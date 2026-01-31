Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών: Μάχη της Ελλάδας με την Ιταλία για την πρωτιά στον όμιλο
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (31/1, 15:00) με ουσιαστικό έπαθλο την πρωτιά στον όμιλο και καλύτερο πλασάρισμα στη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών.
Το πιο δύσκολο παιχνίδι της μέχρι τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Φουντσάλ δίνει το απόγευμα του Σαββάτου (31/1, 15:00 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την Ιταλία, στην πρεμιέρα της Β΄ φάσης των ομίλων και θέλει τη νίκη για να «σφραγίσει», όχι απλά το εισιτήριο για την τετράδα, αλλά λογικά και την πρώτη θέση του Ε΄ ομίλου.
Αν δεν τα καταφέρει, η ομάδα του Χάρη Παυλίδη θα «τσεκάρει» την πρόκριση στην τετράδα την Κυριακή (1/2, 20:45), με μία νίκη επί της σαφώς πιο αδύναμης Κροατίας, όμως σε αυτή την περίπτωση -κάτι που θέλει να αποφύγει ιδανικά- θα βρει απέναντί της τον πρώτο του ΣΤ΄ ομίλου στον ημιτελικό της ερχόμενης Τρίτης (3/2).
Τεστάρουν δυνάμεις… μεταξύ τους Ελλάδα και Ιταλία
Τόσο η ελληνική ομάδα, όσο και η Ιταλία, είχαν αναμενόμενα εύκολο έργο στην Α΄ φάση των αγώνων. Η Εθνική στον Α΄ όμιλο επιβλήθηκε 24-7 της Σλοβακίας, 23-5 της Γαλλίας (αποτέλεσμα το οποίο μεταφέρει στη Β΄ φάση) και 26-5 της Γερμανίας, ενώ η Ιταλία νίκησε αντίστοιχα 24-12 την Κροατία (μεταφέρει το αποτέλεσμα), 17-6 τη Σερβία και 25-11 την Τουρκία. Και για τις δύο, η πρόκριση στα ημιτελικά θεωρείται ουσιαστικά δεδομένη από την ημέρα της κλήρωσης και το μεταξύ τους ματς θα αποτελέσει ένα πολύ καλό τεστ ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν, στις 3 και 5 Φεβρουαρίου.
Υπέρ της Ιταλίας η παράδοση
Η προϊστορία μεταξύ των δύο ομάδων σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα είναι σαφώς εις βάρος της Εθνικής (6 νίκες – 14 ήττες), η οποία όμως μετράει δύο σερί επιτυχίες και μάλιστα σε σημαντικά παιχνίδια: το 2022 στον ημιτελικό του Σπλιτ (12-9) και το 2024 στον «μικρό» τελικό του Αϊντχόφεν (7-6), όπου η ελληνική ομάδα -εκτός από το χάλκινο μετάλλιο- πανηγύρισε και την επιστροφή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 16 χρόνια.
Μεταξύ των 20 αγώνων τους, υπάρχει και ο τελικός του 2012, ξανά στο Αϊντχόφεν, ένας από τους τέσσερις χαμένους τελικούς της Ελλάδας στη διοργάνωση (13-10). Φυσικά, η πιο σπουδαία και… επώδυνη για το ελληνικό πόλο συνάντησή τους ήταν στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, όπου η «σετερόζα» επικράτησε με 10-9 στην παράταση.
Το προηγούμενο διάστημα, οι δύο ομάδες πραγματοποίησαν κοινή προετοιμασία στην Όστια, όπου έδωσαν και έναν φιλικό αγώνα, στον οποίο η «γαλανόλευκη» επικράτησε με 11-10.
