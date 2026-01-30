Μπενίτεθ: «Συμπαγής, σκληροτράχηλη ομάδα η Πλζεν»
Ο Ράφα Μπενίτεθ εκθείασε την επόμενη αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Europa League, Βικτόρια Πλζεν, με τον Ισπανό να τονίζει παράλληλα ότι οι νέες προσθήκες θα βοηθήσουν την ομάδα του.
Ο Παναθηναϊκός έμαθε τον αντίπαλό του για την ενδιάμεση φάση των πλέι οφ του Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Βικτόρια Πλζεν. Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην Cosmote TV και τόνισε ότι πρόκειται για μια συμπαγή ομάδα, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι νέες προσθήκες θα βοηθήσουν την ομάδα του στη συνέχεια της σεζόν.
Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ:
Για την κλήρωση με την Βικτόρια Πλζεν: «Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια συμπαγής ομάδα. Γνωριζόμαστε πολύ καλά. Δεν έχουν χάσει ακόμα, μετρούν πολλές ισοπαλίες. Αυτό δείχνει ότι είναι σκληροτράχηλη ομάδα. Δυσκολευτήκαμε να φτιάξουμε φάσεις στο ΟΑΚΑ παρότι είχαμε τον έλεγχο. Αυτή είναι η κλήρωση, μια σκληροτράχηλη ομάδα, θα δούμε τι θα γίνει».
Για τις αδυναμίες της: «Σίγουρα πρέπει να έχουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού για να πάρουμε θετικά αποτελέσματα. Είναι μια συμπαγής ομάδα, με τις νέες προσθήκες που θα έχουμε θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε περισσότερο τα αρνητικά της στοιχεία».
Για το πόσο διαφορετικές θα είναι οι δύο ομάδες μετά την μεταγραφική περίοδο: «Δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ διαφορετικοί, γιατί έχουν πολύ συμπαγή ομάδα. Εμείς θα έχουμε 3 αλλαγές να κάνουμε, που είναι κάτι σημαντικό, θεωρώ ότι αυτοί οι παίκτες που θα μπουν θα μας δώσουν κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά που θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε».
