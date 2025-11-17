ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κρούει τον κώδωνα – Η Ελλάδα στο ναδίρ όλων των εκπαιδευτικών δεικτών

Η φετινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση «αποτυπώνει με αδιάψευστα στοιχεία ότι η Ελλάδα, μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, βρίσκεται σε εκπαιδευτικό αδιέξοδο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, με κοινή ανακοίνωση των Στέφανου Παραστατίδη υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Παιδείας και Σωκράτη Κάτσικα, γραμματέα Τομέα Παιδείας του κόμματος.

Όπως σημειώνουν, η έκθεση καταγράφει «μεγάλες αδυναμίες», «πολύ χαμηλές επιδόσεις», «διοικητική ανεπάρκεια», «μη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων» και «βαθιές ανισότητες».

«Τα στοιχεία στους βασικούς δείκτες μάθησης των 15χρονων μαθητών, όπως προκύπτουν από την πρόσφατη διεθνή έρευνα PISA, είναι συντριπτικά: 47% των μαθητών αποτυγχάνουν στα μαθηματικά, 30% στην ανάγνωση και 28% στις φυσικές επιστήμες, όταν οι μέσοι όροι στην Ευρώπη των 27 είναι 29,5%, 26,5% και 24,4% αντίστοιχα», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα στελέχξη του ΠΑΣΟΚ.

Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι «τα ποσοστά αριστείας είναι εξίσου ανησυχητικά: στα μαθηματικά μόλις 2% (έναντι 9% στην ΕΕ των 27), στην ανάγνωση 2% (ΕΕ: 6,5%) και στις φυσικές επιστήμες 1,5% (ΕΕ: 6,9%), ενώ προσθέτουν πως η Έκθεση αναφέρει ότι η υποεπίδοση στα μαθηματικά αυξήθηκε για όλες τις κοινωνικές ομάδες σε σχέση με το 2018».

«Η πτώση δεν είναι συγκυριακή· είναι προϊόν πολιτικών που αποδιάρθρωσαν τη μαθησιακή διαδικασία», σχολιάζουν, κάνοντας λόγο για «υποβάθμιση της παιδαγωγικής λειτουργίας του σχολείου, επιβάρυνση των εκπαιδευτικών με ατελείωτες διοικητικές εργασίες, προώθηση των ψηφιακών μετασχηματισμών, χωρίς σχέδιο και παιδαγωγική συνοχή, αποσπασματικές παρεμβάσεις που διατάραξαν τη σταθερότητα των σχολείων».

Παράλληλα, επισημαίνουν πως «η πιο ανησυχητική διαπίστωση αφορά τις κοινωνικές ανισότητες που αναπαράγονται και πολλαπλασιάζονται στην εκπαίδευση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Ελλάδα το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο επηρεάζει τις μαθησιακές επιδόσεις πολύ εντονότερα απ’ ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη: μόνο το 7,1% των μαθητών από μη προνομιούχα περιβάλλοντα επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις (έναντι 16,3% στην ΕΕ), ενώ ακόμη και στους προνομιούχους η επίδοση υπολείπεται σημαντικά (35% έναντι 59%). Αυτό αποδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικές ανισότητες στη χώρα μας είναι βαθύτερες και πιο επίμονες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντί η εκπαίδευση να λειτουργεί ως μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας, στην Ελλάδα λειτουργεί ως γεννήτρια ανισοτήτων», σημειώνουν χαρακτηριστικά τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

«Επαγγελματική Εκπαίδευση – ν/σ που αλληλοαναιρούνται, έλλειμμα στρατηγικής»

Επιπλέον, σημειώνουν ότι «η κυβέρνηση έχει φέρει μέσα σε έξι χρόνια τρία διαφορετικά νομοθετήματα για την επαγγελματική εκπαίδευση, αλλαγές σε ονομασίες που δεν συνοδεύονται από ουσιαστικά και αναγκαία μέτρα, ‘μεταρρυθμίσεις’ που μεταρρυθμίστηκαν ξανά λίγους μήνες μετά και συνεχείς παρεμβάσεις χωρίς αξιολόγηση και χωρίς σταθερό πλαίσιο».

«Αποτέλεσμα: Η απασχόληση των αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι 69,5% με μέσο όρο ΕΕ: 80%. Τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα στην πρακτική άσκηση στον χώρο εργασίας: Ελλάδα 15% – ΕΕ: 65%», υπογραμμίζουν.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Αντίστοιχα, όπως αναφέρουν, «η Ελλάδα έχει τη χειρότερη επίδοση σε όλη την ΕΕ στον πιο κρίσιμο δείκτη την ολοκλήρωση σπουδών στον προβλεπόμενο χρόνο: Στην Ελλάδα μόνον το 9,6% των φοιτητών ολοκληρώνει τις σπουδές του στον προβλεπόμενο χρόνο. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ευρώπη είναι 23,8%. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ τα ΑΕΙ υποχρηματοδοτούνται, η φοιτητική μέριμνα υποχωρεί, το προσωπικό μειώνεται, και η κυβέρνηση επιβάλλει παρεμβάσεις που δεν αγγίζουν το πραγματικό πρόβλημα».

Εκπαίδευση ενηλίκων

«Συμμετοχή ενηλίκων σε εκπαίδευση/κατάρτιση:

»Ελλάδα 15,1%

»Ευρώπη 39,5%

»Η Επιτροπή καταγράφει ‘διοικητική ανεπάρκεια’, ‘μη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων’, ‘εμπόδια στην εφαρμογή’», προσθέτουν, για να καταλήξουν πως «μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης, η χώρα παραμένει χωρίς λειτουργικό σύστημα δια βίου μάθησης».

«Η χώρα δεν αντέχει άλλη χαμένη εξαετία»

Τέλος, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν πως «η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2025 αποδεικνύει ότι οι δείκτες επιδεινώθηκαν, η χώρα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρώπης στους κρίσιμους τομείς, οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης είναι επιφανειακές, ασύνδετες και αντιφατικές, η εκπαίδευση λειτουργεί πλέον με όρους ανισότητας και υποβάθμισης».

Και διαμηνύνουν πως «η παιδεία της χώρας δεν χρειάζεται άλλες πρόχειρες εξαγγελίες ούτε πειραματισμούς. Χρειάζεται μακρόπνοο εθνικό σχέδιο, σταθερότητα, στήριξη των εκπαιδευτικών και πραγματικές μεταρρυθμίσεις που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της μάθησης».

«Όσο η κυβέρνηση επιμένει στη λογική της επικοινωνίας, η Ελλάδα θα παραμένει ουραγός της Ευρώπης. Η επόμενη μέρα στην Παιδεία χρειάζεται σοβαρότητα, συνέχεια και πολιτική βούληση. Χαρακτηριστικά δηλαδή που η σημερινή κυβέρνηση δεν διαθέτει», τονίζουν καταληκτικά.