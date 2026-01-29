newspaper
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέα δέντρα φυτεύθηκαν στο Πασαλιμάνι από τον Δήμο Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 29 Ιανουαρίου 2026, 13:42

Νέα δέντρα φυτεύθηκαν στο Πασαλιμάνι από τον Δήμο Πειραιά

Νέα περιβαλλοντική δράση στο Πασαλιμάνι από τον Δήμο Πειραιά.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Spotlight

Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει τις παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και προστατεύουν το αστικό περιβάλλον. Στο Πασαλιμάνι, επί της Γρηγορίου Λαμπράκη, ολοκληρώθηκε η φύτευση είκοσι δύο νέων ανθεκτικών δέντρων, αντικαθιστώντας παλαιά ξερά δέντρα, δίνοντας «πνοή» σε ένα από τα πιο εμβληματικά και πολυσύχναστα σημεία της πόλης.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος του δήμου για την φροντίδα και την ενίσχυση του πρασίνου. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, με τη συνδρομή του περιορισμένου έμψυχου δυναμικού της, δρα σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, πραγματοποιώντας φυτεύσεις, κλαδεύσεις, απομάκρυνση επικίνδυνων κορμών και αναμορφώσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως, τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν φυτευθεί περισσότερα από 2000 δέντρα στο κέντρο και στις συνοικίες του Πειραιά.

Οι καθημερινές αυτές δράσεις, ενισχύουν το πράσινο στην πόλη και συμβάλλουν στην αισθητική αναβάθμιση των δημόσιων χώρων, καθιστώντας τους πιο λειτουργικούς και φιλικούς για όλους.

Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Το Πασαλιμάνι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και της ταυτότητας της πόλης μας και οφείλουμε να το φροντίζουμε και να το διατηρούμε ασφαλή, λειτουργικό και όμορφο, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

Με κάθε νέα φύτευση ενισχύουμε τις συνοικίες του Πειραιά, βελτιώνουμε την αισθητική τους και δημιουργούμε δημόσιους χώρους, όπου οι άνθρωποι μπορούν να περπατούν, να ξεκουράζονται και να απολαμβάνουν το περιβάλλον γύρω τους.

Η αναβάθμιση των δημόσιων χώρων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή και οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα του δήμου για τη φροντίδα του πρασίνου και τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Ο Πειραιάς είναι μια πόλη με πυκνότατη δόμηση, η οποία δεν προέβλεψε έγκαιρα, ώστε να υπάρχουν σήμερα οι απαραίτητοι χώροι πρασίνου. Με αυτή τη δεδομένη συνθήκη, που δύσκολα αλλάζει ριζικά, εργαζόμαστε καθημερινά και παρεμβαίνουμε τα τελευταία δώδεκα χρόνια, τόσο σε κεντρικά σημεία όσο και σε γειτονιές, με στόχο έναν Πειραιά πιο λειτουργικό, πιο φιλικό και πιο ανθρώπινο, στον βαθμό του εφικτού.

Θέλω να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και όλους τους εργαζόμενους, αυτούς τους λίγους που δυστυχώς διαθέτουμε, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά με συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε έναν τομέα με αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις. Με σχέδιο, συνέπεια, καθημερινή δουλειά και σεβασμό στο περιβάλλον, συνεχίζουμε να βελτιώνουμε την εικόνα της πόλης μας βήμα – βήμα, προσφέροντας στους κατοίκους τούς δημόσιους χώρους που τους αξίζουν».

Ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Κλιματικής Αλλαγής και Ευζωίας Ζώων Συντροφιάς Νικήτας Γκόλφης, σημείωσε:

«Η φροντίδα και η ανανέωση του πρασίνου στον Πειραιά αποτελεί καθημερινή δέσμευση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Οι νέες φυτεύσεις στο Πασαλιμάνι είναι αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού και εργασίας, με στόχο να δημιουργήσουμε ασφαλείς και όμορφους δημόσιους χώρους για όλους. Κάθε δέντρο, κάθε φυτό, συμβάλλει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, ενισχύει την αισθητική της πόλης και προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους και τους επισκέπτες μας. Συνεχίζουμε, φροντίζοντας το πράσινο σε όλες τις γειτονιές του Πειραιά».

*πηγή φωτογραφιών, δήμος Πειραιά

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα κέρδη από την αναβάθμιση – Τι λένε Goldman και HSBC 

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα κέρδη από την αναβάθμιση – Τι λένε Goldman και HSBC 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Business
Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

inWellness
inTown
Stream newspaper
«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών
Αυτοδιοίκηση 29.01.26

«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών

Ο πλάτανος εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 850 ετών (με πιθανό σφάλμα ±5%), ύψος 22 μέτρων, μέση διάμετρο κόμης 27 μέτρων και επιφάνεια σκίασης που φτάνει τα 573 τετραγωνικά μέτρα.

Σύνταξη
Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σπάρτης
Αποκαταστάσεις 29.01.26

Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σπάρτης

Σκοπός της απόφασης κήρυξης του δήμου Σπάρτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν τις πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή
Μεταρρύθμιση 28.01.26

Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή

Ο θεσμός των Περιφερειών, στα 16 χρόνια ζωής με τη σημερινή μορφή του, λειτουργεί χωρίς δικό του Κώδικα, αναφέρει η ΕΝΠΕ σε ανακοίνωση της με αφορμή την συνάντηση των Περιφερειαρχών με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Σύνταξη
Από τον Ομφαλό της Γης στη Γερμανία: Οι Δελφοί ανοίγουν δίαυλο με το Λεβερκούζεν
Διεθνείς σχέσεις 28.01.26

Από τον Ομφαλό της Γης στη Γερμανία: Οι Δελφοί ανοίγουν δίαυλο με το Λεβερκούζεν

«Ο Δήμος Δελφών ανοίγει συνεχώς νέες πύλες συνεργειών, αποβλέποντας σε πολλαπλά οφέλη για τον τόπο μας» είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Δελφών για την συνεργασία με το Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων
Αυτοδιοίκηση 27.01.26

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων

Προτείνονται έργα αποκατάστασης του εσωτερικού οδικού δικτύου, έργα αποκατάστασης και αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης, καθώς και καθαρισμούς ρεμάτων με στόχο την αντιμετώπιση και τον περιορισμό πλημμυρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έκφραση πένθους 27.01.26

Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Tριήμερο πένθος για τα θύματα της Βιολάντα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε δια περιφοράς το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια.

Σύνταξη
Πρόταση Προέδρου ΚΕΔΕ για τριήμερη αναστολή εορταστικών εκδηλώσεων στους δήμους λόγω του δυστυχήματος
Συμπαράσταση 27.01.26

Πρόταση Προέδρου ΚΕΔΕ για τριήμερη αναστολή εορταστικών εκδηλώσεων στους δήμους λόγω του δυστυχήματος

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου με επιστολή του στους συναδέλφους του Δημάρχους της χώρας, πρότεινε την τριήμερη αναστολή ή ματαίωση προγραμματισμένων εορταστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

Σύνταξη
Να παραμείνουν οι αναπτυξιακές εταιρίες στις Περιφέρειες ζητάει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
Αντιδράσεις 27.01.26

Να παραμείνουν οι αναπτυξιακές εταιρίες στις Περιφέρειες ζητάει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

Να μην μεταφερθούν στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης οι αναπτυξιακοί οργανισμοί των Περιφερειών ζητάει η ΕΝΠΕ. Για σχετική απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κάνει λόγο η ανακοίνωση της ΕΝΠΕ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες

Ανακοινώνεται τις επόμενες ημέρες η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Οι κόντρες για μια πιθανή επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη και το «άνοιγμα» της Χαριλάου Τρικούπη σε πρώην στελέχη του κόμματος.  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κρήτη: Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης λόγω νότιων ανέμων – Συστάσεις προς τους πολίτες
Αυξημένα σωματίδια 29.01.26

Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη λόγω νότιων ανέμων - Συστάσεις προς τους πολίτες

Αναμένεται αύξηση συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων σε όλη την Κρήτη και ιδιαιτέρως κατά τις μεσημβρινές ώρες - Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι για να προστατευτούν

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 29.01.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφρεί μαζί με τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Φύλο και ευγονική
Αποικιοκρατία και ρατσισμός 29.01.26

Φύλο και ευγονική

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι η κυρίαρχη αντίληψη για το φύλο συνδέθηκε πολλές φορές με την ευγονική και τον ρατσισμό

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών
Αυτοδιοίκηση 29.01.26

«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών

Ο πλάτανος εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 850 ετών (με πιθανό σφάλμα ±5%), ύψος 22 μέτρων, μέση διάμετρο κόμης 27 μέτρων και επιφάνεια σκίασης που φτάνει τα 573 τετραγωνικά μέτρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα για να κρύψει την αλήθεια – Πού είναι η Κεραμέως;
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα και να κρύψει την αλήθεια - Άφαντη η Κεραμέως

Παύλος Μαρινάκης και Άδωνις Γεωργιάδης έβγαλαν πόρισμα για την έκρηξη στο Βιολάντα χωρίς επαρκή στοιχεία, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να καλύψει τις ευθύνες της

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»

Η ΕΟ του ΚΚΕ, θέτει σειρά ερωτημάτων στην Κομισιόν - «Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπουν οδηγίες της ΕΕ είναι το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιούνται τα εργοδοτικά εγκλήματα», σημειώνει

Σύνταξη
Καιρός: «Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» – Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin
Καιρός 29.01.26

«Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» - Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί γιατί η Kristin δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα με τα χαρακτηριστικά που εμφάνισε στην Πορτογαλία και προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων

Σύνταξη
Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League
Europa League 29.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00) για καλύτερη θέση στη βαθμολογία της League Phase του Europa League, ενώ με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να «χτυπήσει» ακόμη και 8άδα.

Σύνταξη
Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη
Πολιτική 29.01.26

Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη

Ο Aλέξανδρος Αυλωνίτης μιλά για «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων» και αναφέρει ότι το Κίνημα Δημοκρατίας μετατρέπεται σε ένα «αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα»

Σύνταξη
Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ
Πολιτική 29.01.26

Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ

«Στις θύελλες που έρχονται σε ένα κόσμο που φλέγεται, μπορούμε να ανταποκριθούμε με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας» ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία
Διάστημα 29.01.26

«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία

Το φως του γαλαξία MoM-z14 ταξίδευε 13,53 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Η ανακάλυψή του προσφέρει νέα στοιχεία για ένα κεφάλαιο του Σύμπαντος που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σπάρτης
Αποκαταστάσεις 29.01.26

Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σπάρτης

Σκοπός της απόφασης κήρυξης του δήμου Σπάρτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν τις πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Specula Mundi: Ο Maison Valentino στο Παρίσι μας θύμισε γιατί η μόδα είναι ο καθρέφτης της επιθυμίας στον σύγχρονο κόσμο
Εβδομάδα Μόδας 2026 29.01.26

Specula Mundi: Ο Maison Valentino στο Παρίσι μας θύμισε γιατί η μόδα είναι ο καθρέφτης της επιθυμίας στον σύγχρονο κόσμο

Στο Παρίσι, ο Alessandro Michele παρουσίασε για τον Valentino μια haute couture ως εμπειρία και όχι ως θέαμα. Το Specula Mundi έδειξε τη μόδα ως σύνολο εικόνας, μνήμης και επιθυμίας σε διάλογο με την ιστορία του κόσμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηράκλειο: Εκατοντάδες φάκελοι σε αναμονή στα υποστελεχωμένα γραφεία Πυρασφάλειας της Π.Υ. – Τι λένε οι ειδικοί
Ηράκλειο Κρήτης 29.01.26

Εκατοντάδες φάκελοι σε αναμονή στα υποστελεχωμένα γραφεία Πυρασφάλειας της Π.Υ. - Τι λένε οι ειδικοί

Σύνθετο ζήτημα χαρακτηρίζουν την πυρασφάλεια στελέχη της Πυροσβεστικής στο Ηράκλειο - Σε πολλές περιπτώσεις άλλη ερμηνεία του νόμου μπορεί να δώσει ο πυροσβέστης και άλλη ο μηχανικός

Σύνταξη
ΗΠΑ: Έπνιξαν στα δακρυγόνα διαδήλωση στο Τέξας ενάντια στην απέλαση 5χρονου από την ICE
Κόσμος 29.01.26

Έπνιξαν στα δακρυγόνα διαδήλωση στο Τέξας ενάντια στην απέλαση 5χρονου από την ICE

Ειρηνικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Τέξας ζητώντας την απελευθέρωση του 5χρονου Λίαμ Κονέχο Ράμος που συνελήφθη στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE

Σύνταξη
Αλέξ Πρέτι: Τρομοκράτη με το στανιό, προσπαθεί να τον βγάλει ο Τραμπ – Το βίντεο που ανάρτησε
Κόσμος 29.01.26

Τρομοκράτη με το στανιό, προσπαθεί να βγάλει ο Τραμπ τον Άλεξ Πρέτι που δολοφονήθηκε από την ICE - Το βίντεο που ανάρτησε

Τα πλάνα που τραβήχτηκαν στις 13 Ιανουαρίου έρχονται εν μέσω αυξανόμενης δημόσιας κατακραυγής για την καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ

Σύνταξη
Ο Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου
Με απόφαση Μητσοτάκη 29.01.26

Ο Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου

Ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά με τη διοργάνωση του πρώτου προσυνεδρίου της ΝΔ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο