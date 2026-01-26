Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων

Μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 100% στα καναδικά προϊόντα εάν οριστικοποιηθεί η συμφωνία Κίνας-Καναδά, το Πεκίνο ανακοίνωσε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, πως η αυτή η συμφωνία δεν έχει στόχο κανένα τρίτο μέρος, ώστε να κατευνάσει την αμερικανική οργή.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τη συμφωνία, που ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Πεκίνο αναμένεται να μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές καναδικής κανόλα και να παραχωρήσει στους Καναδούς ταξίδια χωρίς βίζα προς την Κίνα.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε κατά την επίσκεψη του Καναδού πρωθυπουργού, Μαρκ Κάρνεϊ, στο Πεκίνο αυτόν τον μήνα, καθώς επιδιώκει να αποστασιοποιηθεί από τις ασταθείς σχέσεις με τις ΗΠΑ υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο οι ΗΠΑ απείλησαν να επιβάλουν δασμούς 100% στα καναδικά προϊόντα εάν η συμφωνία προχωρήσει, υποστηρίζοντας ότι θα επέτρεπε στην Κίνα να «ξεφορτώνει προϊόντα» (dump goods). Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η εμπορική συμφωνία δεν στρέφεται κατά της Ουάσινγκτον.

«Η Κίνα και ο Καναδάς έχουν εγκαθιδρύσει έναν νέο τύπο στρατηγικής εταιρικής σχέσης… δεν στοχεύει καμία τρίτη χώρα», δήλωσε ο Τζιακούν σε συνέντευξη Τύπου. «η Κίνα υποστηρίζει πως τα κράτη θα πρέπει να προσεγγίζουν τις διακρατικές σχέσεις με λογική αμοιβαίου οφέλους και όχι μηδενικού αθροίσματος, και μέσω της συνεργασίας αντί της αντιπαράθεσης».

Ο Καναδάς και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εισαγωγικούς δασμούς στον βόρειο γείτονά της.

Την Κυριακή, ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Οτάβας και Πεκίνου ισοδυναμούν με το ότι η Κίνα «παίρνει με επιτυχία και πλήρως τον έλεγχο της κάποτε μεγάλης χώρας του Καναδά».

Μετά τα σχόλια του προέδρου, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε σε αμερικανικά ΜΜΕ: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Καναδά να γίνει μια δίοδος μέσω της οποίας οι Κινέζοι θα διοχετεύουν τα φθηνά τους προϊόντα στις ΗΠΑ».

Με πληροφορίες από CNA