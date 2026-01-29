Κρήτη: Συνελήφθη στο Ηράκλειο 48χρονος με βαρύ ποινικό παρελθόν
Ο 48χρονος, που συνελήφθη χθες στο Ηράκλειο, αναζητούνταν για ληστείες - Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών.
Ένας 48χρονος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την Αστυνομία ως ιδιαιτέρως επικίνδυνος συνελήφθη χθες στο λιμάνι στο Ηράκλειο από στελέχη της Ασφάλειας του λιμεναρχείου Ηρακλείου, μετά από πληροφορίες που είχαν από την ΕΛ.ΑΣ.
Ο 48χρονος Έλληνας, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, αναζητούνταν για ληστείες, ενώ στο παρελθόν έχει επιτεθεί και σε αστυνομικούς, μεταδίδει το patris.gr.
Ο 48χρονος από το Ίλιον Αττικής είναι άγνωστο για ποιο λόγο βρέθηκε στην Κρήτη και με ποιους συναντήθηκε, ωστόσο στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών.
Μαζί του συνελήφθη και η σύντροφος του.
Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
