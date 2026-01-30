Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν την πιστοποίηση των καναδικών αεροσκαφών Bombardier και «όλων» των υπόλοιπων αεροπλάνων που «κατασκευάζονται στον Καναδά» εν είδει αντιποίνων για την «άρνηση» των καναδικών αρχών να πιστοποιήσουν αμερικανικά αεροσκάφη της κατασκευάστριας Gulfstream.

Ο ρεπουμπλικάνος τόνισε μέσω Truth Social ότι οι αρχές του Καναδά αρνούνται, κατά τρόπο «αδικαιολόγητο, παράνομο και μόνιμο» να δώσουν πιστοποίηση στα αμερικανικά τζετ των τύπων Gulfstream 500, 600, 700 και 800.

«Θα αποσύρουμε διά της παρούσης την πιστοποίηση των δικών τους Bombardier Global Express», τόνισε αναφερόμενος σε business jets της καναδικής βιομηχανίας, καθώς και «όλων των αεροσκαφών που κατασκευάζονται στον Καναδά, ωσότου η Gulfstream, σπουδαία αμερικανική εταιρεία, να λάβει πλήρη πιστοποίηση».

Ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε ακόμη ότι θα προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων δασμών «50% σε όλα τα (καναδικά) αεροσκάφη που πωλούνται στις ΗΠΑ» αν η καναδική κυβέρνηση διατηρήσει σε ισχύ «την απαγόρευση» των πωλήσεων «προϊόντων της Gulfstream».

O πρωθυπουργός του Καναδά, πιστεύει πως ο Τραμπ απειλεί για να επιτύχει καλύτερη συμφωνία

Ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι φάνηκε να υποβαθμίζει τη Δευτέρα τις πρόσφατες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή τελωνειακών δασμών 100%, εκτιμώντας πως πρόκειται πριν απ’ όλα για διαπραγματευτική τακτική, ώστε να κλειστεί πιο ευνοϊκή για την Ουάσιγκτον εμπορική συμφωνία.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να αναφέρεται συστηματικά στον καναδό πρώην πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό με τον μειωτικό όρο «κυβερνήτης», τόσο για να τον ταπεινώνει, όσο και για θυμίζει την πρόθεσή του ο Καναδάς να γίνει αμερικανική πολιτεία.

Ο διάδοχός του Κάρνι, που ανέλαβε την εξουσία τον Μάρτιο, μέχρι στιγμής δεν έχει εμπλακεί σε αντεγκλήσεις επί προσωπικού με τον ρεπουμπλικάνο, όμως, έπειτα από αξιοσημείωτη ομιλία του επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης στη σύνοδο του Νταβός, ο τόνος του αμερικανού προέδρου δεν σταματά να σκληραίνει.