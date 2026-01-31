Αυξήσεις στους μισθούς τους είδαν με την εξόφληση μηνός Ιανουαρίου οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, μετά τη μείωση της φορολογίας που εφαρμόστηκε από τον Ιανουάριο. Μεγαλύτερο όφελος διαπιστώνεται για τους νέους έως 30 ετών και για τις οικογένειες με παιδιά.

Ωστόσο, με την πληρωμή της μισθοδοσίας Ιανουαρίου, αρκετοί εργαζόμενοι με παιδιά διαπίστωσαν ότι η αύξηση που έλαβαν ήταν μικρότερη από αυτήν που είχαν υπολογίσει. Και αυτό δεν οφειλόταν σε αλλαγή της νομοθεσίας ούτε σε κάποιον περιορισμό που τους απέκλειε από τη φοροελάφρυνση.

Η αιτία εντοπίστηκε στα στοιχεία που είχαν δηλωθεί στο λογιστήριο. Δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις δεν είχε δηλωθεί ο αριθμός των παιδιών ή δεν είχε ενημερωθεί καθόλου ο μισθολογικός φάκελος για την οικογενειακή κατάσταση του εργαζομένου.

Έτσι, η παρακράτηση φόρου υπολογίστηκε σαν να επρόκειτο για άγαμο εργαζόμενο, χωρίς τις προβλεπόμενες οικογενειακές ελαφρύνσεις, με αποτέλεσμα οι αυξήσεις να είναι μηδενικές ή πολύ περιορισμένες.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος με δύο παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.500 ευρώ θα έπρεπε να δει αύξηση περίπου 65 ευρώ, αλλά τελικά έλαβε μόλις 20 ευρώ.

Τι πρέπει να κάνετε

Εάν ανήκετε σε αυτή την περίπτωση, το πρώτο βήμα είναι να συγκρίνετε την αναλυτική μισθοδοσία του Ιανουαρίου με εκείνη του Δεκεμβρίου, ώστε να διαπιστώσουν τυχόν διαφορές στον μεικτό και καθαρό μισθό, στις ασφαλιστικές εισφορές και στην παρακράτηση φόρου.

Στη συνέχεια θα πρέπει να ενημερώσετε το λογιστήριο της εταιρείας για την οικογενειακή σας κατάσταση. Με την προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ο μισθολογικός φάκελος διορθώνεται και η παρακράτηση φόρου προσαρμόζεται με βάση τις ισχύουσες ελαφρύνσεις.

Οι αυξήσεις δεν χάνονται

Να σημειωθεί ότι τα ποσά που δεν αποδόθηκαν δεν χάνονται. Η μειωμένη παρακράτηση υπολογίζεται σε ετήσια βάση, επομένως το επιπλέον όφελος μπορεί να ενσωματωθεί στις επόμενες μισθοδοσίες.

Ακόμη κι αν η διόρθωση γίνει αργότερα και δεν αποδοθεί πλήρως το όφελος μέσα στους επόμενους μήνες, η διαφορά θα συμψηφιστεί με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης την άνοιξη του 2027, είτε μειώνοντας τον φόρο εισοδήματος είτε αυξάνοντας την επιστροφή φόρου.