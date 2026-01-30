«Γιατί οι Γουόριορς είναι φαβορί για την απόκτηση του Γιάννη Ανετοκούνμπο»

Μέσα σε 24 ώρες από την ρήξη πρόσθιου χιαστού που υπέστη ο Τζίμι Μπάτλερ, ο γενικός διευθυντής των Γουόριορς, Μάικ Ντανλίβι, παραδέχτηκε ότι η νέα πραγματικότητα στους «πολεμιστές» μπορεί να σημαίνει και ανάγκη διαφορετικής προσέγγισης στην επερχόμενη καταληκτική ημερομηνία των ανταλλαγών του NBA (Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου) . Αυτή η αλλαγή στάσης είναι πιθανό να συμπεριλαμβάνει ένα κορυφαίο όνομα της λίγκας όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος αποτελεί τον «…στόχο-όνειρο του Γκόλντεν Στέιτ εδώ και σχεδόν μια δεκαετία», σημειώνει το ESPN.

Η μεγάλη διαφορά τώρα είναι ότι η πόρτα του Μιλγουόκι φαίνεται επιτέλους να ανοίγει με όλα όσα έχουν συμβεί τη φετινή χρονιά ανάμεσα στον «Greek Freak» και τους Μπακς, η σχέση των οποίων έχει φανερά κλονιστεί.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν ο γενικός διευθυντής των Μπακς Τζον Χορτς, εμφανίζεται πρόθυμος να συζητήσει το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Γιάννη.

Τι μπορούν όμως να προσφέρουν οι Γουόριορς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο;

Πηγές της Λίγκας δήλωσαν στο ESPN ότι οι Γουόριορς επικοινώνησαν με τους Μπακς την περασμένη εβδομάδα και εξέφρασαν το έντονο ενδιαφέρον τους για τον Αντετοκούνμπο και την προθυμία τους να καταθέσουν μια σημαντική προσφορά για να τον αποκτήσουν. Χωρίς μάλιστα αυτή να επηρεάζεται από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί στη γάμπα εδώ και αρκετές ημέρες, με το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του να είναι προς το παρόν απροσδιόριστο.

Την ίδια ώρα ωστόσο δεν είναι σαφές αν ο Αντετοκούνμπο συμπεριλαμβάνει τους Γουόριορς στις ομάδες που θα ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του. Φυσικά τα θέλω του, όπως κάθε σούπερ σταρ που σύντομα θα έχει δικαίωμα επέκτασης, μετρούν και μάλιστα πολύ στη συζήτηση. Μια πιθανή ανταλλαγή για τον Κέβιν Ντουράντ τον περασμένο Φεβρουάριο δεν προχώρησε, αφού ο Ντουράντ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμούσε να επιστρέψει στους Γουόριορς.

Με τον Γιάννη συνεπώς θα χρειαστεί να γίνει ένα «τσεκάρισμα» για το πόσο διατεθειμένος είναι να φορέσει τη φανέλα του Γκόλντεν Στέιτ, ακόμη και αν δεν αποτελεί την πρώτη του επιλογή.

Αυτή τη στιγμή οι Μπακς είναι «καβάλα στ’ άλογο» έχοντας την επιλογή να ανταλλάξουν τον Αντετοκούνμπο, είτε την επόμενη εβδομάδα είτε να περιμένουν μέχρι το καλοκαίρι και να δουν τότε πως θα έχει διαμορφωθεί η αγορά.

Στην περίπτωση πάντως που η ομάδα του Στεφ Κάρι επιλέξει να κάνει την κίνησή της τώρα, έχουν αναμφισβήτητα το πιο ελκυστικό πακέτο επιλογών σε σχέση με τους υπόλοιπους μνηστήρες. Όπως εκτιμούν κορυφαία στελέχη του NBA, αν το Μιλγουόκι θελήσει να παραχωρήσει τώρα τον Γιάννη, οι Γουόριορς θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να τον αποκτήσουν.

Για παράδειγμα οι Νιου Γιορκ Νικς (Τάουνς, Ανουνόμπι) και οι Μαϊάμι Χιτ (Χίρο, Γουέρ) διαθέτουν καλύτερους νεαρούς και μεσαίου επιπέδου παίκτες για να προσφέρουν στους Μπακς. Ωστόσο το Μιλγουόκι έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Κουμίνγκα (έχει συμβόλαιο 22,5 εκατ. δολαρίων) από το περασμένο καλοκαίρι, αναφέρουν «πηγές» της Λίγκας κι έτσι ο 23χρονος Κονγκολέζος θα μπορούσε να θεωρηθεί δυνατό «χαρτί» στο πακέτο ανταλλαγής των «πολεμιστών» προς την ομάδα του Γιάννη.

Επιπλέον στα ανταλλάγματα που μπορούν να προσφέρουν Γουόριορς, συμπεριλαμβάνονται έως και τέσσερις επιλογές πρώτου γύρου: 2026, 2028, 2032 (unprotected) και 2030 αν εμπίπτει στο εύρος 1-20 (η προστατευόμενη επιλογή μεταξύ των 20 κορυφαίων παικτών οφείλεται στην Γουάσινγκτον ως μέρος της ανταλλαγής του Τζόρνταν Πουλ με τον Κρις Πολ).

Τέλος στο «τραπέζι» υπάρχουν και τα ονόματα των Τζίμι Μπάτλερ και του τριτοετούς γκαρντ Ποντζιέμσκι, ωστόσο όπως γράφουν τα αμερικάνικα ΜΜΕ πρόθεση του Γκόλντεν Στέιτ είναι να διατηρήσει τον έμπειρο φόργουορντ παρά τον σοβαρό τραυματισμό του και να ενισχύσουν την ομάδα τους με έναν ακόμη αστέρα (Γιάννης;) προκειμένου να δώσουν την ευκαιρία στον 37χρονο Στεφ Κάρι να κατακτήσει τουλάχιστον ένα ακόμη πρωτάθλημα στην καριέρα του