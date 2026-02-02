Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις ξεκίνηση η εβδομάδα για τους οδηγούς που κινούνται σε κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται για ακόμη μία φορά στον Κηφισό. Στο ύψος του Περιστερίου, ένα από τα πρώτα σημεία που επιβαρύνονται καθημερινά, το ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Κηφισού εμφανίζει έντονη συμφόρηση από νωρίς το πρωί. Η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ η επιβάρυνση εκτείνεται έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, σε μήκος περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, με το πρόβλημα να συνεχίζεται στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, καθώς τα οχήματα κινούνται προς την Ελευσίνα.

Την ίδια ώρα, χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται σε Μεσογείων, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας, Συγγρού, Καλλιρρόης, Αρδηττού, Αλεξάνδρας και Μιχαλακοπούλου

Στην Αττική Οδός, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, καταγράφονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία.