Κρήτη: Συνελήφθη στο Ηράκλειο 48χρονος με βαρύ ποινικό παρελθόν

Ένας 48χρονος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την Αστυνομία ως ιδιαιτέρως επικίνδυνος συνελήφθη χθες στο λιμάνι στο Ηράκλειο από στελέχη της Ασφάλειας του λιμεναρχείου Ηρακλείου, μετά από πληροφορίες που είχαν από την ΕΛ.ΑΣ.

Ο 48χρονος Έλληνας, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, αναζητούνταν για ληστείες, ενώ στο παρελθόν έχει επιτεθεί και σε αστυνομικούς, μεταδίδει το patris.gr.

Ο 48χρονος από το Ίλιον Αττικής είναι άγνωστο για ποιο λόγο βρέθηκε στην Κρήτη και με ποιους συναντήθηκε, ωστόσο στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών.

Μαζί του συνελήφθη και η σύντροφος του.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.