Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει η Νέα Αριστερά, με αφορμή τις αποκαλύψεις για τις μελέτες πυροπροστασίας για τη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», όπου έφεραν την υπογραφή του σημερινού υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά, «γεννά σοβαρά ερωτήματα για το πώς λειτουργεί ένα κράτος που επί δεκαετίες αφήνει την ασφάλεια των εργαζομένων χωρίς ουσιαστικό έλεγχο».

Παράλληλα επισημαίνει πως «πρέπει να απαντηθεί όμως το κρίσιμο ερώτημα: Το σημείο στο υπόγειο όπου φαίνεται να προκλήθηκε η έκρηξη αποτυπωνόταν στα αρχικά σχέδια; Και αν ναι, με ποιον τρόπο;».

Όσα υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά:

«Η αποκάλυψη του Dnews ότι οι μελέτες πυροπροστασίας για την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου «Βιολάντα» φέρουν την υπογραφή του σημερινού Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, γεννά σοβαρά ερωτήματα.

Γεννά σοβαρά ερωτήματα για το πώς λειτουργεί ένα κράτος που επί δεκαετίες αφήνει την ασφάλεια των εργαζομένων χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Μαρινάκης επιλέγει ξεκάθαρα τη επικοινωνιακή γραμμή που θα ακολουθήσει το Μαξίμου: φταίει η πολυνομία και κατά συνέπεια διάχυση ευθυνών, ενώ παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβέρνηση γνώριζε την εμπλοκή του Υπουργού της. Όπως και στα Τέμπη. Όπως και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διότι για τα πάντα φταίνε οι άλλοι, ποτέ η Νέα Δημοκρατία.

Πρέπει να απαντηθεί όμως το κρίσιμο ερώτημα: Το σημείο στο υπόγειο όπου φαίνεται να προκλήθηκε η έκρηξη αποτυπωνόταν στα αρχικά σχέδια; Και αν ναι, με ποιον τρόπο;

Και μαζί με αυτό, προκύπτουν συγκεκριμένα ερωτήματα:

• Ποιος έλεγξε αν οι μελέτες πυροπροστασίας εφαρμόζονταν στην πράξη;

• Ποιος επέβλεψε τις διαρκείς επεκτάσεις της μονάδας;

• Πότε έγινε ο τελευταίος ουσιαστικός έλεγχος;

• Γιατί η Επιθεώρηση Εργασίας παραμένει υποστελεχωμένη;

• Ποιος εγγυήθηκε ότι οι εργαζόμενες πήγαιναν στη δουλειά τους με ασφάλεια;

Ζητάμε άμεσα απαντήσεις από την κυβέρνηση χωρίς υπεκφυγές.

Οι πέντε γυναίκες που χάθηκαν στη «Βιολάντα» δεν ήταν αριθμοί. Ήταν εργαζόμενες που πήγαν στη βάρδιά τους και δεν γύρισαν ποτέ. Και αυτό δεν θα ξεχαστεί».