Πέθανε ο Αλέκος Ακριβάκης, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, Παρασκευή, ο πρώην υπουργός και ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, Αλέκος Ακριβάκης.

«Με οδύνη και σεβασμό αποχαιρετούμε τον Αλέκο Ακριβάκη, που από το 1965 όταν σε νεαρή ηλικία εξέδωσε την εφημερίδα ‘Ανένδοτος Βοιωτίας’ ως σήμερα διέγραψε μια δυναμική πορεία αγώνων για τη Δημοκρατική Παράταξη», αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Και συνεχίζει η ίδια ανακοίνωση: «Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Επί 20 και πλέον χρόνια εκπροσώπησε τους συμπατριώτες του στο Κοινοβούλιο και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον από τις υπουργικές του θέσεις. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας: «Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον Αλέκο Ακριβάκη. Έναν σημαντικό πολιτικό σύντροφο και προσωπικό μου φίλο. […] Το αποτύπωμα του στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου θα μείνει ανεξίτηλο».

Ποιος ήταν ο Αλέκος Ακριβάκης

Ο Αλέκος Ακριβάκης γεννήθηκε στη Θήβα στις 14 Φεβρουαρίου 1944, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και άσκησε τη δικηγορία.

Από νεαρή ηλικία υπήρξε θερμός υποστηρικτής του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ σε ηλικία μόλις 21 ετών το 1965, εξέδωσε την εφημερίδα «Ανένδοτος Βοιωτίας».

Το 1974 ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας. Εξελέγη βουλευτής Βοιωτίας με το ΠΑΣΟΚ για συνολικά 22 χρόνια (1981–1985 και 1989–2007).

Διετέλεσε υφυπουργός Γεωργίας (1995 – 1996) και υπουργός Επικρατείας (2003 – 2004), ενώ από το 1985 έως το 1989 υπηρέτησε ως πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια και τις θυγατρικές της εταιρείες, Olympic Catering, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα και Τουριστική.