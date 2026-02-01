sports betsson
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
«Λεπτομέρειες για Σαχαμπό στην ΑΕΚ – Αυτό είναι το συμβόλαιο του» (pic)
Ποδόσφαιρο 01 Φεβρουαρίου 2026

«Λεπτομέρειες για Σαχαμπό στην ΑΕΚ – Αυτό είναι το συμβόλαιο του» (pic)

Τα τυπικά φαίνεται πως απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Χακίμ Σαχαμπό στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Ο Χακίμ Σαχαμπό έχει έρθει στην Αθήνα από τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/1) για λογαριασμό της ΑΕΚ, όμως ακόμα η μεταγραφή του δεν έχει ανακοινωθεί. Αυτό αναμένεται να γίνει σύντομα καθώς πλέον έχουν απομείνει μονάχα τα τυπικά για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η μεταγραφή του έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία και εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα ποσό που αγγίζει τα δύο εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους, με την Ένωση να αναμένεται να καταβάλει ακόμη 250.000 ευρώ στη Σταντάρ Λιέγης. Επιπλέον, οι Βέλγοι διατήρησαν ένα ποσοστό μεταπώλησης που αγγίζει 10%.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Βέλγο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, Χακίμ Σαχαμπό θα υπογράψει συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι τον Ιούνιο του 2029 και οι υπογραφές θα πέσουν εντός της ημέρας (1/2).

Τι αναφέρουν για τον Σαχαμπό και την ΑΕΚ

Ακίνητα
Τατόι: Στο ραντάρ ισχυρών επενδυτών το πρώην βασιλικό κτήμα

Τατόι: Στο ραντάρ ισχυρών επενδυτών το πρώην βασιλικό κτήμα

Ελληνική οικονομία: Ο κίνδυνος της κόπωσης και η θύελλα που έρχεται

Ελληνική οικονομία: Ο κίνδυνος της κόπωσης και η θύελλα που έρχεται

Μπάσκετ 01.02.26

Έγινε ξανά ανταλλαγή ο Σρέντερ: Δεύτερος στην ιστορία του NBA (pic, vid)

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έστειλαν τον ΝτιΆντρε Χάντερ στο Σακραμέντο και πήραν από τους Κινγκς τον Ντένις Σρέντερ και τον Κίον Έλις σε τριπλή ανταλλαγή με τον Ντάριο Σάριτς να καταλήγει στους Μπουλς. Ο Γερμανός είναι ο δεύτερος στην ιστορία του NBA σε ανταλλαγές.

Σύνταξη
Μπάσκετ 01.02.26

Διπλή τραγωδία στην οικογένεια του μπασκετμπολίστα που «έφυγε» στο γήπεδο: Ο αδερφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν 4 χρόνια!

Το αντίο του δήμαρχου Στυλίδας για τον Παναγιώτη Κρέτση που έφυγε από τη ζωή στα 33 του χρόνια κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ – Ο αδελφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 2022.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ άνοιξε αλλά με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα, έπειτα από δύο χρόνια
Κόσμος 01.02.26

Γάζα: Το Ισραήλ άνοιξε αλλά με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα, έπειτα από δύο χρόνια

Το Ισραήλ άνοιξε το πέρασμα της Ράφα, μόνο για πεζούς και με αυστηρούς περιορισμούς ενώ συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Σύνταξη
Λιβάνιος: Με ηλεκτρονική ψήφο οι αυτοδιοικητικές εκλογές – Στο τραπέζι η άρση μονιμότητας στο δημόσιο
Τι είπε ο Λιβάνιος 01.02.26

Επιμένει το Μαξίμου στα σχέδια για ηλεκτρονική ψήφο στις δημοτικές εκλογές - Στο τραπέζι η άρση μονιμότητας στο δημόσιο

Επιμένει η κυβέρνηση, στα σχέδια για θέσπιση ηλεκτρονικής ψήφου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 παρά τις αντιδράσεις, όπως κατέστησε σαφές ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος - Στο επίκεντρο της συζήτησης επανέρχεται το ζήτημα της μονιμότητας στο δημόσιο

Σύνταξη
Γιατί κλαίει η Έμα Στόουν; Η νέα συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο για μια τολμηρή διαφήμιση στο Super Bowl
Ισχυρό δίδυμο 01.02.26

Γιατί κλαίει η Έμα Στόουν; Η νέα συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο για μια τολμηρή διαφήμιση στο Super Bowl

Η συναισθηματικά φορτισμένη διαφήμιση της Squarespace, με τίτλο «Unavailable», σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση της Έμα Στόουν στο Super Bowl. Για τον Γιώργο Λάνθιμο θα είναι η δεύτερη αφού ήδη έχει ετοιμάσει μία ακόμη διαφήμιση για τον «αγώνα των αγώνων».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγρίνιο: Συναγερμός για μεγάλη φωτιά – Αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στις φλόγες
Συναγερμός 01.02.26

Mεγάλη φωτιά στο κέντρο του Αγρινίου - Αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στις φλόγες (Φωτογραφίες και βίντεο)

Η κινητοποίηση των Αρχών στο Αγρίνιο είναι τεράστια για τη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή στη Στοά Παπαγιάννη - Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
ΠΑΣΟΚ 01.02.26

Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

«Ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε δύο γραμμές να διαφοροποιηθεί ούτε από τη βιαστική δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου περί μη παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας στη Βιολάντα ούτε από τις εθνικά επικίνδυνες θεωρίες του Κοινοβουλευτικού του Εκπροσώπου περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Αποποίηση ευθυνών και επίθεση στην αντιπολίτευση για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
Κυριακάτικη ανάρτηση 01.02.26

Μητσοτάκης: Αποποίηση ευθυνών και επίθεση στην αντιπολίτευση για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Ο κ. Μητσοτάκης, εξαπολύει επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «νέα προσπάθεια εργαλειοποίησης του πόνου των οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους Τρίκαλα» - Παράλληλα πανηγυρίζει για την έγκριση του «εθνικού αμυντικού σχεδίου της Ελλάδας», που θα πληρώσουν ακριβά οι πολίτες

Σύνταξη
Κακοκαιρία: «Κόκκινη» προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση – Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
Προσοχή 01.02.26

«Κόκκινη» προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κακοκαιρίας - Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, οι βροχοπτώσεις που φέρνει η κακοκαιρία εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια - Δείτε τις περιοχές που θα χτυπήσει

Σύνταξη
Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση κατηγορίες και για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας
4 διαφορετικές γυναίκες 01.02.26

Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση κατηγορίες και για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας

Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέττε-Μαρίτ, o Μάριους Μποργκ Χόιμπι, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ναρκωτικά επιπλέον των κατηγοριών για σεξουαλική επίθεση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεγάλη Βρετανία: «Ντροπή σου» – Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν λέει ότι την έστειλε για σεξ με τον Άντριου
Κόσμος 01.02.26

«Ντροπή σου»: Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν λέει ότι την έστειλε για σεξ με τον Άντριου

Οι νέες φωτογραφίες του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ από την τελευταία δημοσιευμένη σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν κυριαρχούν στις εφημερίδες της Κυριακής.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Προβλήματα στη Μεσσηνία από την ισχυρή βροχόπτωση – Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι
Προσοχή στις μετακινήσεις 01.02.26

Προβλήματα στη Μεσσηνία από την ισχυρή κακοκαιρία - Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι

Σε εξέλιξη από τις 6:30 το πρωί της Κυριακής επιχείρηση καθαρισμού του δρόμου Πήδημα - Αρφαρά - Η καταρρακτώδης βροχή που έφερε η κακοκαιρία υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τους 30 τόνους ανά στρέμμα

Σύνταξη
