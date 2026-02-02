«Γιατί σκότωσες το παιδί μου;» Ξέσπασε η μητέρα της Δώρας στη δίκη για τη δολοφονία της κόρης της

Τα όσα έγιναν το μοιραίο απόγευμα της 11ης Νοεμβρίου του 2024 στο κέντρο του Αγρινίου που είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία της 43ης Δώρας μητέρας τριών παιδιών από τον πρώην σύντροφό της, αναβίωσαν στο δικαστικό Μέγαρο της Λευκάδας στη δίκη του 30χρονου κατηγορούμενου.

Η δίκη πήρε διακοπή για την επόμενη Δευτέρα, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται με τις περισσότερες καταθέσεις.

Όπως αναφέρει το ilefkada, η δίκη ξεκίνησε με δήλωση του συνηγόρου του κατηγορούμενου, Πάνου Παναγιωτόπουλου, ότι ο δράστης είναι συντετριμμένος και ζητάει από την οικογένεια ένα μεγάλο συγγνώμη. Ο δικηγόρος τόνισε μάλιστα, ότι ο κατηγορούμενος δεν πήγε με πρόθεση τη δολοφονία της γυναίκας στο Αγρίνιο αλλά ήθελε να διεκδικήσει την επιστροφή της στη ζωή του.

Το ίδιο υποστήριξε στη συνέχεια και ο κατηγορούμενος προσθέτοντας ότι το όπλο το είχε για να αυτοκτονήσει ο ίδιος μπροστά της. Αντί για αυτό βέβαια, πυροβόλησε και σκότωσε την άτυχη γυναίκα, μέρα μεσημέρι σε κεντρικό σημείο του Αγρινίου, ενώ εκείνη βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της.

«Γιατί σκότωσες το παιδί μου;»

Σήμερα, όταν η μητέρα της αδικοχαμένης Δώρας αντίκρισε στο δικαστήριο τον άνθρωπο που έκοψε το νήμα της ζωής του παιδιού της, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον πόνο και την οργή της.

Ανήμερα των γενεθλίων της κόρης της βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον άνθρωπο που της στέρησε τη ζωή. «Γιατί σκότωσες το παιδί μου» άρχισε να του φωνάζει.

«Γιατί, το παιδί μου, γιατί;» ρωτούσε ξανά και ξανά απαρηγόρητη…

Το έγκλημα και η σύλληψη του δράστη

Η 43χρονη ήταν διαζευγμένη και μητέρα τριών παιδιών. Μετά τον χωρισμό από τον πρώην σύζυγό της είχε συνάψει σχέση με τον 30χρονο αλλά η σχέση τους τελείωσε. Το επόμενο διάστημα η Δώρα Ναστούλη προχώρησε τη ζωή της και ήταν έτοιμη να αρραβωνιαστεί με τον σύντροφό της.

Τη μοιραία ημέρα της δολοφονίας τον Νοέμβριο του 2024, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στη γυναίκα έχοντας όπλο. Όπλο το οποίο μάλιστα προμηθεύτηκε ενώ, μερικούς μήνες πριν, οι Αρχές του είχαν αφαιρέσει δύο κυνηγετικά όπλα που κατείχε μετά από μήνυση που είχε υποβάλλει σε βάρος του το θύμα για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 30χρονος, παρόλο που του είχε αφαιρεθεί ο οπλισμός, ταξίδεψε στην Αθήνα, αγόρασε νέο όπλο από τη «μαύρη αγορά» και επέστρεψε στο Αγρίνιο.

Στη συνέχεια περίμενε μέχρι να φθάσει η γυναίκα στο σημείο που έλαβε χώρα η γυναικοκτονία και όταν εκείνη στάθμευσε το αυτοκίνητό της, την αιφνιδίασε και μπήκε στο αυτοκίνητο από την πόρτα του συνοδηγού και στη συνέχεια την πυροβόλησε.