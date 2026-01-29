«Ημέρα Εθνικής Αντίστασης των Τούρκων της Δυτικής Θράκης» η 29η Ιανουαρίου για την Τουρκία

Για την «Ημέρα Εθνικής Αντίστασης των Τούρκων της Δυτικής Θράκης» μιλά για μία ακόμα φορά η Τουρκία, με αφορμή την 29η Ιανουαρίου και επιμένει σε θέμα της «τουρκικής μειονότητας» με «σημαία» τον Αχμέτ Σαδίκ.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτηση στου στο «X» αναφέρει «στις 29 Ιανουαρίου, την επέτειο της πορείας που έχει συμβολίσει τον αγώνα για την αναγνώριση της εθνικής ταυτότητας της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, την Ημέρα Εθνικής Αντίστασης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Τούρκων της Δυτικής Θράκης, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των συμπατριωτών μας, τα οποία βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες, και ότι θα είμαστε πάντα στο πλευρό τους».

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας

Αντίστοιχη ανάρτηση έχει κάνει όπως κάθε χρόνο και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, στην οποία υποστηρίζει ότι «γιορτάζουμε την 29η Ιανουαρίου, Ημέρα Εθνικής Αντίστασης και Αλληλεγγύης, των Τούρκων της Δυτικής Θράκης, που διακηρύσσουν την εθνική τους ταυτότητα σε ολόκληρο τον κόσμο και αγωνίζονται για την προστασία των δικαιωμάτων και των νόμων τους ενάντια στις διακρίσεις. Τιμούμε με ευγνωμοσύνη, σεβασμό και ευγνωμοσύνη τον πρωτοπόρο του αγώνα, Δρ. Σαδίκ Αχμέτ».

Τι είναι η 29η Ιανουαρίου που η Άγκυρα επιχειρεί να εκμεταλλευθεί για τη Θράκη

Η 29η Ιανουαρίου είναι για την Τουρκία μία μέρα στην οποία η Άγκυρα επιχειρεί να δώσει ιδιαίτερη σημασία καθώς ήταν η μέρα των διαδηλώσεων κατά σχετικής δικαστικής απόφασης για τους συλλόγους που εμπεριείχαν τη λέξη «τουρκικό».

Όπως ανέφερε στο παρελθόν το κρατικό τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο περιγράφοντας από την οπτική της Άγκυρας την συγκεκριμένη μέρα:

«Το 1988 η ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε να κλείσουν οι σύλλογοι η ονομασία των οποίων περιέχει τον όρο «τουρκικός» με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχουν Τούρκοι στην Ελλάδα.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Τουρκική Μειονότητα Δυτικής Θράκης πραγματοποίησε μεγάλη πορεία στην Κομοτηνή στις 29 Ιανουαρίου 1988 η οποία ονομάστηκε μαζική αντίσταση.

Στις 29 Ιανουαρίου 1990, την δεύτερη επέτειο της διαμαρτυρίας, ομάδες φανατικών Ελλήνων πραγματοποίησαν μαζικές επιθέσεις εναντίον Τούρκων στην Κομοτηνή και την Ξάνθη.

Στις επιθέσεις που διήρκησαν δυο μέρες καταστράφηκαν και λεηλατήθηκαν πάνω από 500 καταστήματα και επιχειρήσεις Τούρκων και ξυλοκοπήθηκαν πάρα πολλοί Τούρκοι, ανάμεσα τους και ο αείμνηστος Μουφτής Ξάνθης Μεχμέτ Εμίν Αγκά και ο ανεξάρτητος, τότε, βουλευτής Αχμέτ Φαΐκογλου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «μάχη» της Θράκης για την Άγκυρα είναι σταθερή επί σειρά δεκαετών, καθώς η Τουρκία επιδιώκει πάγια να να αξιοποιήσει τη μουσουλμανική μειονότητα που ζει στην Ελλάδα και να αποκτήσει μέσα από αυτή έναν ισχυρό όπλο επιρροής.

Η μουσουλμανική μειονότητα της Ελλάδας άλλωστε είναι πάντα στη «λίστα παραπόνων» της Άγκυρας προς την Αθήνα, με την Τουρκία να επιχειρεί να της δώσει εθνικά χαρακτηριστικά.

Η σταθερή αναφορά στον Αχμέτ Σαδίκ

Σε κάθε ανάρτηση για την 29η Ιανουαρίου από τα τουρκικά Υπουργεία γίνεται αναφορά στον Αχμέτ Σαδίκ.

Ο Σαδίκ ως υποψήφιος βουλευτής στην Ελλάδα καταδικάστηκε για «διατάραξη κοινής ειρήνης» από ελληνικό δικαστήριο γιατί κατά την προεκλογική εκστρατεία του 1989 δημοσίευσε στην εφημερίδα του, Guven, διακηρύξεις ότι είναι τουρκική η μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρωτόδικα, η ποινή ήταν 18 μήνες φυλακή χωρίς αναστολή και χωρίς δυνατότητα χρηματικής μετατροπής με αποτέλεσμα ο Σαδίκ να οδηγηθεί στη φυλακή για τους δύο μήνες. Στο Εφετείο η ποινή μειώθηκε σε 15 μήνες εξαγοράσιμους, με τον Σαδίκ να προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που τον δικαίωσε εν μέρει, χωρίς ωστόσο να καταδικάζει την Ελλάδα.

Με την εμφάνιση του Σαδίκ στα πολιτικά πράγματα, το όνομα του συνδέθηκε με τουρκικούς εθνικιστικούς οργανισμούς. Το 1989 ίδρυσε τον πολιτικό συνδυασμό Guven, που στα ελληνικά σημαίνει «εμπιστοσύνη». Στις εκλογές του Ιουνίου του 1989 ο Σαδίκ ο συνδυασμός του οποίου κατέβαινε μόνο στο νομό Ροδόπης εξελέγη βουλευτής. Το Νοέμβρη του 1989 προτίμησε να μην είναι ο ίδιος υποψήφιος αλλά ο Ισμαήλ Μολλά Ροδοπλού, ο οποίος και επίσης εξελέγη, για να επανέλθει ο Σαδίκ και να εκλεγεί για τελευταία φορά βουλευτής στις εκλογές του Απριλίου του 1990.

Το όριο του 3%

Ο Αχμέτ Σαδίκ έμεινε τελικά εκτός ελληνικού κοινοβουλίου στις εκλογές του 1993 αν και ήταν υποψήφιος καθώς είχε καθιερωθεί η βάση του 3% σε πανελλαδικό επίπεδο. Ένα μέτρο που έγινε ακριβώς για να μην κατορθώνουν να εκλεγούν ανεξάρτητοι μειονοτικοί βουλευτές.

Το Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας (DEB), που λαμβάνει μέρος στις ευρωεκλογές μόνο και ποτέ δεν έχει καταφέρει να προσεγγίσει καν το 3% στην επικράτεια διεκδικεί το ρόλο του συνεχιστή του Αχμέτ Σαδίκ.