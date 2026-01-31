Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Κωνσταντινίδης

Πέθανε ο πρώην βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Κωνσταντινίδης, σε ηλικία 87 ετών.

Ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης είχε γεννηθεί το 1939 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και συνέχισε τις σπουδές του στην Σουηδία.

Εκεί αναγορεύθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Καρολίνσκα της Στοκχόλμης, όπου και δίδαξε επί σειρά ετών. Υπήρξε ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και στενός φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου.

Ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ Σκανδιναβίας και επικεφαλής του «Κινήματος Αξιοπρέπειας», με έντονη δράση για το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων.

Ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης εκλέχθηκε βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ το 1990 και επανεξελέγη το 1993 μέχρι τις εκλογές του 1996.

Η συλλυπητήρια δήλωση του ΠΑΣΟΚ

«Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη», σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη.

Τονίζει πως ο εκπλιπών υπήρξε «ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας. Έντιμος και ιδεολόγος διετέλεσε βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1990-1996», εκφράζοντας ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.