Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ελλάδα 02 Φεβρουαρίου 2026, 08:11

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Στο κόκκινο η κίνηση στον Κηφισό

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις ξεκίνηση η εβδομάδα για τους οδηγούς που κινούνται σε κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται για ακόμη μία φορά στον Κηφισό. Στο ύψος του Περιστερίου, ένα από τα πρώτα σημεία που επιβαρύνονται καθημερινά, το ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Κηφισού εμφανίζει έντονη συμφόρηση από νωρίς το πρωί. Η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ η επιβάρυνση εκτείνεται έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, σε μήκος περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, με το πρόβλημα να συνεχίζεται στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, καθώς τα οχήματα κινούνται προς την Ελευσίνα.

Την ίδια ώρα, χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται σε Μεσογείων, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας, Συγγρού, Καλλιρρόης, Αρδηττού, Αλεξάνδρας και Μιχαλακοπούλου

Στην Αττική Οδός, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, καταγράφονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία.

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Πιέσεις ΗΠΑ για άρση των εμποδίων στη μεταφορά LNG

Κάθετος Διάδρομος: Πιέσεις ΗΠΑ για άρση των εμποδίων στη μεταφορά LNG

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια
Πρόστιμα - φωτιά 02.02.26

Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια

Έλεγχοι, αλκοτέστ σε κομβικά σημεία και αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους για την τήρηση του ΚΟΚ - «Βροχή» τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις άδειας οδήγησης

Ναταλία Διονυσιώτη
Η Μεσαρά θρηνεί για τον 33χρονο που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό
Ηράκλειο Κρήτης 01.02.26

Η Μεσαρά θρηνεί για τον 33χρονο που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό

Ο άτυχος άνδρας επέβαινε σε αλιευτικό σκάφος μαζί με έξι συναδέλφους του, όταν η σφοδρή καταιγίδα τους έπληξε στη μέση της θάλασσας. Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες αποδείχθηκαν μοιραίες, με αποτέλεσμα να χαθούν όλοι οι επιβαίνοντες.

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: Στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε – Δολοφονία βλέπουν οι Αρχές
Θρίλερ 01.02.26

Στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε στη Νέα Πέραμο - Δολοφονία βλέπουν οι Αρχές

Ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα - Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν

Σύνταξη
Τουλάχιστον 100 επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού – Ανάμεσά τους βρέφος
Ελλάδα 01.02.26

Τουλάχιστον 100 επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού – Ανάμεσά τους βρέφος

Αυτή τη στιγμή στο Φαλακρό βρίσκονται εγκλωβισμένα περίπου 40 αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο, «οι επισκέπτες είναι ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και όταν ο καιρός το επιτρέψει θα ξεκινήσει η διαδικασία του απεγκλωβισμού τους» δήλωσε ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος

Σύνταξη
Μεγάλα τα προβλήματα από την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες
Νέο έκτακτο από ΕΜΥ 01.02.26 Upd: 23:24

Μεγάλα τα προβλήματα από την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες

Σημαντικά ήταν τα προβλήματα για τη Λάρισα, τη Μεσσηνία, αλλά και για τα νησιά Σάμο και Σαντορίνη, εξαιτίας των βροχοπτώσεων. Χρήση χιονοαλυσίδων απαιτείται σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύνταξη
Έρχεται απεργία και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
Αντίδραση 01.02.26 Upd: 21:30

Έρχεται απεργία και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 στις 3 Φεβρουαρίου, στο υπουργείο Εργασίας, ενώ συλλαλητήριο για τους ίδιους λόγους θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 19:00

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Πού χρειάζονται αλυσίδες στην Κ. Μακεδονία – Πού διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω συγκέντρωσης υδάτων
Χιόνι και βροχές 01.02.26

Κακοκαιρία: Πού χρειάζονται αλυσίδες στην Κ. Μακεδονία – Πού διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω συγκέντρωσης υδάτων

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κεντρική Μακεδονία. Αλυσίδες χρειάζονται σε αρκετά σημεία λόγω χιονόπτωσης, ενώ έχουν πλημμυρίσει και πολλοί δρόμοι.

Σύνταξη
Κουρέτας για Αγιόκαμπο: Σε κακοτεχνία οφείλονται προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία – Πλημμύρισαν σπίτια και επιχείρηση
Τι είπε στο in 01.02.26

Κουρέτας για Αγιόκαμπο: Σε κακοτεχνία οφείλονται προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία – Πλημμύρισαν σπίτια και επιχείρηση

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ο οποίος μίλησε στο in, το νερό μπήκε σε 10 σπίτια και έπληξε σοβαρά μια επιχείρηση.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς – Αναμένονται καθυστερήσεις
Hellenic Train 01.02.26

Διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς – Αναμένονται καθυστερήσεις

Η αμαξοστοιχία IC 57 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 265 επιβάτες, που επρόκειτο να αναχωρήσει λίγο πριν από τις 17:00, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Κόστα Ρίκα: Εκλέγεται πρόεδρος η δεξιά Λάουρα Φερνάντες – Ποιος τη συνεχάρη πρώτος
Το πρόγραμμά της 02.02.26

Πρόεδρος στην Κόστα Ρίκα εκλέγεται η δεξιά Λάουρα Φερνάντες - Ποιος τη συνεχάρη πρώτος

Η Λάουρα Φερνάντες, που όπως όλα δείχνουν επικρατεί από τον πρώτο γύρο στις προεδρικές εκλογές στην Κόστα Ρίκα, επιθυμεί να προχωρήσει σε αναθεώρηση του Συντάγματος

Σύνταξη
Προβλήματα στις ΗΠΑ από τη χιονιοθύελλα
Κόσμος 02.02.26

Προβλήματα στις ΗΠΑ από τη χιονιοθύελλα

Ισχυρές χιονοπτώσεις από το Σάββατο στη Βόρεια Καρολίνα και γειτονικές πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν εκατοντάδες συγκρούσεις οχημάτων στους δρόμους

Σύνταξη
Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια
Πρόστιμα - φωτιά 02.02.26

Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια

Έλεγχοι, αλκοτέστ σε κομβικά σημεία και αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους για την τήρηση του ΚΟΚ - «Βροχή» τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις άδειας οδήγησης

Ναταλία Διονυσιώτη
«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου
Σερβία 02.02.26

«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου

Τα σχέδια για τη μετατροπή του βομβαρδισμένου Generalštab του Βελιγραδίου σε πολυτελές συγκρότημα με ξενοδοχείο Trump International εγκαταλείφθηκαν, μετά τις διώξεις κατά της ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»
Εργατικά ατυχήματα 02.02.26

Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»

Η Παναγιώτα Ρόζου, πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, μιλάει στο in για τη μεθοδολογία καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και την υποβάθμιση των ελεγκτικών αρχών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θα καταφέρει το «παιχνίδι τρέλας» του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το Ιράν και τη Μέση Ανατολή;
«Θεωρία του τρελού» 02.02.26

Θα καταφέρει το «παιχνίδι τρέλας» του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το Ιράν και τη Μέση Ανατολή;

Η «θεωρία του τρελού» φαίνεται να είναι μια από τις αγαπημένες στρατηγικές επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά τι συμβαίνει όταν οι αντίπαλοι αισθάνονται ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόστα Ρίκα: Σε νίκη από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών οδεύει η υποψήφια της δεξιάς Λάουρα Φερνάντες
Προεδρικές εκλογές 02.02.26

Για νίκη από τον πρώτο γύρο πάει η δεξιά Φερνάντες στην Κόστα Ρίκα

Προς επικράτηση από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κόστα Ρίκα οδεύει η δεξιά Λάουρα Φερνάντες, η οποία εξασφάλιζε το 53,01% των ψήφων, με καταμετρημένο το 31,4% των ψηφοδελτίων.

Σύνταξη
Ιράν: Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ για επιδίωξη συμφωνίας με την Τεχεράνη
Διεθνής Οικονομία 02.02.26

Ρίχνουν τις τιμές του πετρελαίου οι δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Υποχωρούσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών σήμερα Δευτέρα, έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ ότι υπάρχει «σοβαρή» επικοινωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύνταξη
Το Ιράν θα χρειαστεί να ξεπεράσει τη δυσπιστία έναντι των ΗΠΑ για να διεξαχθούν συνομιλίες, λέει ο Αραγτσί
Αμπάς Αραγτσί 02.02.26

Αναζητείται εμπιστοσύνη για συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

«Δυστυχώς, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ ως εταίρο σε διαπραγματεύσεις» δηλώνει ο Αμπάς Αραγτσί, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο διαλόγου μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Βενεζουέλα και Δομινικανή Δημοκρατία αποκαθιστούν τις προξενικές υπηρεσίες και τις αεροπορικές συνδέσεις
Ορμητήριο των ΗΠΑ 02.02.26

Η Βενεζουέλα αποκαθιστά τώρα τις σχέσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία

Η Βενεζουέλα αποκαθιστά τις σχέσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία, τις οποίες είχε διακόψει επειδή το Σάντο Ντομίνγκο επέκρινε την εκλογική διαδικασία που οδήγησε στην επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κλείνει το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον για διετή ανακαίνιση
Διετής ανακαίνιση 02.02.26

Ο Τραμπ κλείνει τώρα το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον

Το Κέντρο Κένεντι Ουάσιγκτον θα κλείσει την 4η Ιουλίου, επ’ ευκαιρία των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, για διάστημα «περίπου δυο ετών» ώστε να ανακαινιστεί, ανακοινώνει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Κολομβία: Πεθαίνει από πνιγμό ο υπ’ αριθμόν 2 του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών
Κολομβία 02.02.26

Πεθαίνει από πνιγμό ο δεύτερος τη τάξει της Clan del Golfo

Πέθανε από πνιγμό ο βαρόνος ναρκωτικών Χοσέ Γκονσάλο Σάντσες, δεύτερος της τάξει της Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών στην Κολομβία, τον οποίο καταζητούσαν και οι αρχές των ΗΠΑ.

Σύνταξη
