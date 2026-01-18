sports betsson
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ
Ποδόσφαιρο 18 Ιανουαρίου 2026 | 21:15

Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ

Όσα είπε ο προπονητής του Αρη, Μανόλο Χιμένεθ μετά την κακή εμφάνιση και ήττα από την ΑΕΛ Novibet με 1-0. Τι είπε για την αλλαγή του Μορόν, την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ αλλά και τους οπαδούς.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Spotlight

Στη Λάρισα ο Άρης ήταν κακός και ηττήθηκε με 1-0 από την ΑΕΛ Novibet, με τον Μανόλο Χιμένεθ να στέκεται στο γρήγορο γκολ που δέχθηκε η ομάδα του ενώ αναφέρθηκε και στον κόσμο των «κιτρινόμαυρων».

Οι πρώτες δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ μετά το ματς

Για το παιχνίδι: «Θεωρώ ότι αυτό το οποίο επί της ουσίας κατέστρεψε το παιχνίδι για μας ήταν το γκολ που παραχωρήσαμε στον αντίπαλο στα πρώτα λεπτά. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι δεν δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για να πετύχουμε κάποιο γκολ. Θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά στον κόσμο της ομάδας, που όχι μόνο σήμερα, αλλά σε όλα τα παιχνίδια που μπορούσε ταξίδεψε μαζί μας και απέδειξε ότι είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο».

Για το δεύτερο δύσκολο βράδυ μετά τον αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό: «Να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ανασυνταχθούμε. Να πάρουμε τους τρεις βαθμούς για να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Χιμένεθ πρόσθεσε: «Χωρίς καμία αμφιβολία, το καλύτερο στοιχείο σήμερα ήταν ο κόσμος της ομάδας. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεχθήκαμε ένα γκολ πολύ νωρίς. Αν δεν βάλεις ένταση στο ποδόσφαιρο, δεν κερδίζεις».

Για την επόμενη μέρα της ομάδας: «Δεν μπορούμε να έχουμε καμία δικαιολογία. Πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμάμε. Θα πρέπει απέναντι σε όλες τις ομάδες και να έχουμε το μάξιμουμ της έντασης. Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζεις με το όνομα ή την ποιότητα. Θα πρέπει να πέφτουμε πάνω σε κάθε μπάλα, όπως έκανε ο αντίπαλος».

Για την αλλαγή του Μορόν, όπως και η απουσία από την αποστολή των Άλβαρο και Ρόουζ: «Για τον Μορόν, είναι το πρόβλημα να έχουμε μόνο έναν επιθετικό. Πρέπει να του έρχεται η μπάλα για να σκοράρει. Με τρεις αμυντικούς, ήταν σε μειονεκτική θέση. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι το κέντρο δεν δημιούργησε. Αυτό που κάναμε την αλλαγή του Μορόν είναι να παίξουμε μεταξύ των γραμμών, να δημιουργήσουμε μεγαλύτερους χώρους και κενά για να κάνουμε το παιχνίδι.

Υπάρχει όμως θέμα όταν τόσους μήνες είμαστε με έναν επιθετικό. Δεν υπάρχει καλή πληροφόρηση, Άλβαρο και Ρόουζ έπαιζαν γιατί δεν υπήρχαν άλλοι παίκτες διαθέσιμοι. Ο Σούντμπεργκ ρισκάραμε επειδή δεν ήταν έτοιμος να παίξει 90 λεπτά. Ασκήθηκε μεγάλη κριτική στον Άλβαρο και στον Ρόουζ, αλλά δεν σταμάτησαν να παίζουν για την ομάδα ακόμα και με προβλήματα».

Markets
Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

Επικαιρότητα
Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
«Καρφιά» από Αταμάν στους παίκτες: «Κάποιοι χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ» (vid)
Μπάσκετ 18.01.26

«Καρφιά» από Αταμάν στους παίκτες: «Κάποιοι χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ» (vid)

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύθηκε πολύ να κερδίσει στην Πυλαία τον ΠΑΟΚ και ο Εργκίν Αταμάν άφησε αιχμές προς κάποιους παίκτες του, τονίζοντας πως θα μπουν στο «περιθώριο».

Σύνταξη
ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0: Νίκη «ανάσα» οι Θεσσαλοί, «βυθίζονται» οι Θεσσαλονικείς (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0: Νίκη «ανάσα» οι Θεσσαλοί, «βυθίζονται» οι Θεσσαλονικείς (vid)

Η ΑΕΛ Novibet σκόραρε με τον Σαγκάλ στο 3' και με εξαιρετική άμυνα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 απέναντι στον κακό Άρη, για την 17η αγωνιστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια
Σαν σήμερα 18.01.26

Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια

«Θα 'θελα να 'μαι ένας ταπεινός μαθητής του. Ο Τσιτσάνης είναι ο Θεόφιλος της λαϊκής μας μουσικής» είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης για τον άνδρα που γεννήθηκε και πέθανε σαν σήμερα ορίζοντας ρεμπέτισσες ψυχές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» – Τι εξετάζει η ΕΕ
Επιμένει ο Τραμπ 18.01.26

«Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στη Γροιλανδία - Τι εξετάζει η ΕΕ

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν αντίποινα στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου - Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για τη Γροιλανδία θα συγκαλέσει ο Αντόνιο Κόστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανία: Πέντε νεκροί και αρκετοί τραυματίες από τον εκτροχιασμό τρένων
Δραματικές ώρες 18.01.26 Upd: 23:06

Πέντε νεκροί και αρκετοί τραυματίες από τον εκτροχιασμό τρένων στην Ισπανία

Εκτροχιασμός τρένων στη νότια Ισπανία. Τουλάχιστον πέντε νεκροί και αρκετοί τραυματίες σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στον τόπο του δυστυχήματος, βοηθούν στον απεγκλωβισμό επιβατών.

Σύνταξη
Αγρότες: Στην τελική ευθεία το ραντεβού με τον πρωθυπουργό – Οι κόκκινες γραμμές και ο «πάγος» του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 18.01.26

Στην τελική ευθεία το ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Οι «κόκκινες γραμμές» και ο «πάγος» του Μαξίμου

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό προετοιμάζονται οι αγρότες που εδώ και σχεδόν 50 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Προσωρινή εκεχειρία, ανοιχτοί δρόμοι, «κόκκινες γραμμές» και πρόσθετα μέτρα στην... «κατάψυξη».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα για την 20η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;
40 εκατομμύρια 18.01.26

«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του, το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ φαίνεται να μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη δημοσίων σχέσεων και οικονομικής αποτυχίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη
Άλλα Αθλήματα 18.01.26

Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη

Επιστροφή στις νίκες με επιβλητικό τρόπο για τη γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο βόλεϊ μετά την ήττα από την Εξατσίμπασι, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ (16-25, 19-25, 20-25) του Μίλωνα εκτός έδρας.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Τους ενοχλεί η μαζικότητα των αγώνων και το ανεβασμένο κύρος του ΚΚΕ μέσα σε αυτούς
Η ομιλία του 18.01.26

Κουτσούμπας: Τους ενοχλεί η μαζικότητα των αγώνων και το ανεβασμένο κύρος του ΚΚΕ μέσα σε αυτούς

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι «η πολιτική της άρχουσας καπιταλιστικής τάξης και των πολιτικών εκπροσώπων της, εναντιώνεται και υπονομεύει συστηματικά το ρεύμα της αντικαπιταλιστικής διεκδίκησης»

Σύνταξη
Καιρός: Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα – Τι αλλάζει από την Τρίτη
Πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό 18.01.26

Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα - Τι αλλάζει από την Τρίτη

Περαιτέρω επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη (20/01). Ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα συναντήσει τον ψυχρό αέρα που έχει ήδη εγκλωβιστεί πάνω από τη χώρα.

Σύνταξη
Καρέ-καρέ η διάσωση των οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο – Γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά [βίντεο]
Ήταν δεμένοι 18.01.26

Καρέ-καρέ η διάσωση των οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο - Γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά

Η ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ έπειτα από 4 ώρες πεζοπορία στο χιόνι και τον πάγο κατάφερε να προσεγγίσει τη χαράδρα όπου είχαν εγκλωβιστεί οι ορειβάτες στον Ταΰγετο

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0: Εύκολη νίκη με σόου και αποκάλυψη τον 19χρονο Χατσίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0: Εύκολη νίκη με σόου και αποκάλυψη τον 19χρονο Χατσίδη (vid)

Οδοστρωτήρας ο Δημήτρης Χατσίδης, οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της Super League, με δυο ασίστ (η μια στον 38χρονο Τάισον που πανηγύρισε με το (γνωστό) μπαστουνάκι). Ο ΠΑΟΚ καθάρισε από το α’ ημίχρονο

Σύνταξη
