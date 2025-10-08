newspaper
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
08.10.2025 | 22:05
Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στο Αλιβέρι
Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια
Ελλάδα 08 Οκτωβρίου 2025 | 22:28

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια

Το 35% των περιφερειών της ΕΕ πέτυχε τον στόχο του μπλοκ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαδραστικός χάρτης με τις περιφέρειες που διέπρεψαν και με αυτές που προβλημάτισαν με την απόδοσή τους.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο στόχος που έχει θέσει η ΕΕ είναι ότι τουλάχιστον το 45% των ανθρώπων ηλικίας 25 έως 34 ετών που ζουν στα κράτη-μέλη του μπλοκ θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει έως το 2030 την τριτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα ISCED 5-8). Το 2024, το 44,2% αυτής της ηλικιακής ομάδας είχε φτάσει στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Από τις 242 περιφέρειες που ταξινομούνται στο επίπεδο 2 της ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS 2), οι 84 είχαν ήδη επιτύχει ή ξεπεράσει τον στόχο της ΕΕ (3 αποχρώσεις του τιρκουάζ στον ακόλουθο διαδραστικό χάρτη της Eurostat).

Στο ανώτερο άκρο της κατανομής, 25 περιφέρειες ανέφεραν ότι τουλάχιστον το 57,5% των ανθρώπων ηλικίας 25 έως 34 ετών είχαν ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αυτή η ομάδα περιελάμβανε αρκετές περιφέρειες και οικονομικούς κόμβους που χαρακτηρίζονταν από πανεπιστήμια υψηλής ποιότητας και επικεντρώνονταν στην έρευνα και την καινοτομία.

Περιελάμβανε:

  • τις πρωτεύουσες περιφέρειες του Βελγίου, της Δανίας, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, των Κάτω Χωρών, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Σουηδίας
  • 6 επιπλέον περιφέρειες από την Ισπανία, συγκεντρωμένες στο βορρά (με εξειδίκευση, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, στην προηγμένη μεταποίηση και την αυτοκινητοβιομηχανία)
  • και τις δύο υπόλοιπες περιφέρειες της Ιρλανδίας (φαρμακευτικά προϊόντα, βιοεπιστήμες και ηλεκτρονικά)
  • Ουτρέχτη και Χρόνινγκεν στην Ολλανδία (βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας και πράσινες τεχνολογίες)
  • Επαρχία Βραβάντη-Βαλώνη στο Βέλγιο (βιομηχανίες έντασης γνώσης)
  • Νήσοι Midi-Pyrénées στη Γαλλία (αεροδιαστημική)
  • Κύπρος και Λουξεμβούργο

Ο διαδραστικός χάρτης της Eurostat (δείτε το ποσοστό που συγκέντρωσε η οποιαδήποτε περιφέρεια τοποθετώντας τον κέρσορα πάνω σε αυτήν):

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, 24 περιφέρειες κατέγραψαν λιγότερο από το 26,5% των ανθρώπων ηλικίας 25 έως 34 ετών που είχαν ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση (η πιο σκούρα χρυσή απόχρωση στον χάρτη).

Αυτές οι περιφέρειες ήταν κυρίως αγροτικές ή γεωγραφικά απομακρυσμένες/απομονωμένες, που συχνά χαρακτηρίζονταν από σχετικά μεγάλους γεωργικούς τομείς και περιορισμένες ευκαιρίες για απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης.

Σε αρκετές από αυτές τις περιφέρειες, η επαγγελματική εκπαίδευση διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο, με τους νέους να εισέρχονται στην αγορά εργασίας μέσω μαθητείας ή προγραμμάτων κατάρτισης, αντί μέσω ενός τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αυτές οι 24 περιφέρειες συγκεντρώνονταν κυρίως στις ανατολικές και νότιες χώρες της ΕΕ και περιελάμβαναν:

  • 7 από τις 8 περιφέρειες της Ρουμανίας, με εξαίρεση το Βουκουρέστι-Ίλφοβ (πρωτεύουσα περιφέρεια )
  • 6 από τις 8 περιφέρειες της Ουγγαρίας, με εξαίρεση τη Βουδαπέστη (πρωτεύουσα περιφέρεια) και την περιφέρεια της Πέστης
  • 4 περιφέρειες στην Ιταλία – συμπεριλαμβανομένων των νησιών Σικελία και Σαρδηνία
  • 2 περιφέρειες από την Τσεχία – Severozápad και Střední Čechy
  • 2 περιφέρειες από τη Γαλλία – συμπεριλαμβανομένης της νησιωτικής περιφέρειας της Κορσικής και της πλέον απόκεντρης περιφέρειας της Γουιάνας
  • 3 άλλες περιφέρειες από όλη την ΕΕ – Στερεά Ελλάδα στην Ελλάδα, Πεδιάδα της Παννονίας στην Κροατία, την νησιωτική περιφέρεια Região Autónoma dos Açores στην Πορτογαλία

Ουραγός στη χρηματοδότηση της Παιδείας

Άλλη νέα έκθεση, αυτή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών του Οργανισμού στη σχετική λίστα χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και ουραγός εντός της ΕΕ στις δημόσιες δαπάνες ανά μαθητή.

Αισθητά χαμηλοί είναι και οι μισθοί των εκπαιδευτικών, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους των συναδέλφων τους από τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα επενδύει στην εκπαίδευση το 3,9% του ΑΕΠ, ποσοστό χαμηλότερο από το μέσο όρο του οργανισμού που είναι 4,7%. Στην Ελλάδα, οι κυβερνήσεις καλύπτουν 78,3% της χρηματοδότησης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (90,1%).

Στην προσχολική εκπαίδευση, η δημόσια συμβολή φτάνει το 80,2%, ενώ στην τριτοβάθμια ανέρχεται στο 78,3%. Παρά το γεγονός ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση χρηματοδοτείται περισσότερο από το κράτος σε σχέση με τον μέσο όρο (71,9%), το συνολικό ύψος των δαπανών παραμένει εξαιρετικά χαμηλό.

Το γεγονός ότι η εκπαίδευση δεν αποτελεί προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις επιβεβαιώνεται επίσης από το στατιστικό στοιχείο ότι η Ελλάδα απορροφά κατά μέσο όρο το 5,9% των δημόσιων δαπανών – πολύ πιο κάτω από το 10,1% που είναι ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ.

Αισθητά χαμηλές είναι οι δαπάνες για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ελλάδα δαπανά 6.420 δολ./μαθητή και βρίσκεται στην τελευταία θέση της ΕΕ, με προτελευταία την Ουγγαρία που δαπανά 10.000 δολ. Οι δημόσιες δαπάνες για την Παιδεία ανέρχονται σε 4.497 δολ. /φοιτητή, έναντι μέσου όρου του ΟΟΣΑ 15.102 δολ.

Πρόκειται για ένα μεγάλο χάσμα που καταδεικνύει ότι η Ελλάδα επενδύει λιγότερο από το ένα τρίτο του μέσου όρου, γεγονός το οποίο έχει επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα σπουδών όσο και στην ερευνητική δραστηριότητα των πανεπιστημίων.

Στα τάρταρα οι μισθοί των εκπαιδευτικών

Η εικόνα των μισθών μόνο καλύτερη δεν είναι. Αυτό καταδεικνύεται από το γεγονός ότι σε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ οι μισθοί των δασκάλων έχουν αυξηθεί από το 2015 μέχρι σήμερά κατά μέσο όρο 14,6%, στην Ελλάδα η αύξηση περιορίζεται μόλις στο 1,4%.

Οι πραγματικοί μισθοί των δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι κατά 31% χαμηλότεροι από εκείνους των εργαζομένων με τριτοβάθμια εκπαίδευση, πλήρους απασχόλησης και ολόκληρου έτους, σε σύγκριση με ένα μέσο όρο 17% χαμηλότερο σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ.

World
Federal Reserve: Σε τρία στρατόπεδα για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Federal Reserve: Σε τρία στρατόπεδα για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Economy
Ελληνική οικονομία: Το υπερπλεόνασμα «πληγώνει» την ανάπτυξη

Ελληνική οικονομία: Το υπερπλεόνασμα «πληγώνει» την ανάπτυξη

inWellness
inTown
Μιχαλακοπούλου: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Με το κινητό στο χέρι ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα στη ντισκοτέκ
Μιχαλακοπούλου 08.10.25

Νέο βίντεο ντοκουμέντο - Με το κινητό στο χέρι ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα στη ντισκοτέκ

Σε κυκλώματα της νύχτας που εκβιάζουν και πουλάνε προστασία, στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας για τη χθεσινή βομβιστική επίθεση στη ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Το «ευχαριστώ» του Πάνου Ρούτσι: «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, κερδίσαμε μια μάχη» – Αποχώρησε από το Σύνταγμα
Ελλάδα 08.10.25

Το «ευχαριστώ» του Πάνου Ρούτσι: «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, κερδίσαμε μια μάχη» – Αποχώρησε από το Σύνταγμα

«Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με στήριξε, όλους τους φίλους που απέκτησα, μια οικογένεια τεράστια, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, συνεχίζουμε μέχρι τέλους» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι

Σύνταξη
Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»
Ελλάδα 08.10.25

Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»

Μια γυναίκα από το Νεπάλ φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο - Έπειθαν τα θύματά τους με παραπλανητικά βίντεο στο TikTok που παρουσίαζαν ειδυλλιακές συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή
Ελλάδα 08.10.25

Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή

Μη ασφαλής δρόμος εδώ και 4 δεκαετίες- Θρυμματίζουν τον βράχο για να τον απομακρύνουν - Συχνά τα φαινόμενα κατολισθήσεων- Τι λένε στο in ο Ευθύμης Λέκκας και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό
Ελλάδα 08.10.25

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό

Σύμφωνα με την προκαταρκτική στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Ρούτσι

Σύνταξη
Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο – Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια τους δικαστές
Ελλάδα 08.10.25

Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο - Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια» τους δικαστές

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί κατηγορούμενοι δεν έχουν εμφανιστεί να απολογηθούν στη δίκηκαθώς τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει έχουν εκτίσει τις πρωτοδίκες ποινές τους και είναι πλέον ελεύθεροι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χάρι Πότερ: Οι πρώτες φωτογραφίες του Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ ήρθαν στο φως
Γυρίσματα στο «σκοτάδι» 08.10.25

Χάρι Πότερ: Οι πρώτες φωτογραφίες του Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ ήρθαν στο φως

Τα γυρίσματα της επερχόμενης σειράς Χάρι Πότερ πραγματοποιούνται υπό αυστηρό απόρρητο. Το πρότζεκτ χρησιμοποιεί κωδικές ονομασίες όπως Dark Train και Brown Cat, ενώ τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται

Σύνταξη
Τραμπ: Μπορεί να πάω στη Μ. Ανατολή το Σαββατοκύριακο – NΥT: Η Χαμάς αποδέχεται μερικό αφοπλισμό
Ραγδαίες εξελίξεις 08.10.25

Έτοιμος να πάει στη Μ. Ανατολή δηλώνει ο Τραμπ, για «ναι» της Χαμάς σε μερικό αφοπλισμό μιλούν οι NYT

Αρκετοί Άραβες μεσολαβητές ελπίζουν ότι η Χαμάς θα πειστεί να αφοπλιστεί μερικώς στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσαν τρεις πηγές στους New York Times.

Σύνταξη
Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»
Βίντεο 08.10.25

Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»

Η Καλομοίρα μίλησε ανοιχτά για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, αποκαλύπτοντας ότι βίωσε κατάθλιψη καθώς συνειδητοποιούσε πως η μητρότητα θα άλλαζε για πάντα τη ζωή και την καριέρα της

Σύνταξη
Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία
Τι υπογραμμίζουν 08.10.25

Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία

Διπλωματικές πηγές σχολιάζουν τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα και τονίζουν ότι «η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της»

Σύνταξη
«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν
Κόσμος 08.10.25

«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν

Στρατόπεδα εκπαίδευσης της RSF στο Σουδάν γεμίζουν με εκατοντάδες παιδιά, τα οποία μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα μέσα σε λίγες ημέρες και στέλνονται αμέσως στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Σύνταξη
Ocean’s 14: Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει
Ληστείες και κακό 08.10.25

Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι η ταινία «Ocean’s 14» πιθανότατα θα γυριστεί το επόμενο έτος, με τους πρωταγωνιστές του πρώτου franchise - οπότε αναμένουμε μια κινηματογραφική συνάντηση γιγάντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις
Κόσμος 08.10.25

Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανέφερε την παραβίαση απόφασης του ΟΗΕ ανάμεσα σε Κόσοβο και Άγκυρα για τον εξοπλισμό της Πρίστινα, ενώ ανέφερε πως η Τουρκία θέλει να αποκαταστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Σύνταξη
Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ
Γενοκτονία στη Γάζα 08.10.25

Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ

Το εμπάργκο προς το Ισραήλ είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας την 8η Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που προορίζονταν να «βάλουν τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα»

Σύνταξη
Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland
Καλιφόρνια 08.10.25

Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland

Ένα τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Disneyland της Καλιφόρνια, όταν μια 60χρονη γυναίκα κατέρρευσε και άφησε την τελευταία της πνοή μετά τη διαδρομή της στην εμβληματική ατραξιόν Haunted Mansion

Σύνταξη
Μιχαλακοπούλου: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Με το κινητό στο χέρι ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα στη ντισκοτέκ
Μιχαλακοπούλου 08.10.25

Νέο βίντεο ντοκουμέντο - Με το κινητό στο χέρι ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα στη ντισκοτέκ

Σε κυκλώματα της νύχτας που εκβιάζουν και πουλάνε προστασία, στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας για τη χθεσινή βομβιστική επίθεση στη ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Μπορούμε να έχουμε πρωθυπουργό σε 48 ώρες
Γαλλία 08.10.25 Upd: 23:06

Ο Μακρόν θα διορίσει πρωθυπουργό εντός 48 ωρών

Ο Λεκορνί είπε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για να έχει η Γαλλία πρωθυπουργό σε δύο ημέρες και πως ενημέρωσε τον Μακρόν ότι αρκετες πολιτικές δυνάμεις είναι έτοιμες να συμφωνήσουν σε προϋπολογισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)
Μπάσκετ 08.10.25

Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)

Εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα στο «Nick Galis Hall» ο Ρίτσαρντ Σιάο για τον αγώνα με την Αμβούργο. Η θερμή υποδοχή στον Ασιάτη τον κόσμο του Άρη και η γνωμίζ του με τον θρύλο Νίκο Γκάλη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Eurobank: Ποιες είναι οι τέσσερις φυλές των ανέργων – Γιατί επιμένει η χαλαρότητα στην αγορά εργασίας
Έκθεση Εurobank 08.10.25

Ποιες είναι οι τέσσερις φυλές των ανέργων - Γιατί επιμένει η χαλαρότητα στην αγορά εργασίας

Κρίσιμη πρόκληση για την αγορά εργασίας η αύξηση συμμετοχής γυναικών και νέων και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Τι δείχνει η έκθεση της Εurostat για την περίοδο 2009-2024

Σύνταξη
Ιταλία: Γενική απεργία στις 27 Οκτωβρίου – Αίτημα να ακυρωθεί ο διορισμός της διευθύντριας της Όπερας Βενετίας
Σφοδρές αντιδράσεις 08.10.25

Ιταλία: Γενική απεργία στις 27 Οκτωβρίου – Αίτημα να ακυρωθεί ο διορισμός της διευθύντριας της Όπερας Βενετίας

Ο διορισμός της Μπεατρίτσε Βενέτσι έχει προκαλέσει οργή. Θεωρήθηκε ότι ήταν αποτέλεσμα των δεσμών της με την κυβέρνηση Μελόνι και όχι των προσόντων και της εμπειρίας που απαιτεί αυτή η θέση.

Σύνταξη
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

