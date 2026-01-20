Το κλίμα στον Άρη είναι πολύ «βαρύ», καθώς η ομάδα δεν δείχνει ικανή να αφήσει πίσω της τη νέα αγωνιστική κρίση στην οποία έχει περιέλθει, μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο και την ήττα της από την ΑΕΛ, ενώ ο Μανόλο Χιμένεθ ψάχνει τρόπο να αλλάξει τα πράγματα και είχε τετ α τετ με τους αρχηγούς.

O Ισπανός τεχνικός μίλησε με τους Φαμπιανο, Διούδη, Αθανασιάδη και Μόντσου αναφορικά με τα αίτια της πολύ κακής αγωνιστικής εικόνας του Άρη και την αντίδραση που πρέπει να βγάλει. Είναι μονόδρομος για τον Άρη να τα καταφέρει, γιατί έχει βρεθεί, ήδη, σε πολύ δύσκολη θέση.

Συγκεκριμένα, 13 βαθμούς πίσω από τον τέταρτο Λεβαδειακό και τέσσερις βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό και τον Βόλο, που ισοβαθμούν στην πέμπτη θέση. Ο Χιμένεθ περιμένει η ομάδα του να βγάλει αντίδραση, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, όμως, το θέμα είναι αυτό να αποτυπωθεί και στον αγωνιστικό χώρο.

Η χειρότερη επίθεση των τελευταίων χρόνων

Η εικόνα του Άρη στη Λάρισα ήταν τόσο κακή, σε σημείο που προβλημάτισε περισσότερο και από το τελικό αποτέλεσμα. Το γκολ είναι από τα βασικά προβλήματα φέτος, αν όχι το πιο βασικό. Από τη στιγμή που η ομάδα δεν σκόραρε στη Λάρισα, παραμένει η 2η χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος μετά τα 9 γκολ ενεργητικό του Πανσερραϊκό.

Με 14 γκολ ενεργητικό μετά από 17 αγωνιστικές, φέτος είναι η χειρότερη σεζόν του Άρη επιθετικά εδώ και παρά πολλά χρόνια.

Η ομάδα έχει να καταγράψει τέτοιο νούμερο σκοραρίσματος στη σεζόν 2013-14 που υποβιβάστηκε, έχοντας όμως και πολύ κακές αμυντικές επιδόσεις.