Χιμένεθ: «Μας συγκλόνισε το δυστύχημα, πρέπει όμως να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι»

Ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό το Σάββατο (31/1, 17:00) για τη 19η αγωνιστική της Superleague, με τον Μανόλο Χιμένεθ να μιλά στην κάμερα της NOVA.

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε για το παιχνίδι, στάθηκε στην κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα του, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα θύματα του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Μανόλο Χιμένεθ:

Για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: «Θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ειδικότερα στις οικογένειες και στους οικείους των φιλάθλων, που έχασαν την ζωή τους. Είναι ένα τραγικό συμβάν, που μας έχει συγκλονίσει όλους».

Για την κατάσταση του Άρη: «Εμείς στον ερχόμενο αγώνα με τον Παναιτωλικό πρέπει να πάρουμε ως βάση τον αγώνα με τον Λεβαδειακό, που προηγήθηκε. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, ωστόσο δεν νικήσαμε. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε για το επόμενο παιχνίδι είναι ότι πρέπει να αποφύγουμε τα παιδικά λάθη, που κάναμε στο προηγούμενο. Αυτά μας στοίχισαν δύο βαθμούς».

Για το αν αυτά τα λάθη ήταν θέμα έλλειψης συγκέντρωσης: «Πράγματι, ήταν θέμα συγκέντρωσης. Μπορώ να αναφέρω πολλά σχετικά παραδείγματα χαμένων βαθμών, λόγω έλλειψης συγκέντρωσης. Στον εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο τη Λάρισα εμείς μείναμε να διαμαρτυρόμαστε στον διαιτητή και οι αντίπαλοι χτύπησαν γρήγορα το φάουλ και στη συνέχεια δεχτήκαμε γκολ. Παραχωρήσαμε δύο πέναλτι με παιδαριώδες τρόπο στον αγώνα Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Επειδή, λοιπόν, κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στον Λεβαδειακό, πρέπει να επαναλάβουμε τον τρόπο που παίξαμε, χωρίς, όμως, να κάνουμε τα ίδια λάθη. Πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι».

Για το αν πιστεύει ότι οι παίκτες του έχουν καταλάβει τα λάθη τους: «Πρέπει να διευκρινίσω ότι οι παίκτες μου δεν είναι χωρίς συγκέντρωση σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Χάνονται σε κάποιες στιγμές. Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να το λύσουμε. Εγώ θα το απαιτήσω κι εκείνοι πρέπει να το κάνουν πράξη. Κάποιοι που είναι εκτός ποδοσφαίρου θεωρούν ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να γίνονται αυτοματοποιημένα. Δεν είναι έτσι. Αυτές τις λεπτομέρειες εμείς οφείλουμε να τις προσέξουμε και να απαιτούμε να εφαρμόζονται μέσα στο γήπεδο, την ώρα του αγώνα».

Για τον Παναιτωλικό: «Πρέπει να παίξουμε με μεγάλη ένταση, όπως κάναμε στα τελευταία μας παιχνίδια. Να μην επιτρέψουμε στον αντίπαλο να σκοράρει, αλλά και να παίξουμε με εξυπνάδα στην αντίπαλη περιοχή, για να σκοράρουμε εμείς. Το κάθε παιχνίδι για εμάς από εδώ και πέρα πρέπει να είναι σαν τελικός. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας».