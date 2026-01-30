Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Τεχνικό πρόβλημα έθεσε εκτός λειτουργίας το απόγευμα της Παρασκευής τη γραμμή «100» της Άμεσης Δράσης της ΕΛ.ΑΣ.
- Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις
- Δεκάδες νεκρά πρόβατα στον Αλφειό ποταμό - Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια
- Φίνος Φιλμ: 60 χρόνια πέρασαν από το «Ραντεβού στον αέρα» - Το video αφιέρωμα
- ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της
Εκτός λειτουργίας τέθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής ο τηλεφωνικός αριθμός «100» της Άμεσης Δράσης λόγω τεχνικού προβλήματος όπως έγινε γνωστό.
Η Ελληνική Αστυνομία με έκτακτη ενημέρωση έκανε γνωστό ότι οι πολίτες μπορούν να καλούν στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, μέχρι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που παρουσιάστηκε.
❗Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικής βλάβης του τηλεφωνικού κέντρου της Άμεσης Δράσης Αττικής 100, για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη οι πολίτες να καλούν τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 μέχρι αποκατάστασης του προβλήματος.
— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) January 30, 2026
Μετά από λίγη ώρα, με νέα ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. έγινε γνωστό ότι το τεχνικό πρόβλημα στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης αντιμετωπίστηκε και η γραμμή «100» λειτουργεί και πάλι κανονικά.
❗Σας ενημερώνουμε ότι η τεχνική βλάβη του τηλεφωνικού κέντρου της Άμεσης Δράσης Αττικής 100, έχει αποκατασταθεί.
— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) January 30, 2026
- Ολυμπιακός: Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική ο Βεζένκοφ
- Φίνος Φιλμ: 60 χρόνια πέρασαν από το «Ραντεβού στον αέρα» – Το video αφιέρωμα
- Ανατροπή για τον θάνατο του 19χρονου οπλίτη στη Ρόδο – Το πόρισμα των πυροτεχνουργών της ΕΛΑΣ
- Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
- ΠΑΟΚ: Οι ώρες και οι ημερομηνίες των αγώνων του κόντρα στη Θέλτα
- Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη-Ρούμπιο εν όψει Στρατηγικού Διαλόγου
- Δεκάδες τα θύματα του ψευτο-δικηγόρου, για κύκλωμα κάνουν λόγο οι εξαπατημένοι
- Πατέρας του Άλκη Καμπανού: Όσοι ανάψουν κερί για το παιδί μου, να το κάνουν και για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις