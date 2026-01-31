Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/1): Δράση με Εθνική πόλο, μπασκετικό Ολυμπιακό και Super League

Φουλ αγωνιστική δράση και το Σάββατο (31/1) με το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις να είναι γεμάτο..

Ξεχωρίζει το ματς της Εθνικής πόλο γυναικών για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κόντρα στην Ιταλία, αλλά και τα ματς της Super League Βόλος-ΑΕΛ, Ατρόμητος-ΟΦΗ και Παναιτωλικός-Άρης.

Επίσης, το απόγευμα (18:15) ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το Περιστέρι για τη 17η αγωνιστική στη Stoiximan GBL.

Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/1):

10:30 Eurosport 1 Σαμπαλένκα – Ριμπάκινα Τένις Australian Open τελικός

11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Αμύντας Α1 Basketball League Γυναικών

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Καρσίγιακα – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Στόουκ – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Τζιρόνα La Liga

15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιταλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Γυναικών

16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Καρδίτσα Basket League 2025-26

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Σασουόλο Serie A

16:30 Novasports Extra 2 Άουγκσμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Βέρντερ Βρέμης – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Λειψία – Μάιντς Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λεβερκούζεν Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Λιντς – Άρσεναλ Premier League

17:00 Novasports Start Γουλβς – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 Novasports 4HD Μπράιτον – Έβερτον Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πόρτσμουθ – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Άρης Super League

17:15 Novasports 1HD Οσασούνα – Βιγιαρεάλ La Liga

18:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – ΟΦΗ Super League

18:15 ΕΡΤ Sports 1 ΑΕΚ – Κολοσσός GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Περιστέρι GBL

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Φιορεντίνα Serie A

19:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Γουέστ Χαμ Premier League

19:30 Novasports Prime Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΛ Novibet Super League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Καλαμάτα Volley League Ανδρών

21:30 Novasports Start Καϊζερσλάουτερν – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ελλάς Βερόνα Serie A

22:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Νιούκαστλ Premier League

22:00 Novasports 2HD Σπάρτα Ρότερνταμ – Γκρόνινγκεν Eredivisie

22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Μπαρτσελόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Χαρτς Scottish Premiership