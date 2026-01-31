«John Rambo»: Ξεκίνησαν στην Ταϊλάνδη τα γυρίσματα του prequel

Η πρώτη αφίσα, που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγες ώρες μέσω των social media, επιβεβαίωσε την αλλαγή φρουράς: ο Νόα Σεντινέο (Noah Centineo) αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Σιλβέστερ Σταλόνε (Sylvester Stallone) στον χαρακτήρα που σφράγισε την καριέρα του.

Τι θα δούμε στη νέα ταινία

Η νέα ταινία τοποθετείται χρονικά αρκετά χρόνια πριν από τα γεγονότα του θρυλικού «First Blood» (1982).

Στόχος της παραγωγής είναι να εμβαθύνει στον ψυχισμό και τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν τον John J. Rambo, προτού μετατραπεί στον απόλυτο επιζώντα που γνώρισε το παγκόσμιο κοινό.

Σε σκηνοθεσία του Τζαλμαρί Έλαντερ (Jalmari Helander), το καστ περιλαμβάνει τους Τζέισον Τόμπιν (Jason Tobin), Κουίνσι Ιζάια (Quincy Isaiah), Τζέφερσον Γουάιτ (Jefferson White) και Γιάο (Yao), μεταξύ άλλων.

Τζαλμαρί Έλαντερ (σκηνοθέτης): «Όταν ήμουν 11 ετών, είδα για πρώτη φορά το ”First Blood” και μου άλλαξε τη ζωή»

Το Rambo δεν ήταν απλώς μια ταινία για μένα – με συντρόφευσε καθώς μεγάλωνα και είχε καθοριστική επίδραση στην απόφασή μου να γίνω σκηνοθέτης», ανέφερε σε δήλωσή του, ο σκηνοθέτης.

«Καθώς ξεκινάμε την παραγωγή για την καταγωγή του John Rambo, επιστρέφουμε στην αρχή. Είναι μια ιστορία επιβίωσης για την αντοχή, την επιμονή και τη χαμένη αθωότητα.

Είναι τιμή μου να διαμορφώνω το επόμενο κεφάλαιο με βαθύ σεβασμό στον χαρακτήρα και την κληρονομιά του και να προσφέρω στο κοινό την αφετηρία του ταξιδιού του John Rambo», συμπλήρωσε.

Πρώτα γυρίσματα στην εξωτική Ταϊλάνδη

Σύμφωνα με το Variety, τα γυρίσματα ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν στα Κράμπι, Πανγκ Νγκα και Καντσαναμπούρι.

Το σενάριο του φιλμ υπογράφουν οι Ρόρι Χέινς (Rory Haines) και Σοράμπ Νοσιρβάνι (Sohrab Noshirvani).

Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Κέβιν Κινγκ Τέμπλετον (Kevin King Templeton), Λες Γουέλντον (Les Weldon), Τζόναθαν Γιάνγκερ (Jonathan Yunger) για τη Millennium Media, καθώς και οι Μάικλ Ντίσκο (Michael Disco) και ‘Αντζελα Ρούσο (Angela Russo) μέσω της AGBO. Χρέη εκτελεστικών παραγωγών έχουν, μεταξύ άλλων, οι ‘Αντονι και Τζο Ρούσο (Anthony & Joe Russo). Τη διανομή της ταινίας έχει αναλάβει η Lionsgate.