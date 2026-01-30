newspaper
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Ιος: Αυτό το ελληνικό νησί είναι από τα ιδιαίτερα μέρη της Ευρώπης για το 2026
Ελλάδα 30 Ιανουαρίου 2026, 10:01

Ιος: Αυτό το ελληνικό νησί είναι από τα ιδιαίτερα μέρη της Ευρώπης για το 2026

Οι βρετανικοί Times κατατάσσουν την Χώρα της Ίου στα 25 ομορφότερα χωριά της Ελλάδας

Σύνταξη
Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Ως «βασίλισσα των εναλλαγών και των αντιθέσεων» προβάλλουν την Ίο τα διεθνή ΜΜΕ για διακοπές το 2026 σε συνέχεια του νέου τουριστικού αφηγήματος του Δήμου Ιητών. Οι βρετανικοί Times κατατάσσουν την Χώρα της Ίου στα 25 ομορφότερα χωριά της Ελλάδας αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «η πρωτεύουσα του νησιού αποτελείται από πολλά χαριτωμένα σπιτάκια που θυμίζουν κύβους ζάχαρης.

Τα στριφτά σοκάκια ανηφορίζουν μέχρι την εκκλησία της Παναγίας Γκρεμιώτισσας με τον γαλάζιο τρούλο, για την πιο μαγευτική θέα στη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα. Εκτός από την έντονη διασκέδαση, η Ίος επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις για τους φίλους της ιστορίας όπως τα εντυπωσιακά ομόκεντρα αναβαθμιδωτά απομεινάρια της αρχαίας πόλης του Σκάρκου από το 2300 π.Χ. και ο Τάφος του Ομήρου».

Επιπλέον τις σύγχρονες τάσεις για τις νεανικές εκδρομές αναλύει ο ιταλικός ταξιδιωτικός ιστότοπος Wom.Travel.it που εξηγεί πως οι νέοι επιλέγουν προορισμούς που συνδυάζουν την διασκέδαση με δραστηριότητες στη φύση και πολιτιστικές εμπειρίες. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ περιοχών από την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, την Μάλτα και την Μεγάλη Βρετανία η Ίος καταλαμβάνει την ένατη θέση ανάμεσα στους 14 προορισμούς «νέας γενιάς» στην Ευρώπη που συνδυάζουν πολλά διαφορετικά στοιχεία.

Στο ίδιο μήκος κύματος, την Ίο περιλαμβάνει και ο γαλλικός ταξιδιωτικός οδηγός Petite Fute στον ετήσιο καθιερωμένο κατάλογο με τα καλύτερα Ελληνικά νησιά. «Μέλημα μας πλέον δεν είναι μόνο ο εμπλουτισμός ταξιδιωτικών εμπειριών αλλά η δημιουργία ενός προορισμού με ποιότητα ζωής τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους», προσθέτει ο Δήμαρχος Ιητών Γκίκας Γκίκας

Στο πλαίσιο αυτό και μετά από προσπάθειες του Δήμου Ιητών και την άμεση ανταπόκριση του υπουργείου Εσωτερικών εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση υποδομών ύψους 100.000 ευρώ καθώς και η εγγραφή για πρώτη φορά του έργου κατασκευής κλειστού γυμναστηρίου ύψους 1.862.000 ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το αθλητικό συγκρότημα που μπορεί να εξυπηρετεί κατοίκους και τουρίστες, θα αποτελείται από δυο όγκους. Ο πρώτος όγκος, το κλειστό γυμναστήριο, θα περιλαμβάνει τον κυρίως αγωνιστικό χώρο στον οποίο θα διεξάγονται αγώνες και προπονήσεις καθώς και τις κερκίδες. Ο δεύτερος όγκος θα αφορά δύο πλήρεις μονάδες αποδυτηρίων αθλητών με δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑμεΑ, γραφείο διοίκησης με αποδυτήρια για διαιτητές και χώρο ιατρείου.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ορόσημα για το αεροδρόμιο Ηρακλείου και τον ΒΟΑΚ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ορόσημα για το αεροδρόμιο Ηρακλείου και τον ΒΟΑΚ

Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σε καταστολή στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα παραμένει ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ
Τραγωδία στη Ρουμανία 30.01.26

Αποσωληνώθηκε ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ που υποβλήθηκε σε επέμβαση

O 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ - που έχει πλέον αποσωληνωθεί - έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και είχε πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, καθώς από το τροχαίο είχαν μετακινηθεί δύο σπόνδυλοι στον αυχένα

Σύνταξη
Έκρηξη στα Τρίκαλα: Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο
Τρίκαλα 30.01.26

Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο

Την έναρξη της διαρροής προπανίου από τις σωληνώσεις του εργοστασίου Βιολάντα και τα κενά ασφαλείας που υπήρχαν προσπαθούν να εντοπίσουν τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής, ώστε να συμπληρώσουν τη δικογραφία.

Σύνταξη
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ
Ελλάδα 30.01.26

Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε κλίμα βαριάς οδύνης η Θεσσαλονίκη και η βόρεια Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα και αύριο τους επτά νέους που σκοτώθηκαν στο τροχαίο ενώ πήγαιναν στη Γαλλία για να δουν τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με τη Λυών

Σύνταξη
Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ
Εκστρατεία σπίλωσης 29.01.26

Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ

Στην Ελλάδα τα 7 στα 10 εργατικά ατυχήματα ξεφεύγουν από τις επίσημες στατιστικές εκτιμά το Eurogip, ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ασφάλισης και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, με έδρα τη Γαλλία.

Αφροδίτη ΤζιαντζήΓιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι
Ασφυκτικός θάνατος 29.01.26

Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι

Νέες, σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του εντοπισμού δύο σορών γυναικών, για τον θάνατο των οποίων συνελήφθησαν δύο άντρες στην Θεσσαλονίκη - Διώκονται για θανατηφόρο βιασμό

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο του εργοστασίου της Βιολάντα

Σύνταξη
Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν

Τουλάχιστον 6 με 7 εργαζόμενοι έχουν καταθέσει ότι είχαν κάνει αναφορά για οσμή αερίου - Τι κατέθεσε ο βοηθός υπευθύνου βάρδιας που σώθηκε την τελευταία στιγμή

Σύνταξη
Η «Kristin» δείχνει τα δόντια της: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Κακοκαιρία 29.01.26

Η «Kristin» δείχνει τα δόντια της: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Live η πορεία της κακοκαιρίας «Kristin». Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων.

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος
Οργή και αγανάκτηση 29.01.26

Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος

«Δεν περίμενα ότι θα αντιταχθεί και ότι θα καίγεται για ώρες στους χίλιους βαθμούς», λέει ο γιος θύματος της φονικής έκρηξης που σκόρπισε τον θάνατο στη βιομηχανία της «Βιολάντα».

Σύνταξη
Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…
Euroleague 30.01.26

Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…

Η Euroleague μπαίνει στην τελική της ευθεία και αρκετές ομάδες κοιτάζουν την αγορά για ενίσχυση – Ποια είναι τα ονόματα που «παίζουν» και πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Σύνταξη
Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης
Μοιραία πτήση 30.01.26

Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης

Περίπου 89 χρόνια μετά τη μοιραία πτήση που είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ στην προσπάθειά της της για ένα ιστορικό για την εποχή επίτευγμα, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες δείχνουν τις τελευταίες της στιγμές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
