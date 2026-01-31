Τουρκικός Τύπος: Τούρκοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να ψωνίσουν τρόφιμα – Νο1 επιλογή ο κιμάς

Οργανωμένα ταξίδια πραγματοποιούν οι Τούρκοι καταναλωτές προς την Ελλάδα για αγορές βασικών ειδών διατροφής φαίνεται να γίνονται πλέον καθημερινό φαινόμενο, όπως καταγράφει ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας Sözcü.

Οι εκδρομές με λεωφορεία προς την Αλεξανδρούπολη πραγματοποιούνται έως και δύο φορές την εβδομάδα, με επιβάτες να γεμίζουν σακούλες και βαλίτσες πριν επιστρέψουν στη χώρα τους, εκμεταλλευόμενοι τις σημαντικά χαμηλότερες τιμές στα τρόφιμα.

Σε κάποιες περιπτώσεις, τα δρομολόγια οργανώνονται αποκλειστικά για την αγορά βοδινού κιμά, γεγονός που δείχνει τη στρατηγική προσέγγιση των καταναλωτών στην αναζήτηση οικονομικών επιλογών για τα βασικά αγαθά.

Στο ρεπορτάζ περιγράφεται η εμπειρία ανταποκριτή της Sözcü, ο οποίος συμμετείχε σε μία από τις εκδρομές και προχώρησε σε αγορές τροφίμων όπως κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα και ζυμαρικά.

Η διαφορά στις τιμές

Το ίδιο καλάθι προϊόντων που στην Τουρκία κοστίζει 3.709 τουρκικές λίρες (περίπου 72 ευρώ), στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 2.433 λίρες (περίπου 47 ευρώ), επιβεβαιώνοντας τη σημαντική διαφορά τιμών.

Πάντως, το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, καθώς έχει καταγραφεί εδώ και μήνες ότι πολλοί κάτοικοι της Τουρκίας ταξιδεύουν έως και τέσσερις ώρες οδικώς για να ψωνίσουν από ελληνικά σούπερ μάρκετ, όπου οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες σε σχέση με τα τουρκικά καταστήματα.

Δημοσίευμα του Bloomberg τον Νοέμβριο, περιέγραφε τους τρόπους με τους οποίους οι κάτοικοι της γείτονος προσπαθούν να γλιτώσουν από τον τεράστιο πληθωρισμό που μαστίζει τη χώρα.

Όπως ανέφερε το δημοσίευμα, πίσω από την τάση αυτή βρίσκεται η στροφή της Τουρκίας προς την επιβράδυνση του πληθωρισμού διατηρώντας υψηλά επιτόκια και ένα ισχυρό νόμισμα, γεγονός που βοήθησε στην αντιστροφή της ροής των αγορών. Μόλις πριν από λίγα χρόνια, Έλληνες ήταν αυτοί που έφταναν από την Τουρκία με τσάντες γεμάτες με είδη παντοπωλείου, ρούχα και άλλα αγαθά.

Τι λένε οι Τούρκοι καταναλωτές

Οι ίδιοι οι καταναλωτές τονίζουν σήμερα στο Sözcü πως πρόκειται για πλήρη αντιστροφή της εικόνας των προηγούμενων ετών: «Παλαιότερα ερχόντουσαν οι Έλληνες στην Τουρκία για ψώνια. Όταν όμως οι τιμές μας εκτοξεύτηκαν, η κατάσταση αντιστράφηκε».

Τα λεωφορεία αναχωρούν κάθε Τρίτη και Παρασκευή με κόστος εισιτηρίου 30 ευρώ ανά άτομο, επιβεβαιώνοντας πως η διασυνοριακή αγορά βασικών ειδών έχει πλέον μόνιμο χαρακτήρα για πολλούς Τούρκους καταναλωτές.