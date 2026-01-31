Πέθανε το ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ακριτίδης – Το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη
«Ο Νίκος Ακριτίδης ήταν ένας πολιτικός με καθαρό λόγο, σταθερές αξίες και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα προβλήματα των πολιτών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ
Έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών, ο Νίκος Ακριτίδης, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που συνέδεσε το όνομά του με την πορεία του κόμματος στην Θεσσαλονίκη και την κεντρική πολιτική σκηνή.
Ο Νίκος Ακριτίδης, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 91 ετών, γεννήθηκε το 1935 στον Καταχά Πιερίας. Σε νεαρή ηλικία εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Θεσσαλονίκη και σπούδασε φυσικός και τοπογράφος μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά ως ιδρυτής και ιδιοκτήτης φροντιστηρίων και ως δημιουργός των τεχνικών σχολών «Ο Προμηθέας» στη Θεσσαλονίκη.
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ το 1974, ενώ στις κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου χρημάτισε υπουργός Εμπορίου και υπουργός Συγκοινωνιών.
ΠΑΣΟΚ: Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και θλίψη
«Ο Νίκος Ακριτίδης υπηρέτησε τη δημόσια ζωή και τη Δημοκρατική Παράταξη με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση στις αξίες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη για τον εκλιπόντα.
Όπως αναφέρει, «υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και διαδραμάτισε ενεργό ρόλο ως μέλος του πρώτου οργανωτικού κλιμακίου του Κινήματος για την Κεντρική Μακεδονία και μέλος της τριμελούς γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης από το 1974 έως το 1977. Από το 1977 μέχρι το 2000 εκλεγόταν βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, ενώ διετέλεσε υπουργός Εμπορίου και Συγκοινωνιώ»ν.
«Ο Νίκος Ακριτίδης ήταν ένας πολιτικός με καθαρό λόγο, σταθερές αξίες και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα προβλήματα των πολιτών», υπογραμμίζει η Χαριλάου Τρικούπη, προσθέτοντας: «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και θλίψη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».
