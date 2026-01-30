Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»

Εκτός λειτουργίας τέθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής ο τηλεφωνικός αριθμός «100» της Άμεσης Δράσης λόγω τεχνικού προβλήματος όπως έγινε γνωστό.

Η Ελληνική Αστυνομία με έκτακτη ενημέρωση έκανε γνωστό ότι οι πολίτες μπορούν να καλούν στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, μέχρι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που παρουσιάστηκε.

❗Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικής βλάβης του τηλεφωνικού κέντρου της Άμεσης Δράσης Αττικής 100, για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη οι πολίτες να καλούν τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 μέχρι αποκατάστασης του προβλήματος. — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) January 30, 2026

Μετά από λίγη ώρα, με νέα ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. έγινε γνωστό ότι το τεχνικό πρόβλημα στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης αντιμετωπίστηκε και η γραμμή «100» λειτουργεί και πάλι κανονικά.