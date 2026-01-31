newspaper
Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Κωνσταντινίδης
Επικαιρότητα 31 Ιανουαρίου 2026, 18:00

Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Κωνσταντινίδης

Ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης υπήρξε ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας την περίοδο της δικτατορίας, ενώ ήταν φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου και στη συνέχεια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Spotlight

Πέθανε ο πρώην βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Κωνσταντινίδης, σε ηλικία 87 ετών.

Ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης είχε γεννηθεί το 1939 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και συνέχισε τις σπουδές του στην Σουηδία.

Εκεί αναγορεύθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Καρολίνσκα της Στοκχόλμης, όπου και δίδαξε επί σειρά ετών. Υπήρξε ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και στενός φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου.

Ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ Σκανδιναβίας και επικεφαλής του «Κινήματος Αξιοπρέπειας», με έντονη δράση για το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων.

Ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης εκλέχθηκε βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ το 1990 και επανεξελέγη το 1993 μέχρι τις εκλογές του 1996.

Η συλλυπητήρια δήλωση του ΠΑΣΟΚ

«Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη», σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη.

Τονίζει πως ο εκπλιπών υπήρξε «ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας. Έντιμος και ιδεολόγος διετέλεσε βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1990-1996», εκφράζοντας ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.

Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Κωνσταντινίδης σε ηλικία 87 ετών

World
ΕΕ-Ινδία: Η ακτινογραφία της εμπορικής συμφωνίας (FTA) [γράφημα]

ΕΕ-Ινδία: Η ακτινογραφία της εμπορικής συμφωνίας (FTA) [γράφημα]

Τουρισμός
Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της
30.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της

«Ο σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων απαιτεί αλήθεια και απαντήσεις. Πρέπει να έρθουν όλα στο φως, να μη μείνει το παραμικρό στοιχείο χωρίς διερεύνηση», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό
Τι εξετάζεται 30.01.26

Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό

Στις άμεσες δράσεις της κυβέρνησης για το κυκλοφοριακό περιλαμβάνονται η μείωση των φορτηγών στον Κηφισό - αλλά όχι η πλήρης απαγόρευσή τους - και έξυπνα φανάρια

Κώστας Ντελέζος
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα
Πυρά κατά κυβέρνησης 29.01.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα

Ο κ. Π. Μαρινάκης «βιάστηκε να διαβεβαιώσει πως ούτε η κυβέρνηση ούτε ο εργοδότης έφεραν κάποια ευθύνη» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς - «Τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση πριν δούμε τα τελικά πορίσματα;» διερωτάται

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»

Η ΕΟ του ΚΚΕ, θέτει σειρά ερωτημάτων στην Κομισιόν - «Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπουν οδηγίες της ΕΕ είναι το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιούνται τα εργοδοτικά εγκλήματα», σημειώνει

Σύνταξη
Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη
Πολιτική 29.01.26

Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη

Ο Aλέξανδρος Αυλωνίτης μιλά για «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων» και αναφέρει ότι το Κίνημα Δημοκρατίας μετατρέπεται σε ένα «αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα»

Σύνταξη
Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ
Πολιτική 29.01.26

Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ

«Στις θύελλες που έρχονται σε ένα κόσμο που φλέγεται, μπορούμε να ανταποκριθούμε με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας» ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου
Με απόφαση Μητσοτάκη 29.01.26

Ο Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου

Ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά με τη διοργάνωση του πρώτου προσυνεδρίου της ΝΔ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026

Σύνταξη
Το in στην έναρξη του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ – Κουτσούμπας: Οι λύκοι αγρίεψαν και απειλούν ο ένας τον άλλον
Επικαιρότητα 28.01.26

Το in στην έναρξη του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ – Κουτσούμπας: Οι λύκοι αγρίεψαν και απειλούν ο ένας τον άλλον

Το in στην εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου. Το κάλεσμα του ΚΚΕ για ένα κοινωνικο-πολιτικό μέτωπο, που θα έρθει σε σύγκρουση με το σύστημα, το κεφάλαιο και την εξουσία του.

Σύνταξη
Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα
Θλίψη 28.01.26

Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα

Η Αριστέα Καζάκου ήτσν γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, ενώ στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής του κόμματος στον νομό Μεσσηνίας

Σύνταξη
ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών
Επικαιρότητα 27.01.26

ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών

«Δεν πρόκειται για ένα 'μέτρο διευκόλυνσης', αλλά για μια επιλογή με βαθύτερες στοχεύσεις», υποστηρίζει το ΚΚΕ για το νομοσχέδιο που αφορά στην ψήφο των ομογενών στις εθνικές εκλογές

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα
Επικαιρότητα 27.01.26

Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα

«Κατά τον κύριο Φλωρίδη, το αν ο δράστης επί 8 χρόνια είχε ή δεν είχε κατάλληλη ψυχιατρική υποστήριξη δεν ασκεί καμία ουσιαστική επιρροή στο έγκλημα που διαπράχθηκε», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Επικαιρότητα 27.01.26

Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειας των θυμάτων στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με τους φίλους του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»
Επικαιρότητα 27.01.26

Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»

«Θέλουμε οι μαθητές να θωρακίζονται απέναντι στην παραπληροφόρηση και να αναπτύσσουν κρίση, αυτονομία και υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύνταξη
Κόντρα λιγκών με την IFAB για να θεσπιστεί αλλαγή λόγω διάσεισης
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Κόντρα λιγκών με την IFAB για να θεσπιστεί αλλαγή λόγω διάσεισης

Η πρόταση θα συζητηθεί στη ΓΣ του επόμενου μήνα. Η Premier League πρωτοστατεί, όμως οι λίγκες και οι φορείς που πιέζουν είναι 25 και τονίζουν ότι θέλουν τον κανονισμό για την προστασία των παικτών

Βάιος Μπαλάφας
Εκατομμύρια, δαχτυλίδι 33 καρατίων και το «νησί των παιδόφιλων» σκόπευε να αφήσει ο Έπσταϊν στη σύντροφό του
Τεράστια κληρονομιά 31.01.26

Εκατομμύρια, δαχτυλίδι 33 καρατίων και το «νησί των παιδόφιλων» σκόπευε να αφήσει ο Έπσταϊν στη σύντροφό του

Στη διαθήκη του, ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε την πρόθεση να αφήσει 50 εκατομμύρια δολάρια και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στην τότε σύντροφο του

Σύνταξη
Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία
Έως το 2030 31.01.26

Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία

Ο λαός της Βόρειας Ιρλανδίας πρέπει να πάρει την τύχη του στα χέρια του, δήλωσε η Μισέλ Ο’Νιλ. Θύμησε ότι το Brexit έγινε χωρίς την έγκρισή του και δήλωσε ότι πρέπει να ψηφίσει ένωση με την Ιρλανδία.

Σύνταξη
«Όλα ήταν καλύτερα το 2016»: Το trend που έχει καταλάβει τα social media – Γιατί εξιδανικεύουμε το παρελθόν;
Go Fun 31.01.26

«Όλα ήταν καλύτερα το 2016»: Το trend που έχει καταλάβει τα social media – Γιατί εξιδανικεύουμε το παρελθόν;

Καθώς τα social media γεμίζουν με συγκρίσεις του «τότε» και «τώρα», η νοσταλγία για το 2016 αποκαλύπτει λιγότερο μια χαμένη χρυσή εποχή και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο η μνήμη μας ανακατασκευάζει το παρελθόν

Σύνταξη
Πώς ένα T-Shirt μιας ταινίας αγαπήθηκε από τους προοδευτικούς της Βραζιλίας: «Σχεδόν κάθε μέρα εξαντλούνται»
Καρναβάλι και πολιτική 31.01.26

Πώς ένα T-Shirt μιας ταινίας αγαπήθηκε από τους προοδευτικούς της Βραζιλίας: «Σχεδόν κάθε μέρα εξαντλούνται»

Ακόμη και ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έλαβε ένα, αφού ο ηθοποιός Βάγκνερ Μούρα το φόρεσε στην ταινία «Ο Μυστικός Πράκτορας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αρχεία Επστάιν: Παραιτήθηκε πρώην υπουργός της Σλοβακίας και έμπιστος του Φίτσο λόγω αποκαλύψεων
364 έγγραφα 31.01.26

Αρχεία Επστάιν: Παραιτήθηκε πρώην υπουργός της Σλοβακίας και έμπιστος του Φίτσο λόγω αποκαλύψεων

Ο Σλοβάκος διπλωμάτης φέρεται να είχε εκτεταμένη αλληλογραφία με τον Επστάιν και να του έχει ζητήσει χάρες. Αρνείται ότι γνώριζε για τα εγκλήματά του.

Σύνταξη
«Εποικοδομητική» η συνάντηση ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ για την Ουκρανία στη Φλόριντα
Πρώτες δηλώσεις 31.01.26

«Εποικοδομητική» η συνάντηση ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ για την Ουκρανία στη Φλόριντα

Οι Στιβ Γουίτκοφ και Κίριλ Ντμίτριεφ έκαναν τις πρώτες τους δηλώσεις με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ να δηλώνει πως η Ρωσία «επιδιώκει να εργαστεί για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Σύνταξη
ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 96-83: Νίκη για την «Ένωση» με έξι διψήφιους (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 96-83: Νίκη για την «Ένωση» με έξι διψήφιους (vid)

Η ΑΕΚ είχε έξι διψήφιους σκόρερ με τον Γκρέι που είχε 15 και τους Μπάρτλεϊ - Μπράουν που είχαν από 15 να είναι οι τρεις πρώτοι κι έτσι νίκησε σχετικά εύκολα τον Κολοσσό Ρόδου στην έδρα της.

Σύνταξη
22ο Συνέδριο ΚΚΕ: Η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

22ο Συνέδριο ΚΚΕ: Η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα

Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν σήμερα, Σάββατο, με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου

Σύνταξη
Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»: Τι μας μας έχει στερήσει η τεχνολογία – Και πώς να το πάρουμε πίσω
Κοινωνική αποσύνδεση 31.01.26

Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»: Τι μας μας έχει στερήσει η τεχνολογία – Και πώς να το πάρουμε πίσω

Αποφάσεις που ανατίθενται σε τρίτους, chatbot φίλοι, ο φυσικός κόσμος σε δεύτερη μοίρα: η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς σύνδεση. Υπάρχει διέξοδος – αλλά θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα
«Παγίδα» 31.01.26

Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα

Η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από τις ποινικές έρευνες για τον Τζέφρι Έπσταϊν φέρνει στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και αδιανόητους ισχυρισμούς που στοχεύουν ανάμεσα σε άλλους και τον ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ισραήλ επιζητά αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν – Και ο Τραμπ είναι αυτός που μπορεί να τη δώσει
Η στρατηγική Νετανιάχου 31.01.26

Το Ισραήλ επιζητά αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν – Και ο Τραμπ είναι αυτός που μπορεί να τη δώσει

Μεγάλη είναι συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, με τα όπλα στραμμένα στην Τεχεράνη. Για τον Νετανιάχου ίσως δίνεται η χρυσή ευκαιρία για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson 94-71: Εύκολη νίκη με σούπερ Πίτερς – Ανεβάζει στροφές ο Τζόσεφ (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson 94-71: Εύκολη νίκη με σούπερ Πίτερς – Ανεβάζει στροφές ο Τζόσεφ (vid)

Με τον Άλεκ Πίτερς να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση σκοράροντας 29 πόντους και τον Κόρι Τζόσεφ να κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Περιστερίου με 94-71.

Σύνταξη
Κρίσιμη καμπή στο Ουκρανικό: Το «σχέδιο των 28 σημείων» και η διάσκεψη του Άμπου Ντάμπι στη σκιά του πολέμου φθοράς
Κόσμος 31.01.26

Κρίσιμη καμπή στο Ουκρανικό: Το «σχέδιο των 28 σημείων» και η διάσκεψη του Άμπου Ντάμπι στη σκιά του πολέμου φθοράς

Η ουκρανική ηγεσία βρίσκεται πλέον μπροστά στο πιο δύσκολο δίλημμα της σύγχρονης ιστορίας της: να αποδεχθεί μια επώδυνη ειρήνη που ακρωτηριάζει εδαφικά και στρατιωτικά τη χώρα ή να συνεχίσει έναν πόλεμο φθοράς με αβέβαιη έκβαση και μειούμενη δυτική υποστήριξη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ατρόμητος-ΟΦΗ 1-2: Ο Φούντας «χτύπησε» δυο φορές και εκτόξευσε τους Κρητικούς (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Ατρόμητος-ΟΦΗ 1-2: Ο Φούντας «χτύπησε» δυο φορές και εκτόξευσε τους Κρητικούς (vid)

Με νίκη από το Περιστέρι, με δυο γκολ του Ταξιάρχη Φούντα, πέρασε ο ΟΦΗ που ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα, η βαθμολογική θηλειά σφίγγει πάλι τον Ατρόμητο.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Βόλος – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Βόλος – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – ΑΕΛ Novibet για τη 19η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Χιμένεθ: «Καλή εμφάνιση και νίκη που μας βοηθάει ψυχολογικά εν όψει και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Χιμένεθ: «Καλή εμφάνιση και νίκη που μας βοηθάει ψυχολογικά εν όψει και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ»

Ο Άρης πήρε πολύτιμη νίκη επί του Παναιτωλικού με 1-0 στο Αγρίνιο και ο Μανόλο Χιμένεθ τόνισε πως η νίκη αυτή θα τονώσει την ψυχολογία των παικτών του ενόψει του επικείμενου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Ιταλία: Η σκιά της μαφίας απλώνεται πάνω από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα
Ιταλία 31.01.26

Η σκιά της μαφίας απλώνεται πάνω από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Μιλάνου–Κορτίνα 2026 φέρνουν στο φως ένα γνώριμο ιταλικό δίλημμα, όπου η υπόσχεση της ανάπτυξης συγκρούεται με τον διαρκή κίνδυνο της εμφάνισης της μαφίας

Σύνταξη
«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» – Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη
Η τετράμηνη δίκη 31.01.26

«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» - Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη «δίκη του αιώνα» δείχνει πώς ο Βίνσεντ Εϊμέν, που είχε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τον Μάικλ Τζάκσον, άλλαξε γνώμη σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου για την 20η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ

LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Γουέστ Χαμ για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE
Φασίστες με στολή 31.01.26

«Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE

Ακολουθώντας μια μακρά αμερικανική παράδοση εντοπισμού φασιστών, ένα δίκτυο αριστερών και antifa έχει αναλάβει να κατονομάσει και να εκθέσει τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης του Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
