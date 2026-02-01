Κομισιόν: κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για μη έγκαιρη εφαρμογή των κανόνων για τον αμίαντο

Αντιμέτωπη με τη διαδικασία επί παραβάσει είναι η Ελλάδα, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι δεν έχει εφαρμόσει εγκαίρως τους νέους και αυστηρότερους κανόνες για την προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο. Με ανάρτησή του, ο Κώστας Αρβανίτης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τη ευρωομάδας της Αριστεράς, επισημαίνει ότι ο αμίαντος είναι καρκινογόνος.

Ωστόσο, παραμένει σε δημόσια κτίρια και θέτει σε κίνδυνο εργαζόμενους και πολίτες.

O Κώστας Αρβανίτης επισημαίνει ότι, έπειτα από δική του ερώτηση, η Κομισιόν επισήμανε ότι η ευθύνη για την απομάκρυνση του αμίαντου από τα δημόσια κτίρια ανήκει στα κράτη-μέλη, τα οποία πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως της ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η ανάρτηση του Κώστα Αρβανίτη

Ο ευρωβουλευτής, στην ανάρτησή του στο facebook, αναφέρει τα εξής:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για τη μη έγκαιρη εφαρμογή των νέων, αυστηρότερων κανόνων προστασίας των εργαζομένων από τον αμίαντο.

Παρά την απαγόρευση από το 2005, ο καρκινογόνος αμίαντος παραμένει σε δημόσια κτίρια, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο εργαζόμενους και πολίτες.

»Τον Νοέμβριο του 2024, με ερώτησή μου προς την Κομισιόν, ανέδειξα ότι η αφαίρεση του αμιάντου αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση και προτεραιότητα. Η καθυστέρηση κοστίζει σε υγεία και ζωές.

»Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν σαφής: η ευθύνη για την απομάκρυνση του αμίαντου από τα δημόσια κτίρια ανήκει στα κράτη μέλη, τα οποία οφείλουν να εφαρμόσουν πλήρως τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

»Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τώρα τις ευθύνες της».

Τι είναι η διαδικασία επί παραβάσει

Η διαδικασία επί παραβάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι είναι ο μηχανισμός που διαθέτει η Κομισιόν για την επιβολή του δικαίου της ΕΕ, όταν ένα κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται.

Περιλαμβάνει αρχικά μια προειδοποιητική επιστολή, με την οποία το κράτος μέλος καλείται να συμμορφωθεί. Αν αποτύχει, ακολουθεί η αιτιολογημένη γνώμη, στην οποία το κράτος μέλος λαμβάνει οδηγίες και μέτρα για να συμμορφωθεί.

Αν και πάλι αποτύχει, το κράτος μέλος παραπέμπεται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιβολή κυρώσεων. Συνήθως αυτές περιλαμβάνουν πρόστιμα, τα οποία καλείται να πληρώσει το κράτος μέλος έως ότου συμμορφωθεί.