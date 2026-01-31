sports betsson
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/1): Δράση με Εθνική πόλο, μπασκετικό Ολυμπιακό και Super League
Ποδόσφαιρο 31 Ιανουαρίου 2026, 09:03

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/1): Δράση με Εθνική πόλο, μπασκετικό Ολυμπιακό και Super League

Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (31/1).

Φουλ αγωνιστική δράση και το Σάββατο (31/1) με το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις να είναι γεμάτο..

Ξεχωρίζει το ματς της Εθνικής πόλο γυναικών για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κόντρα στην Ιταλία, αλλά και τα ματς της Super League Βόλος-ΑΕΛ, Ατρόμητος-ΟΦΗ και Παναιτωλικός-Άρης.

Επίσης, το απόγευμα (18:15) ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το Περιστέρι για τη 17η αγωνιστική στη Stoiximan GBL.

Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/1):

10:30 Eurosport 1 Σαμπαλένκα – Ριμπάκινα Τένις Australian Open τελικός

11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Αμύντας Α1 Basketball League Γυναικών

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Καρσίγιακα – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Στόουκ – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Τζιρόνα La Liga

15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιταλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Γυναικών

16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Καρδίτσα Basket League 2025-26

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Σασουόλο Serie A

16:30 Novasports Extra 2 Άουγκσμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Βέρντερ Βρέμης – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Λειψία – Μάιντς Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λεβερκούζεν Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Λιντς – Άρσεναλ Premier League

17:00 Novasports Start Γουλβς – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 Novasports 4HD Μπράιτον – Έβερτον Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πόρτσμουθ – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Άρης Super League

17:15 Novasports 1HD Οσασούνα – Βιγιαρεάλ La Liga

18:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – ΟΦΗ Super League

18:15 ΕΡΤ Sports 1 ΑΕΚ – Κολοσσός GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Περιστέρι GBL

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Φιορεντίνα Serie A

19:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Γουέστ Χαμ Premier League

19:30 Novasports Prime Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΛ Novibet Super League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Καλαμάτα Volley League Ανδρών

21:30 Novasports Start Καϊζερσλάουτερν – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ελλάς Βερόνα Serie A

22:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Νιούκαστλ Premier League

22:00 Novasports 2HD Σπάρτα Ρότερνταμ – Γκρόνινγκεν Eredivisie

22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Μπαρτσελόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Χαρτς Scottish Premiership

Ποδόσφαιρο 31.01.26

Στην τελική ευθεία η επαγγελματική διαιτησία στη Βραζιλία

Συνολικά, 20 διαιτητές, 40 βοηθοί διαιτητές και 12 VAR θα συνάψουν εργασιακή σχέση αποκλειστικής απασχόλησης με την ομοσπονδία. Το μοντέλο είναι αντιγραφή από ευρωπαϊκές χώρες και από το Μεξικό

Βάιος Μπαλάφας
Λόρα: Νέα τροπή στην υπόθεση της εξαφάνισή της – Πώς κατάφερε να πετάξει για Γερμανία;
Αγνοείται 23η μέρα 31.01.26

«Επέμενε ότι έπρεπε να φύγει»: Νέα τροπή στην υπόθεση της Λόρας - Πώς κατάφερε να πετάξει για Γερμανία;

Νέα στοιχεία στο φως για τη Λόρα - Όταν οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για την εξαφάνισή της η 16χρονη φαίνεται πως είχε ήδη μεταβεί στη Γερμανία - Το ντοκουμέντο που την καταγράφει στο ταξιδιωτικό γραφείο

Σύνταξη
Στην τελική ευθεία η επαγγελματική διαιτησία στη Βραζιλία
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Στην τελική ευθεία η επαγγελματική διαιτησία στη Βραζιλία

Συνολικά, 20 διαιτητές, 40 βοηθοί διαιτητές και 12 VAR θα συνάψουν εργασιακή σχέση αποκλειστικής απασχόλησης με την ομοσπονδία. Το μοντέλο είναι αντιγραφή από ευρωπαϊκές χώρες και από το Μεξικό

Βάιος Μπαλάφας
Από λαϊκιστής παρίας, πρωταγωνιστής – Ο «μετεωρίτης» Φάρατζ συντρίβει το πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία
«Νέα Δεξιά» 31.01.26

Από λαϊκιστής παρίας, πρωταγωνιστής – Ο «μετεωρίτης» Φάρατζ συντρίβει το πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία

Ο ακροδεξιός λαϊκιστής Νάιτζελ Φάρατζ θριαμβεύει στις δημοσκοπήσεις, «κλέβει» στελέχη των αποδυναμωμένων Συντηρητικών και υποδαυλίζει την κρίση ταυτότητας και συνοχής στους κυβερνώντες Εργατικούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φεβρουάριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια
Culture Live 31.01.26

Φεβρουάριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια

Ο Φεβρουάριος φέρνει στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου πολλές αφορμές για επίσκεψη: εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, θέατρο και μουσική.

Σύνταξη
Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του
Εκδίκηση 31.01.26

Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του

Ο Doucet ξεκίνησε τη σεξουαλική κακοποίηση του Jody κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, προσποιούμενος ότι τον βοηθούσε στις διατάσεις, και αργότερα απομονώνοντάς τον από τους άλλους μαθητές

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές
The Economist 31.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές

Οι δυνατότητες –και η επανάσταση- που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πολλούς να ξεχνούν ορισμένα βασικά πράγματα. Αυτοί που την παράγουν και την εμπορεύονται δεν είναι ούτε ήρωες ούτε φιλάνθρωποι

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό
Καρδιά 31.01.26

Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό

Η φλεγμονή που επιμένει, δείχνει καλύτερα τον κίνδυνο για υποτροπή σε καρδιαγγειακά νοσήματα από τη χοληστερίνη και την πίεση – Οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
«Φονικά» κενά στην ψυχική υγεία
Υποστελέχωση 31.01.26

«Φονικά» κενά στην ψυχική υγεία

Κάθε χρόνο παίρνουν εξιτήριο από κρατικά θεραπευτήρια 1.650 άνθρωποι που η υγεία τους φέρεται να έχει επιδεινωθεί - Δραματικά στοιχεία έρχονται στο φως μετά την πατροκτονία στη Γλυφάδα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση
Industry 31.01.26

Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση

Μια σκηνή από το Industry του HBO φωτίζει μια υπερβολικά άβολη αλήθεια: οι ακουαρέλες του Αδόλφου Χίτλερ δεν ανήκουν μόνο στην Ιστορία, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν — και να αποτιμώνται — στην αγορά τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βαρόμετρο Αγοράς Ακινήτων: Άλυτο το στεγαστικό πρόβλημα – Μειώνονται οι αγοραστές (γραφήματα)
Έρευνα γνώμης 31.01.26

Βαρόμετρο Αγοράς Ακινήτων: Άλυτο το στεγαστικό πρόβλημα – Μειώνονται οι αγοραστές (γραφήματα)

Σύμφωνα με το 5ο Βαρόμετρο της Αγοράς Ακινήτων στην Ελλάδα, μειώνεται σταθερά το ποσοστό των πολιτών που θέλουν να αγοράσουν άμεσα σπίτι. Μεγάλο πρόβλημα το στεγαστικό, παραδέχονται οι 9 στους 10.

Σύνταξη
Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones
Κόσμος 31.01.26

Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones

Περισσότεροι από 225 νεκροί από την κατάρρευση ορυχείου κολτανίου στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με επίσημες πηγές - Νεκροί άντρες, γυναίκες, παιδιά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα
Κόσμος 31.01.26

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα

Η αναπληρώτρια πρόεδρος ανακοίνωσε ένα νέο νόμο που αναμένεται να συζητηθεί και να εγκριθεί την επόμενη εβδομάδα και αφορά τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

