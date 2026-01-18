Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ

Στη Λάρισα ο Άρης ήταν κακός και ηττήθηκε με 1-0 από την ΑΕΛ Novibet, με τον Μανόλο Χιμένεθ να στέκεται στο γρήγορο γκολ που δέχθηκε η ομάδα του ενώ αναφέρθηκε και στον κόσμο των «κιτρινόμαυρων».

Οι πρώτες δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ μετά το ματς

Για το παιχνίδι: «Θεωρώ ότι αυτό το οποίο επί της ουσίας κατέστρεψε το παιχνίδι για μας ήταν το γκολ που παραχωρήσαμε στον αντίπαλο στα πρώτα λεπτά. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι δεν δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για να πετύχουμε κάποιο γκολ. Θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά στον κόσμο της ομάδας, που όχι μόνο σήμερα, αλλά σε όλα τα παιχνίδια που μπορούσε ταξίδεψε μαζί μας και απέδειξε ότι είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο».

Για το δεύτερο δύσκολο βράδυ μετά τον αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό: «Να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ανασυνταχθούμε. Να πάρουμε τους τρεις βαθμούς για να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Χιμένεθ πρόσθεσε: «Χωρίς καμία αμφιβολία, το καλύτερο στοιχείο σήμερα ήταν ο κόσμος της ομάδας. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεχθήκαμε ένα γκολ πολύ νωρίς. Αν δεν βάλεις ένταση στο ποδόσφαιρο, δεν κερδίζεις».

Για την επόμενη μέρα της ομάδας: «Δεν μπορούμε να έχουμε καμία δικαιολογία. Πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμάμε. Θα πρέπει απέναντι σε όλες τις ομάδες και να έχουμε το μάξιμουμ της έντασης. Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζεις με το όνομα ή την ποιότητα. Θα πρέπει να πέφτουμε πάνω σε κάθε μπάλα, όπως έκανε ο αντίπαλος».

Για την αλλαγή του Μορόν, όπως και η απουσία από την αποστολή των Άλβαρο και Ρόουζ: «Για τον Μορόν, είναι το πρόβλημα να έχουμε μόνο έναν επιθετικό. Πρέπει να του έρχεται η μπάλα για να σκοράρει. Με τρεις αμυντικούς, ήταν σε μειονεκτική θέση. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι το κέντρο δεν δημιούργησε. Αυτό που κάναμε την αλλαγή του Μορόν είναι να παίξουμε μεταξύ των γραμμών, να δημιουργήσουμε μεγαλύτερους χώρους και κενά για να κάνουμε το παιχνίδι.

Υπάρχει όμως θέμα όταν τόσους μήνες είμαστε με έναν επιθετικό. Δεν υπάρχει καλή πληροφόρηση, Άλβαρο και Ρόουζ έπαιζαν γιατί δεν υπήρχαν άλλοι παίκτες διαθέσιμοι. Ο Σούντμπεργκ ρισκάραμε επειδή δεν ήταν έτοιμος να παίξει 90 λεπτά. Ασκήθηκε μεγάλη κριτική στον Άλβαρο και στον Ρόουζ, αλλά δεν σταμάτησαν να παίζουν για την ομάδα ακόμα και με προβλήματα».