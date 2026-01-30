Το πλήρες πρόγραμμα των πλέι-οφ σε Champions League και Europa League
Δείτε αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ώρες των αναμετρήσεων των πλέι-οφ σε Champions και Europa League.
Το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1) έγιναν οι σχετικές κληρώσεις στη Νιόν της Ελβετίας, για τα νοκ-άουτ play offs σε Champions League και Europa League.
Λίγο αργότερα, η UEFA γνωστοποίησε και τις ακριβείς μέρες και ώρες στις οποίες θα διεξαχθούν οι αγώνες για τον πρώτο γύρο των νοκ-άουτ στις δύο διοργανώσεις.
Champions League
Τρίτη (17/2)
Γαλατάσαραϊ-Γιουβέντους (19:45)
Μονακό-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)
Ντόρτμουντ-Αταλάντα (22:00)
Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
Τετάρτη (18/2)
Καραμπάγκ-Νιούκαστλ (19:45)
Κλαμπ Μπριζ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)
Μπόντο/Γκλιμτ-Ίντερ (22:00)
Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν (22:00)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Κλαμπ Μπριζ (19:45)
Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός (22:00)
Ίντερ-Μπόντο/Γκλιμτ (22:00)
Νιούκαστλ-Καραμπάγκ (22:00)
Τετάρτη (25/2)
Αταλάντα-Ντόρτμουντ (19:45)
Γιουβέντους-Γαλατάσαραϊ (22:00)
Παρί Σεν Ζερμέν-Μονακό (22:00)
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπενφίκα (22:00)
Europa League
Πέμπτη (19/2)
Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Γκενκ (19:45)
ΠΑΟΚ-Θέλτα (19:45)
Μπραν-Μπολόνια (19:45)
Φενέρμπαχτσε-Νότιγχαμ Φόρεστ (19:45)
Λουντογκόρετς-Φενέρμπαχτσε (22:00)
Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν (22:00)
Λιλ-Ερυθρός Αστέρας (22:00)
Σέλτικ-Στουτγκάρδη (22:00)
Πέμπτη (26/2)
Φερεντσβάρος-Λουντογκόρετς (19:45)
Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός (19:45)
Ερυθρός Αστέρας-Λιλ (19:45)
Στουτγκάρδη-Σέλτικ (19:45)
Γκενκ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ (22:00)
Θέλτα-ΠΑΟΚ (22:00)
Μπολόνια-Μπραν (22:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Φενέρμπαχτσε (22:00)
