Άρης: «Τελικός» κόντρα στον Λεβαδειακό – Ετοιμάζει τον Χόνγκλα για βασικό ο Χιμένεθ
Η νίκη είναι μονόδρομος για την ομάδα του Χιμένεθ στο σημερινό (25/1, 16.00) εντός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, ενώ το ντεμπούτο του ως βασικός αναμένεται να κάνει ο Χόνγκλα.
Χωρίς το παραμικρό περιθώριο για απώλεια βαθμών θα υποδεχτεί ο Άρης τον Λεβαδειακό στη σημερινή (25/1, 16.00) αναμέτρηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Η ομάδα του Χιμένεθ προέρχεται από ανεπιτυχή αποτελέσματα, καθώς μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο ακολούθησε η εκτός έδρας ήττα από την ΑΕΛ και οφείλει να βρει τρόπους για να βγάλει αντίδραση.
Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο Χόνγκλα θα ξεκινήσει για πρώτη φορά στο βασικό σχήμα και στα χαφ, πιθανότατα έχοντας δίπλα του τον Μόντσου, με τον Ράτσιτς σε πιο προωθημένο ρόλο.
Πώς θα παίξει ο Χιμένεθ κόντρα στον Λεβαδειακό
Ο Αθανασιάδης θα πάρει, πιθανότατα, τη θέση του Διούδη κάτω από την εστία, στο 4-2-3-1 με το οποίο θα παρατάξει την ομάδα του ο προπονητής του Άρη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θα είναι το κεντρικό δίδυμο.
Οι Μόντσου και Χόνγκλα θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ένας εκ των Μισεουί και Ντούντου στην αριστερή και ο Ράτσιτς πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Ο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή, όμως, δεν μπορεί να υπολογίζει στον Γένσεν, που είχε ταλαιπωρηθεί από ίωση τις προηγούμενες μέρες και στους τραυματίες Μεντίλ, Αλφαρέλα, Άλβαρο και Καντεβέρε.
