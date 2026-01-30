Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο – Η σύμβαση για τον εξοπλισμό αεροναυτιλίας

Σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση και πιστοποίηση του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι αποτελεί η συμφωνία για την ανάθεση του εξοπλισμού αεροναυτιλίας, η οποία υπεγράφη σήμερα, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γεώργιος Βαγενάς και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε. (ΔΑΗΚ Α.Ε.) Νίκος Αναστασίου.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών χαρακτήρισε τη Συμφωνία Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας «κομβικό εκτελεστικό εργαλείο» της Σύμβασης Παραχώρησης της 21ης Φεβρουαρίου 2019, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την έγκαιρη προμήθεια του εξοπλισμού, την πιστοποίηση και τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Όπως σημείωσε, η συμφωνία ρυθμίζει το θεσμικό, τεχνικό και οργανωτικό πλαίσιο για την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και οριστική παραλαβή του εξοπλισμού αεροναυτιλίας, σε πλήρη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ICAO, EASA, SES και EUROCONTROL και σε συγχρονισμό με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Ειδικότερα, η ΥΠΑ αναθέτει στη ΔΑΗΚ Α.Ε. τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, διατηρώντας την τεχνική επίβλεψη των εργασιών και διασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή τους.

​Ο Χρίστος Δήμας υπογράμμισε ότι ο νέος αερολιμένας «θα είναι ο πιο σύγχρονος στην Ελλάδα και από τους πιο σύγχρονους στην Ευρώπη», αντικαθιστώντας το σημερινό αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο κατέγραψε πάνω από 10 εκατ. επιβάτες το 2025, με αύξηση 7,1% στην επιβατική κίνηση. Όπως ανέφερε, η πρόοδος κατασκευής ξεπερνά ήδη το 67%, ενώ το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο υποδομών στην Κρήτη, που περιλαμβάνει και την ενεργοποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης για το βασικό τμήμα του ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βουλευτής Ρεθύμνου Ιωάννης Κεφαλογιάννης, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη, βουλευτές Ηρακλείου και Χανίων, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, καθώς και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης.

«Ένα από τα πιο σημαντικά έργα Παραχώρησης»

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος τόνισε ότι η σημερινή συμφωνία φέρνει πιο κοντά τη λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου. Όπως επισήμανε, το έργο Παραχώρησης του αεροδρομίου Καστελλίου είναι από τα σημαντικότερα που υλοποιούνται σήμερα στη χώρα και αναμένεται να αφήσει θετικό αποτύπωμα τόσο στην ανάπτυξη της Κρήτης όσο και συνολικά της Ελλάδας. «Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παραμένουμε στοχοπροσηλωμένοι στη συντομότερη δυνατή παράδοσή του σε λειτουργία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος υπογράμμισε ότι η Σύμβαση Παραχώρησης περιλαμβάνει το σύνολο των απαραίτητων μελετών, κατασκευών, συστημάτων και εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, το οποίο θα αντικαταστήσει πλήρως τον υφιστάμενο αερολιμένα «Νίκος Καζαντζάκης» με διπλάσια χωρητικότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη ολοκληρωθεί περίπου τα δύο τρίτα των εργασιών, που περιλαμβάνουν κτιριακές εγκαταστάσεις, τροχόδρομο, τερματικό σταθμό, κτίρια Αστυνομίας και Πυροσβεστικής καθώς και τον Πύργο Ελέγχου. Έχουν επίσης δρομολογηθεί οι παρεμβάσεις για την οδική σύνδεση με τον ΒΟΑΚ, την ηλεκτρική διασύνδεση και την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας.

Ορόσημο για την αεροναυτιλία

Ο διοικητής της ΥΠΑ Γεώργιος Βαγενάς χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για την αεροναυτιλία της χώρας», επισημαίνοντας ότι με τη συμφωνία τίθενται οι βάσεις για την επιχειρησιακή υποστήριξη του νέου αεροδρομίου με συστήματα που ενσωματώνουν τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες σε επικοινωνίες, πλοήγηση, επιτήρηση και διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας. Όπως ανέφερε, στον νέο αερολιμένα θα παρέχονται υπηρεσίες αεροναυτιλίας υψηλού επιπέδου, με έμφαση στην ασφάλεια πτήσεων, την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των συστημάτων.

Σε τεχνικό επίπεδο, ο Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης κατατάσσεται μεταξύ των πλέον σύγχρονων επιχειρησιακά κόμβων της νοτιοανατολικής Ευρώπης, με εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων φωνητικών και δεδομένων επικοινωνιών, προηγμένων θέσεων εργασίας ελέγχου, ολοκληρωμένης απεικόνισης κυκλοφορίας και διασύνδεσης με τα κέντρα ελέγχου περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας. Τα συστήματα αφορούν, μεταξύ άλλων, τον Πύργο Ελέγχου με πλήρως ψηφιακό περιβάλλον εργασίας, ψηφιακές πλατφόρμες μεταφοράς φωνής και δεδομένων, προηγμένα βοηθήματα προσέγγισης, σύγχρονα ραντάρ, νέα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων και μετεωρολογικές υποδομές υψηλής ακρίβειας.