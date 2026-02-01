«Λεπτομέρειες για Σαχαμπό στην ΑΕΚ – Αυτό είναι το συμβόλαιο του» (pic)
Τα τυπικά φαίνεται πως απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Χακίμ Σαχαμπό στην ΑΕΚ.
Ο Χακίμ Σαχαμπό έχει έρθει στην Αθήνα από τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/1) για λογαριασμό της ΑΕΚ, όμως ακόμα η μεταγραφή του δεν έχει ανακοινωθεί. Αυτό αναμένεται να γίνει σύντομα καθώς πλέον έχουν απομείνει μονάχα τα τυπικά για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Η μεταγραφή του έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία και εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.
Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα ποσό που αγγίζει τα δύο εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους, με την Ένωση να αναμένεται να καταβάλει ακόμη 250.000 ευρώ στη Σταντάρ Λιέγης. Επιπλέον, οι Βέλγοι διατήρησαν ένα ποσοστό μεταπώλησης που αγγίζει 10%.
Σύμφωνα με τον έγκυρο Βέλγο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, Χακίμ Σαχαμπό θα υπογράψει συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι τον Ιούνιο του 2029 και οι υπογραφές θα πέσουν εντός της ημέρας (1/2).
Τι αναφέρουν για τον Σαχαμπό και την ΑΕΚ
✅ DONE DEAL
🟡⚫️ 🇷🇼 Hakim Sahabo est actuellement à Athènes où il va signer ce dimanche un contrat jusqu’en juin 2029 avec l’AEK.
🔴 Le Standard Liège récupère €1,5M dans la transaction. Pas de bonus.
🔐 Exclusivité du 29 janvier confirmée. #mercato #aekfc #RSCL #JPL pic.twitter.com/Uw91QQQdxC
— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) February 1, 2026
