Χιμένεθ: «Χάσαμε από δύο εντελώς… παράλογα πέναλτι, το σκορ δεν ανταποκρίνεται στο ματς»

Ο Άρης αποχαιρέτησε το Κύπελλο μετά το βαρύ 3-0 από τον Παναθηναϊκό και στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ο Μανόλο Χιμένεθ τα έβαλε με διαιτησία και τύχη.

«Με το τέλος του αγώνα, δεν θα θυμάται κανένας τις ευκαιρίες που κάναμε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είχαμε δύο μεγάλες φάσεις μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους και χάσαμε το ματς από δύο παράλογα πέναλτι.

Στο δεύτερο πέναλτι υπάρχει φάουλ στον Παναγίδη που δεν δίνει ο διαιτητής. Στην πρώτη φάση του Ρόουζ βγαίνει κάρτα, ενώ σε τέσσερις περιπτώσεις δεν βγαίνει κάρτα στον αντίπαλο. Το σκορ είναι υπερβολικό και άδικο για την εικόνα της ομάδας σήμερα».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Μανόλο Χιμένεθ ζήτησε συγγνώμη για τον αποκλεισμό, αλλά επέμεινε ότι το τελικό σκορ δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα του αγώνα και πως μερίδιο έχει και η διαιτησία.

Συγκεκριμένα ο Ισπανός τεχνικός είπε: «Αυτό το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους φιλάθλους της ομάδας. Γνωρίζω τον ενθουσιασμό τους για τη διοργάνωση του Κυπέλλου. Δυστυχώς αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αλλά δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα της ομάδας μέσα στο γήπεδο».

Για τις χαμένες ευκαιρίες του Άρη αλλά και τα πέναλτι του Παναθηναϊκού: «Είναι πολύ κρίσιμο το σημείο που μένουμε πίσω στο σκορ, πάνω σε ένα σημείο που ψάχναμε το γκολ. Τα δύο πέναλτι μας έβγαλαν πλήρως από το ματς. Είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες για να προηγηθούμε στο 0-0. Μετά το 45′, πάλι δύο μεγάλες φάσεις με Παναγίδη και Μόντσου. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα πέναλτι, που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε, το 1-0 ήταν ένα σκορ που θα μπορούσαμε να ανατρέψουμε».

Για τη φάση του δεύτερου πέναλτι και αν πήρε κάποια εξήγηση από τον διαιτητή: «Δυστυχώς στον προπονητή του Άρη δεν δίνουν ποτέ μία τέτοια επιλογή. Θεωρώ ότι το δεύτερο πέναλτι χαρακτηρίζεται από διάφορες αστοχίες μέσα στο γήπεδο. Υπάρχει ένα χτύπημα στο πρόσωπο του Παναγίδη. Αντιθέτως, όταν υπάρχει χτύπημα σε παίκτη του Παναθηναϊκού, αμέσως φάουλ και κάρτα. Οταν, όμως, ο Παναγίδης έμεινε στο έδαφος από χτύπημα, το ματς δεν σταμάτησε. Αυτό δίνει την αντεπίθεση για το δεύτερο πέναλτι. Στο τρίτο πέναλτι, αν υπάρχει οφσάιντ, πώς υπάρχει πέναλτι; Δεν μου το εξήγησε. Οταν ζητάω εξηγήσεις, μου δείχνουν κάρτα. Οπότε παύω να ζητάω εξηγήσεις. Κανείς δεν παραξενεύεται πλέον».