Μπαρτζώκας: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε την Κυριακή με προορισμό το Ντουμπάι, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα (3/2, 18:00) στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μιλάει στους εκπροσώπους των ΜΜΕ πριν η ομάδα του επιβιβαστεί στο αεροπλάνο.

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την Ντουμπάι και μεταξύ άλλων τόνισε πως είναι απόλυτα ευχαριστημένος τόσο με το ρόστερ όσο και με το κλίμα στην ομάδα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για την κατάσταση του Ολυμπιακού και το ματς: «Είναι μία ομάδα με εξαιρετικό επιθετικό ταλέντο. Είναι δύσκολο να την κερδίσεις στην έδρα της. Υπάρχει αλλαγή ώρας και για αυτό ταξιδεύουμε νωρίτερα. Νιώθουμε καλά και ότι βελτιωνόμαστε σε τομείς σαν ομάδα. Πολλές φορές αυτό σε κάθε ματς δεν μετράει.»

Για το μεγάλο ρόστερ: «Δεν μπορώ να παραπονεθώ για το μεγάλο ρόστερ, αλλά ίσα ίσα πρέπει να είμαι πολύ ευχαριστημένος. Υπάρχουν παίκτες με ταλέντο που μπορούν να κάνουν διαφορετικά πράγματα, όπως οι τρεις ψηλοί που μας έχουν άλλα χαρακτηριστικά μεταξύ τους και ο καθένας μπορεί να προσφέρει πολλά. Είναι ένα μεγάλο ρόστερ, αλλά με το Περιστέρι παίξαμε με 10 παίκτες. Έτσι είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ με τα πολλά ματς. Νιώθω χαρούμενος και πιο ασφαλής με το ρόστερ. Σας θυμίζω η απουσία του Μιλουτίνοφ ήταν στο ματς με τη Φενέρ. Όταν γυρίσουν ο Μόρις, ο Νιλικίνα και ο Παπανικολάου θα έχουμε λύσεις για κάθε πρόβλημα».

Για την αγκαλιά με τον Ντόρσεϊ: «Είχαμε μιλήσει πριν στο τάιμ-άουτ που είχε κάνει κάποια λάθη και του είπα ότι θα βάλεις το σουτ για αυτό και με έδειξε μετά. Επειδή το έβαλε ήταν κάτι πριν που είπαμε. Είναι μία ανταπόδοση του ενός με τον άλλον. Η αγκαλιά ήταν η χαρά της νίκης».

Για το κλίμα στην ομάδα: «Δεν ξέρω που έχει γραφτεί. Οι ομάδες είναι οικογένειες. Ούτε είναι όλα ρόδινα, αλλά ούτε όλα άσχημα. Πάντα υπάρχουν αυξομειώσεις. Είναι το καλύτερο κλίμα που έχω συναντήσει και από τις καλύτερες δουλειές που έχουμε κάνει».