικές συνδέσεις
Ορμητήριο των ΗΠΑ 02.02.26

Η Βενεζουέλα αποκαθιστά τώρα τις σχέσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία

Η Βενεζουέλα αποκαθιστά τις σχέσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία, τις οποίες είχε διακόψει επειδή το Σάντο Ντομίνγκο επέκρινε την εκλογική διαδικασία που οδήγησε στην επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κλείνει το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον για διετή ανακαίνιση
Διετής ανακαίνιση 02.02.26

Ο Τραμπ κλείνει τώρα το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον

Το Κέντρο Κένεντι Ουάσιγκτον θα κλείσει την 4η Ιουλίου, επ’ ευκαιρία των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, για διάστημα «περίπου δυο ετών» ώστε να ανακαινιστεί, ανακοινώνει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Κολομβία: Πεθαίνει από πνιγμό ο υπ’ αριθμόν 2 του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών
Κολομβία 02.02.26

Πεθαίνει από πνιγμό ο δεύτερος τη τάξει της Clan del Golfo

Πέθανε από πνιγμό ο βαρόνος ναρκωτικών Χοσέ Γκονσάλο Σάντσες, δεύτερος της τάξει της Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών στην Κολομβία, τον οποίο καταζητούσαν και οι αρχές των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Κλέιτον
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Κλέιτον

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (1/2) έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα. - «Έρχομαι στον Ολυμπιακό για να σκοράρω πολλά γκολ»», τόνισε στις δηλώσεις του.

Σύνταξη
Ο Κώστας Καραπαπάς κατήγγειλε όσα έγιναν μετά το τέλος του ΑΕΚ – Ολυμπιακός και απάντησε στον Ηλιόπουλο
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Ο Κώστας Καραπαπάς κατήγγειλε όσα έγιναν μετά το τέλος του ΑΕΚ – Ολυμπιακός και απάντησε στον Ηλιόπουλο

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, απάντησε στον Μάριο Ηλιόπουλο και αποκάλυψε όσα έγιναν στο… τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας.

Σύνταξη
