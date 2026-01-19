newspaper
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Παντούλας
Επικαιρότητα 19 Ιανουαρίου 2026

Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Παντούλας

Ο Μιχάλης Παντούλας εκλέχθηκε βουλευτής Ιωαννίνων με το ΠΑΣΟΚ το 2004 και επανεξελέγη το 2007 και το 2009.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Παντούλας.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας, υπηρέτησε για πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, αναλαμβάνοντας καθήκοντα δημάρχου στον Δήμο Μολοσσών και αντινομάρχη.

Ο Μιχάλης Παντούλας εκλέχθηκε βουλευτής Ιωαννίνων με το ΠΑΣΟΚ το 2004 και επανεξελέγη το 2007 και το 2009.

Στη Βουλή συμμετείχε στις Διαρκείς Επιτροπές Μορφωτικών Υποθέσεων, Περιφερειών και στην Επιτροπή Θρησκευμάτων και Ορθοδοξίας.

Ο Μιχάλης Παντούλας, φιλόλογος στο επάγγελμα, διακρίθηκε επίσης για το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο, ιδιαίτερα για μελέτες σχετικά με τη ζωή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης μόλις πληροφορήθηκε την απώλεια του Μιχάλη Παντούλα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Μιχάλης Παντούλας, είχε ενεργό ανάμιξη στα κοινά από νεαρή ηλικία, ξεκινώντας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ εκλέχτηκε βουλευτής Ιωαννίνων σε τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις (2004,2007,2009). Με την πολιτική του δράση τίμησε τα Ιωάννινα, καθώς διακρίθηκε για το ήθος, τη σοβαρότητά του και την δυναμική εκπροσώπηση των συμπολιτών του.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ο πρώην βουλευτής Ιωαννίνων Μιχάλης Παντούλας πορεύτηκε σταθερά με ψηλά τη σημαία της πολιτικής σοβαρότητας, του ήθους, της προσφοράς και της ανταπόκρισης στο μεγάλο διακύβευμα  της κοινωνικής δικαιοσύνης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Συλλυπητήρια από τον Δήμο Ιωαννιτών

Ο Δήμος Ιωαννιτών εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Μιχάλη Παντούλα, ο οποίος υπηρέτησε τον τόπο με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης.

Ο Μιχάλης Παντούλας είχε μακρά και ουσιαστική παρουσία στα κοινά, τόσο από θέσεις της αυτοδιοίκησης, πρόεδρος της Κοινότητας Πολυδώρου, Δήμαρχος Μολοσσών και αναπληρωτής Νομάρχης Ιωαννίνων, όσο και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ως βουλευτής επί τρεις θητείες, συμβάλλοντας με το έργο και τη στάση του στη δημόσια ζωή της περιοχής.

Η προσφορά του στην τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων υπήρξε σημαντική, αφήνοντας το αποτύπωμά του πάντα με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

World
Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος

Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος

World
HSBC: Τέλος οι μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ, αλλά όχι για τους δανειολήπτες

HSBC: Τέλος οι μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ, αλλά όχι για τους δανειολήπτες

