Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος 4-0: «Περίπατος» και πρόκριση των reds στα playoffs του Europa League (vids)
Η αγγλική ομάδα επικράτησε άνετα των Ούγγρων, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζεσούς
Η Νότιγχαμ Φόρεστ ολοκλήρωσε με νίκη τις υποχρεώσεις της στην League Phase του Europa League, επικρατώντας πολύ εύκολα της Φερεντσβάρος με 4-0 και εξασφάλισε την πρόκριση στην φάση των play offs της διοργάνωσης.
Με τη νίκη αυτή η αγγλική ομάδα τερμάτισε στην 13η θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει 14 βαθμούς.
Η Νότιγχαμ έδειξε από το πρώτο κιόλας λεπτό της αναμέτρησης πως ήταν αποφασισμένη για τη νίκη, πιέζοντας την Φερεντσβάρος.
Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε «καρπούς» στο 17’, όταν οι reds κατάφεραν ν’ ανοίξουν το σκορ με αυτογκόλ του Ότβος και τα πράγματα εξελίχθηκαν ακόμα καλύτερα για την αγγλική ομάδα, τέσσερα λεπτά αργότερα.
Η Φόρεστ διπλασίασε τα τέρματα της, με τον Ζεσούς να βρίσκει δίχτυα στο 21’ και να επιβεβαιώνει με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, ότι βρίσκεται σ’ εξαιρετική κατάσταση. Ο Γέιτς έκανε την ασίστ και ο σέντερ φορ των γηπεδούχων έκανε το 2-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
«Καυτός» Ζεσούς και στο δεύτερο μέρος
Η κυριαρχία της Φόρεστ ήταν αναμφισβήτητη και στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, με την αγγλική ομάδα να έχει τον απόλυτο έλεγχο και να πιέζει την Φερεντσβάρος για να πετύχει και τρίτο γκολ.
Οι reds έκαναν το 3-0 στο 55’, με σκόρερ ξανά τον Ζεσούς, μετά από ασίστ του Σανγκαρέ. Ο Βραζιλιάνος στράικερ της Φόρεστ πέτυχε δύο γκολ στο αποψινό ματς και ήταν αναμφίβολα ο μεγάλος πρωταγωνιστής των γηπεδούχων.
Το τελικό 4-0 για την αγγλική ομάδα διαμορφώθηκε στο 90′, με εύστοχο πέναλτι του ΜακΆτι.
ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Σελς, Άμποτ, Μιλένκοβιτς (78’Μουρίγιο), Μοράτο, Γουίλιαμς (66’Αΐνα), Γέιτς, Σανγκαρέ (66’Γκιμπς-Γουάιτ), ΜακΆτι, Εντόι, Ντομίνγκες (84’Μπάκουα), Ιγκόρ Ζεσούς (66’Χάντσον-Οντόι).
ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ: Γκροφ, Σισέ, Ότβος, Σάλαϊ, Μακρέτσκις, Ρομαό (90’Γκότικ), Κανιτσόφσκι (73’Κεϊτά), Λεβι (46’Τζόσεφ), Κάντου, Γιουσούφ (73’Γκρούμπερ), Ζαχάριασεν (84’Μόνταρας).
