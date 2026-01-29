newspaper
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:36
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα – Έφτασε η κακοκαιρία Kristin
Υποδιοικητής «Παπαγεωργίου»: «Θα παρέχουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες» – Συγκίνηση στην υποδοχή
Ελλάδα 29 Ιανουαρίου 2026, 14:57

Υποδιοικητής «Παπαγεωργίου»: «Θα παρέχουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες» – Συγκίνηση στην υποδοχή

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι δύο τραυματίες του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψαν οι δύο τραυματίες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που επέζησαν από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, το οποίο κόστισε τη ζωή σε επτά νέους ανθρώπους, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του συλλόγου και όχι μόνο.

Λίγο πριν από τις 13:30, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο νοσοκομείο «Γ. Παπαγεωργίου», μετά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Ο επαναπατρισμός τους οργανώθηκε από νωρίς το πρωί, με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ να απογειώνεται από την Ελευσίνα με προορισμό την Τιμισοάρα, όπου οι τραυματίες είχαν διακομιστεί προηγουμένως με ασθενοφόρα.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 13:10 και αμέσως ακολούθησε η μεταφορά τους στο «Παπαγεωργίου», υπό τη συνοδεία οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο νοσοκομείο εκτυλίχθηκαν έντονα φορτισμένες στιγμές, καθώς συγγενείς και φίλοι περίμεναν τους τραυματίες με λουλούδια, εμφανώς συγκινημένοι.

Οι δύο φίλαθλοι οδηγήθηκαν αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου υποβάλλονται στις απαραίτητες εξετάσεις. Θα παραμείνουν στη μονάδα βραχείας νοσηλείας μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής τους στις αρμόδιες κλινικές. Υπενθυμίζεται ότι ο τρίτος τραυματίας της τραγωδίας παραμένει στη Ρουμανία, καθώς κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Παρών στην υποδοχή των δύο νέων ήταν ο υποδιοικητής της 3ης ΥΠΕ, Μιχάλης Κούπκας, ο πρόεδρος του νοσοκομείου, Μιχάλης Καραβιώτης, καθώς επίσης συγγενείς και φίλοι τους που φορούσαν μπλούζες με διακριτικά του ΠΑΟΚ και με μπουκέτα λουλούδια.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κούπκας εξέφρασε τη βαθιά θλίψη και τη συμπαράσταση της 3ης ΥΠΕ και του νοσοκομείου στις οικογένειες των θυμάτων και τόνισε πως «το νοσοκομείο είναι σε πλήρη ετοιμότητα, έχοντας όλες τις ειδικότητες των γιατρών, για να παρέχει την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε καλή και γρήγορη ανάρρωση».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα κέρδη από την αναβάθμιση – Τι λένε Goldman και HSBC 

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα κέρδη από την αναβάθμιση – Τι λένε Goldman και HSBC 

Business
Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

inWellness
inTown
Σύνταξη
