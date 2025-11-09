newspaper
09.11.2025 | 14:30
Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών
Bloomberg: Οι Τούρκοι οδηγούν ώρες για να αγοράσουν τυρί από την Ελλάδα
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Νοεμβρίου 2025 | 13:25

Bloomberg: Οι Τούρκοι οδηγούν ώρες για να αγοράσουν τυρί από την Ελλάδα

Ταξιδιωτικοί πράκτορες σε πόλεις της δυτικής Τουρκίας οργανώνουν μονοήμερες εκδρομές για ψώνια στην Αλεξανδρούπολη

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
«Σχεδόν κάθε μήνα, ο Cihan Citak μπαίνει στο αυτοκίνητό του, με το διαβατήριο στο χέρι, και ξεκινά από την Κωνσταντινούπολη για την Αλεξανδρούπολη, μια ελληνική παραθαλάσσια πόλη 40 χιλιόμετρα (25 μίλια) από τα τουρκικά σύνορα. Μετά από μια διαδρομή περίπου τεσσάρων ωρών με το αυτοκίνητο, περπατάει στους γεμάτους κόσμο διαδρόμους του τοπικού σούπερ μάρκετ, γεμίζοντας το καρότσι του με κρασί, τυρί και άλλα είδη παντοπωλείου που κοστίζουν ένα κλάσμα του κόστους που κοστίζουν στην πατρίδα τους».

Έτσι ξεκινά δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους οι κάτοικοι της γείτονος προσπαθούν να γλιτώσουν από τον τεράστιο πληθωρισμό που μαστίζει τη χώρα.

«Το είδος του ελαιολάδου που πουλάνε στα 10 ευρώ το λίτρο, μπορείς να το αγοράσεις μόνο στη διπλάσια τιμή» στην Τουρκία, αναφέρει στο Bloomberg ο Citak , γενικός διευθυντής μιας εταιρείας τροφίμων και ποτών, ο οποίος λέει ότι αναζητά κυρίως προϊόντα υψηλής ποιότητας σε καλύτερες τιμές. «Κατά μέσο όρο, τα ψώνια μου κοστίζουν το ένα τρίτο από ό,τι κοστίζουν» στην πατρίδα μου.

Διασυνοριακό εμπόριο

Το διασυνοριακό λιανικό εμπόριο έχει γίνει ρουτίνα για πολλούς που διαπίστωσαν ότι οι αυξανόμενες τιμές των τροφίμων στην Τουρκία και η ισχυρότερη λίρα καθιστούν την Ελλάδα μια φθηνότερη εναλλακτική λύση για τις καθημερινές αγορές. Η τάση, αν και δεν είναι καινούργια, επιταχύνεται: το 6% όλων των Τούρκων που διέσχισαν τα σύνορα προς την Ελλάδα τους πρώτους εννέα μήνες του έτους έκαναν αγορές, το υψηλότερο ποσοστό συνολικών ταξιδιωτών από τουλάχιστον το 2012, σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας.

«Οι Τούρκοι έχουν εισβάλει στην Αλεξανδρούπολη», αστειεύτηκε ο 48χρονος Τσιτάκ. «Μερικές φορές μπορεί κανείς να δει εκατοντάδες να ψωνίζουν στο κατάστημα. Μετά πηγαίνουν σε ένα εστιατόριο και συζητούν για το τι έχουν αγοράσει και πόσο».

Μερικοί επισκέπτες μοιράζονται την εμπειρία τους σε κανάλια κοινωνικής δικτύωσης όπως το YouTube της Alphabet και το TikTok της ByteDance , συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές με βίντεο που δείχνουν ετικέτες τιμών για διαφορετικά προϊόντα και καταστήματα.

Μια γρήγορη ματιά στα ράφια των σούπερ μάρκετ αποκαλύπτει την ιστορία. Στο Lidl στην Αλεξανδρούπολη, πολλά καθημερινά είδη είναι αισθητά φθηνότερα από ό,τι στο CarrefourSA της Τουρκίας , αν και μερικά βασικά προϊόντα εξακολουθούν να ευνοούν τις τουρκικές τιμές. Ο κιμάς, για παράδειγμα, κοστίζει 9,36 ευρώ ανά κιλό στην Ελλάδα σε σύγκριση με 12,10 ευρώ στην Τουρκία, και τα λουκάνικα βοδινού πωλούνται σχεδόν στη μισή τουρκική τιμή. Το τυρί Γκούντα και οι σοκολάτες Kinder κοστίζουν σχεδόν το ένα τρίτο από ό,τι κοστίζει πέρα ​​από τα σύνορα.

Οι πολιτικές του Ερντογάν

Όπως υπογραμμίζει το δημοσίευμα, πίσω από την τάση αυτή βρίσκεται η στροφή της Τουρκίας προς την επιβράδυνση του πληθωρισμού διατηρώντας υψηλά επιτόκια και ένα ισχυρό νόμισμα, γεγονός που βοήθησε στην αντιστροφή της ροής των αγορών. Μόλις πριν από λίγα χρόνια, Έλληνες ήταν αυτοί που έφταναν από την Τουρκία με τσάντες γεμάτες με είδη παντοπωλείου, ρούχα και άλλα αγαθά. Τότε, η ανορθόδοξη νομισματική πολιτική της Τουρκίας – καθοδηγούμενη από την πεποίθηση του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι τα χαμηλά επιτόκια θα περιόριζαν τον αυξανόμενο πληθωρισμό – διατήρησε την λίρα υπό πίεση και έδωσε στα ευρώ μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη.

Αλλά από τα μέσα του 2023, όταν ο Ερντογάν διόρισε τον πρώην στρατηγικό αναλυτή ομολόγων της Merrill Lynch, Μεχμέτ Σιμσέκ, ως υπουργό Οικονομικών και επέστρεψε σε μια πιο συμβατική οικονομική διαχείριση, η ισορροπία άρχισε να μετατοπίζεται. Η πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία της λίρας – ένα μέτρο της αξίας της έναντι των ξένων νομισμάτων, προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό – ενισχύθηκε και ο πληθωρισμός των τροφίμων υποχώρησε στο 35% από 54%.

Για τους καταναλωτές, αυτό σημαίνει ότι οι τιμές αυξάνονται με βραδύτερο ρυθμό, αλλά ο πραγματικός λογαριασμός των τροφίμων συνεχίζει να αυξάνεται. Το καλάθι τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών της TurkStat αυξήθηκε κατά 144% από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Σιμσέκ έως τον Οκτώβριο.

Η κεντρική τράπεζα δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα κλείσει φέτος πάνω από 30%, πριν μειωθεί σχεδόν στο μισό μέχρι το τέλος του 2026.

Με τις τιμές να πιέζουν τα νοικοκυριά, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι αναγκάζει τους Τούρκους να ταξιδεύουν στο εξωτερικό μόνο και μόνο για να γεμίσουν τα ντουλάπια.

«Μετά από 23 χρόνια, αυτή έχει γίνει η χώρα για την οποία καυχιέται ο Ερντογάν», δήλωσε την Τρίτη ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκούρ Οζέλ.

Ημερήσιες εκδρομές για ψώνια

Όπως έκαναν κάποτε οι ελληνικές ταξιδιωτικές εταιρείες, έτσι και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες σε πόλεις της δυτικής Τουρκίας, όπως η Κωνσταντινούπολη, το Τσανάκαλε και η Προύσα, έχουν ακολουθήσει την τάση, οργανώνοντας μονοήμερες εκδρομές με λεωφορείο στην Αλεξανδρούπολη της Ελλάδας. Με περίπου 50 ευρώ – το κόστος ενός εισιτηρίου συν ένα τέλος εξόδου – οι Τούρκοι ταξιδιώτες μπορούν να γεμίσουν τις βαλίτσες τους σε αλυσίδες λιανικής πώλησης όπως η Lidl, η Jumbo ή η Metro.

«Οι άνθρωποι αγοράζουν τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου του κρέατος και του τυριού», δήλωσε ο Σετσκίν Ιγκνελί, συνεργάτης στο ταξιδιωτικό γραφείο Atom Tur με έδρα την Κωνσταντινούπολη. «Πολλοί πελάτες απολαμβάνουν επίσης τα φθηνότερα θαλασσινά στα εστιατόρια».

Τα λεωφορεία της Atom αναχωρούν αργά κάθε Παρασκευή και φτάνουν στην Αλεξανδρούπολη το πρωί. Οι πελάτες περνούν τρεισήμισι ώρες στα σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια περιηγούνται στην πόλη.

Ο Μουχαμέτ Ταμντεγκέρ, ιδιοκτήτης του πρακτορείου Gezihane με έδρα την Προύσα, λέει ότι οι πελάτες του συχνά φέρνουν πίσω ζυμαρικά, γιαούρτι ή λαχανικά. «Φθηνά και καλής ποιότητας».

Πηγή ΟΤ

OT FORUM
Υδρογονάνθρακες: Το ένα τρίτο των κοιτασμάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο Πέλαγος

Υδρογονάνθρακες: Το ένα τρίτο των κοιτασμάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο Πέλαγος

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

Ευρώπη: Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης στον καθαρό μισθό – Στην τελευταία δεκάδα η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 09.11.25

Καθαρός μισθός στην Ευρώπη: Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης - Στην τελευταία δεκάδα η Ελλάδα

Ο καθαρός μισθός των εργαζομένων στην Ανατολική Ευρώπη υστερεί κατά πολύ σε σχέση με τους μισθούς των εργαζομένων στη Δύση, γεγονός που επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών
Αντιδρούν οι κυβερνήσεις 09.11.25

Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών

Nέα κρίση αυγών και ανησυχία για την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη - Τα κρούσματα εξαπλώνονται ραγδαία σε όλη την ΕΕ, οι τιμές των αυγών εκτοξεύονται έως και 40%

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
6+1 προτάσεις για τη σωτηρία των ΕΛΤΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 09.11.25

6+1 προτάσεις για τη σωτηρία των ΕΛΤΑ

«Υπερταμείο» και κυβέρνηση καλούνται να σχεδιάσουν ένα νέο «αφήγημα» για την επόμενη ημέρα, που βρίσκει ήδη 46 καταστήματα κλειστά, ενώ άλλα 158 περιμένουν τη σειρά τους για λουκέτο

Κώστας Ντελέζος
Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα
Διεθνής Οικονομία 09.11.25

Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα

«Είναι ενθαρρυντικό για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας ότι δεν είναι θέμα μιας προσωπικότητας σε καμία από τις δύο χώρες, αλλά θέμα των θεσμών εξωτερικής πολιτικής», λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα

Μαρία Βασιλείου
Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει
Υπάρχουν εναλλακτικές 08.11.25

Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει

Περιορισμός του κοινωνικού κράτους, μείωση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εκπαίδευση και υγεία, εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Το ΔΝΤ επιμένει στην παλιά συνταγή για την αντιμετώπιση του χρέους της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών
Αλλάζει μορφή 08.11.25

Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών

Από τα crypto, τα οποία κερδίζουν διαρκώς έδαφος έως το ψηφιακό ευρώ που βρίσκεται στα σκαριά μια νέα πραγματικότητα αρχίζει να αναδύεται για τις συναλλαγές, με τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις να συνυπάρχουν

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
Magnificent Seven 08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση πρωθυπουργού: Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

«Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν» - Αιχμηρή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για την ανάρτηση πρωθυπουργού:

«Η απόσταση μεταξύ της πραγματικότητας και της επικοινωνιακής προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη μεγαλώνει και καθημερινά όλο και περισσότεροι το συνειδητοποιούν», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για οικειοποίηση έργων και «κλείσιμο του ματιού» στην παραβατικότητα, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά με κατηγορίες για λαϊκισμό και το ερώτημα «πού θα βρείτε τα λεφτά;» για τη χρηματοδότηση αυτών που έχετε τάξει

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων κατά της κυβέρνησης για Βορίζια – Πώς σχολιάστηκαν οι δηλώσεις Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Πυρά κομμάτων κατά της κυβέρνησης για Βορίζια – Πώς σχολιάστηκαν οι δηλώσεις Σαμαρά

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ) και Καλπάκης (ΣΥΡΙΖΑ) επέκριναν την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ζητώντας αντίστοιχα «πιο αυστηρά μέτρα» και «εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας» για την οπλοκατοχή. Τις κυβερνητικές εξαγγελίες υπερασπίστηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, σοβαρό προοδευτικό πρόγραμμα και πολιτικό ήθος
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Ανδρουλάκης: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, σοβαρό προοδευτικό πρόγραμμα και πολιτικό ήθος

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με αφορμή τα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια και την πολιτική διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων. Κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για επιχειρησιακή αδράνεια, πελατειακές λογικές και αναποτελεσματική στρατηγική, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Αστέρας Τρίπολης
Super League 09.11.25

LIVE: Άρης – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Άρης – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Αστέρας Τρίπολης για τη 10η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Ολυμπιακός
Super League 09.11.25

LIVE: Κηφισιά – Ολυμπιακός

LIVE: Κηφισιά – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Ολυμπιακός για τη 10η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Θριαμβολογίες για την ενεργειακή συμφωνία – Επικοινωνιακό μασάζ για τα Βορίζια
Ανάρτηση 09.11.25

Θριαμβολογίες Μητσοτάκη για την ενεργειακή συμφωνία - Επικοινωνιακό μασάζ για τα Βορίζια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, απαριθμεί τα μέτρα για την οπλοκατοχή, επιχειρώντας να αποσυνδέσει την κυβέρνηση και τις ευθύνες της για όσα συμβαίνουν στην Κρήτη, κάνοντας λόγο για «παραχάραξη, στρέβλωση και προσβολή της παράδοσής μας»

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα – Γέφυρα δοκιμάζεται από τους ισχυρούς ανέμους
Κόσμος 09.11.25

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα – Γέφυρα δοκιμάζεται από τους ισχυρούς ανέμους

Τουλάχιστον δύο νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ από τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών
Κόσμος 09.11.25

Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών

Το τσουνάμι έφτασε στη Μιγιάκο, στον νομό Ιουατέ, στις 17:37 τοπική ώρα αλλά ήταν τόσο μικρό που η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει το μέγεθός του.

Σύνταξη
Aπό τους Ομπάμα, στις κουζίνες του κόσμου: Η ομογενής Σιδηρά Κυρία των Chef, Cat Cora, αποκλειστικά στο in – «Φιλότιμο στη γεύση»
Interviews 09.11.25

Aπό τους Ομπάμα, στις κουζίνες του κόσμου: Η ομογενής Σιδηρά Κυρία των Chef, Cat Cora, αποκλειστικά στο in – «Φιλότιμο στη γεύση»

Η Cat Cora (Κατ Κόρα) θα μπορούσε να ήταν μια ακόμη celebrity chef. Επέλεξε να είναι πολλά περισσότερα. Αυτή είναι η ιστορία της όπως την αφηγήθηκε αποκλειστικά στο in

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εντυπωσιακό airshow για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – F-35, Rafale και «Ζευς» μάγεψαν μικρούς και μεγάλους
Ελλάδα 09.11.25

Εντυπωσιακό airshow για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – F-35, Rafale και «Ζευς» μάγεψαν μικρούς και μεγάλους

​Το βλέμμα των πολιτών τράβηξαν οι εντυπωσιακοί ελιγμοί των μαχητικών αεροσκαφών, αλλά και οι διελεύσεις των ιστορικών και πολιτικών αεροσκαφών.

Σύνταξη
Καραΐσκος: «Αφιερώνω τη νίκη στους γονείς μου, είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους κοντά σου»
Άλλα Αθλήματα 09.11.25

Καραΐσκος: «Αφιερώνω τη νίκη στους γονείς μου, είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους κοντά σου»

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος μίλησε μετά το τέλος του Αυθεντικού Μαραθωνίου και ευχαρίστησε συγκινημένος τους γονείς του που τους έχει κοντά του.

Σύνταξη
Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη
AI 09.11.25

Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον και από μία αεροπορική εταιρεία που έχει ως στόχο να περιορίσει τις αναταράξεις και ως εκ τούτου και τα ατυχήματα

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 09.11.25

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα
Μπάσκετ 09.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα

LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Καρδίτσα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ Sports 1.

Σύνταξη
Ο Γιαμάλ δέχεται το 60% των ρατσιστικών επιθέσεων στα κοινωνικά δίκτυα
Μπαρτσελόνα 09.11.25

Ο Γιαμάλ δέχεται το 60% των ρατσιστικών επιθέσεων στα κοινωνικά δίκτυα

Ένας χρόνος παρακολούθησης του λόγου μίσους στο διαδίκτυο αποκαλύπτει ότι ο Λαμίν Γιαμάλ δέχεται τη συντριπτική πλειονότητα των ρατσιστικών σχολίων στην Ισπανία — διπλάσια από εκείνα που στοχοποιούν τον Βινίσιους

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι Αμερικανοί αποθεώνουν τον Αβδάλα και τον συγκρίνουν με τον Ντόντσιτς: «Λούκα, εσύ είσαι;» (pics, vid)
Μπάσκετ 09.11.25

Οι Αμερικανοί αποθεώνουν τον Αβδάλα και τον συγκρίνουν με τον Ντόντσιτς: «Λούκα, εσύ είσαι;» (pics, vid)

Ο Νεοκλής Αβδάλας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με τη φανέλα του Βιρτζίνια Τεκ (33 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), προκαλώντας «φρενίτιδα» στα social media.

Σύνταξη
