Την ώρα που βρίσκονται σε έξαρση η γρίπη και οι εποχικές ιώσεις στη χώρα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας της υπο-παραλλαγής Κ, ένα πεντάχρονο παιδάκι στην Αλεξανδρούπολη άφησε την τελευταία του πνοή ενόσω είχε συμπτώματα ίωσης.

Γιατροί και νοσηλευτές προσπάθησαν ματαίως να επαναφέρουν το 5χρονο παιδάκι στη ζωή

Το άτυχο παιδάκι δεν είχε τις αισθήσεις του όταν το μετέφεραν οι γονείς του εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου στην Αλεξανδρούπολη.

Όπως κατέθεσαν οι ίδιοι, τις τελευταίες ημέρες το παιδί είχε κάποια ίωση. Όταν είδαν ότι δεν ανταποκρίνεται, έτρεξαν στο νοσοκομείο όπου γιατροί και νοσηλευτές κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το σώσουν, αλλά ήταν ήδη αργά.

Όπως αναφέρει το e-evros.gr, σήμερα αναμενόταν το πόρισμα από το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε το νεκρό παιδί, για να γίνει νεκροψία / νεκροτομή αλλά ούτε ο ιατροδικαστής της Αλεξανδρούπολης προσδιόρισε την αιτία θανάτου. Έτσι στάλθηκαν ιστολογικά δείγματα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για να δοθούν σαφείς απαντήσεις.

Η είδηση σκόρπισε θλίψη στο Διδυμότειχο, όπου οι γονείς του παιδιού που κατάγονται από τον Έβρο υπηρετούν ως στρατιωτικοί.

Γρίπη: «Το στέλεχος Κ έχει τρελή μεταδοτικότητα»

Η γιατρός και αντιπρόεδρος της ΟΕΓΝΕ, Ματίνα Παγώνη, είχε προειδοποιήσει – μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό την περασμένη Δευτέρα – ότι το πρόβλημα με τη γρίπη τώρα είναι ότι το στέλεχος Κ την κάνει εξαιρετικά μεταδοτική.

«Μπορεί να είσαι σε μια αίθουσα και να κολλήσουν όλοι, με τα άλλα στελέχη της γρίπης δεν το είχαμε αυτό» τόνισε υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η έξαρση θα κρατήσει μέχρι τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου.

«Επειδή είναι ιδιαίτερο το στέλεχος αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε όλοι να εμβολιαστούμε, ιδιαίτερα οι ομάδες με τα υποκείμενα νοσήματα. Οι μεγάλοι σε ηλικία με υποκείμενα νοσήματα ανεμβολίαστοι μπήκαν εισαγωγή, οι υπόλοιποι δώσαμε οδηγίες πήραν αντιικά φάρμακα και πήγανε στο σπίτι. Αυτοί που είχαν προβλήματα και δεν εμβολιάστηκαν είχαν 40 πυρετό».

«Ο οργανισμός ταλαιπωρείται πάρα πολύ, ειδικά τα παιδάκια. Όταν το παιδί το πρωί έχει πυρετό μην το στέλνεις στο σχολείo», υπογράμμισε σε άλλο σημείο η κ. Παγώνη.