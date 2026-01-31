Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών: Μάχη της Ελλάδας με την Ιταλία για την πρωτιά στον όμιλο

Το πιο δύσκολο παιχνίδι της μέχρι τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Φουντσάλ δίνει το απόγευμα του Σαββάτου (31/1, 15:00 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την Ιταλία, στην πρεμιέρα της Β΄ φάσης των ομίλων και θέλει τη νίκη για να «σφραγίσει», όχι απλά το εισιτήριο για την τετράδα, αλλά λογικά και την πρώτη θέση του Ε΄ ομίλου.

Αν δεν τα καταφέρει, η ομάδα του Χάρη Παυλίδη θα «τσεκάρει» την πρόκριση στην τετράδα την Κυριακή (1/2, 20:45), με μία νίκη επί της σαφώς πιο αδύναμης Κροατίας, όμως σε αυτή την περίπτωση -κάτι που θέλει να αποφύγει ιδανικά- θα βρει απέναντί της τον πρώτο του ΣΤ΄ ομίλου στον ημιτελικό της ερχόμενης Τρίτης (3/2).

Τεστάρουν δυνάμεις… μεταξύ τους Ελλάδα και Ιταλία

Τόσο η ελληνική ομάδα, όσο και η Ιταλία, είχαν αναμενόμενα εύκολο έργο στην Α΄ φάση των αγώνων. Η Εθνική στον Α΄ όμιλο επιβλήθηκε 24-7 της Σλοβακίας, 23-5 της Γαλλίας (αποτέλεσμα το οποίο μεταφέρει στη Β΄ φάση) και 26-5 της Γερμανίας, ενώ η Ιταλία νίκησε αντίστοιχα 24-12 την Κροατία (μεταφέρει το αποτέλεσμα), 17-6 τη Σερβία και 25-11 την Τουρκία. Και για τις δύο, η πρόκριση στα ημιτελικά θεωρείται ουσιαστικά δεδομένη από την ημέρα της κλήρωσης και το μεταξύ τους ματς θα αποτελέσει ένα πολύ καλό τεστ ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν, στις 3 και 5 Φεβρουαρίου.

Υπέρ της Ιταλίας η παράδοση

Η προϊστορία μεταξύ των δύο ομάδων σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα είναι σαφώς εις βάρος της Εθνικής (6 νίκες – 14 ήττες), η οποία όμως μετράει δύο σερί επιτυχίες και μάλιστα σε σημαντικά παιχνίδια: το 2022 στον ημιτελικό του Σπλιτ (12-9) και το 2024 στον «μικρό» τελικό του Αϊντχόφεν (7-6), όπου η ελληνική ομάδα -εκτός από το χάλκινο μετάλλιο- πανηγύρισε και την επιστροφή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 16 χρόνια.

Μεταξύ των 20 αγώνων τους, υπάρχει και ο τελικός του 2012, ξανά στο Αϊντχόφεν, ένας από τους τέσσερις χαμένους τελικούς της Ελλάδας στη διοργάνωση (13-10). Φυσικά, η πιο σπουδαία και… επώδυνη για το ελληνικό πόλο συνάντησή τους ήταν στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, όπου η «σετερόζα» επικράτησε με 10-9 στην παράταση.

Το προηγούμενο διάστημα, οι δύο ομάδες πραγματοποίησαν κοινή προετοιμασία στην Όστια, όπου έδωσαν και έναν φιλικό αγώνα, στον οποίο η «γαλανόλευκη» επικράτησε με 11-10.