Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 08:54
Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Κρήτη: Συνελήφθη στο Ηράκλειο 48χρονος με βαρύ ποινικό παρελθόν
Ελλάδα 29 Ιανουαρίου 2026, 10:46

Κρήτη: Συνελήφθη στο Ηράκλειο 48χρονος με βαρύ ποινικό παρελθόν

Ο 48χρονος, που συνελήφθη χθες στο Ηράκλειο, αναζητούνταν για ληστείες - Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών.

Ένας 48χρονος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την Αστυνομία ως ιδιαιτέρως επικίνδυνος συνελήφθη χθες στο λιμάνι στο Ηράκλειο από στελέχη της Ασφάλειας του λιμεναρχείου Ηρακλείου, μετά από πληροφορίες που είχαν από την ΕΛ.ΑΣ.

Ο 48χρονος Έλληνας, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, αναζητούνταν για ληστείες, ενώ στο παρελθόν έχει επιτεθεί και σε αστυνομικούς, μεταδίδει το patris.gr.

Ο 48χρονος από το Ίλιον Αττικής είναι άγνωστο για ποιο λόγο βρέθηκε στην Κρήτη και με ποιους συναντήθηκε, ωστόσο στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών.

Μαζί του συνελήφθη και η σύντροφος του.

Οι  έρευνες των αρχών συνεχίζονται.

ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Η διαδικασία 29.01.26

Γιατί οι μετεωρολόγοι δεν βαφτίζουν όλες τις κακοκαιρίες - Ποιος ο σκοπός του ονόματος

Η πρακτική να δίνονται ονόματα στις κακοκαιρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο βοηθά στην ενιαία ενημέρωση πολιτών, Αρχών και ΜΜΕ - Ο παράγοντας της διασυνοριακής επίδρασης των καιρικών φαινομένων

Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

Ωρολογιακή βόμβα η Βιολάντα – Αμείλικτα ερωτήματα, εγκληματικές παραλείψεις

Το «κακό» ήταν θέμα χρόνου να συμβεί στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα - Πολύμηνη διαρροή προπανίου σε βάθος 60 εκατοστών κάτω από το έδαφος εντόπισαν τα στελέχη της Πυροσβεστικής

Ελλάδα 29.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στις εργάτριες που σκοτώθηκαν στη Βιολάντα

Βαρύ είναι το πένθος για τις οικογένειες των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα - Σήμερα οι πρώτες τρεις κηδείες, την Παρασκευή οι άλλες δύο

Τραγωδία 29.01.26

Δεν εντοπίστηκαν ίχνη κακοποίησης στο βρέφος που έχασε τη ζωή του στην Καλλιθέα - Τι δήλωσαν οι γονείς

Γιατί οι γονείς το μετέφεραν αρχικώς σε ιατρείο μικρών ζώων στην Καλλιθέα - Επί 40 λεπτά οι γιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» προσπαθούσαν μάταια να το επαναφέρουν

Έκτακτο δελτίο 29.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία Kristin: Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Θα επηρεαστεί και η Αττική

Πρόσκαιρη επιδείνωση παρουσιάζει σήμερα ο καιρός - Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για την κακοκαιρία Kristin

Οι πρώτες έρευνες 29.01.26

Το προπάνιο ανατίναξε τη «Βιολάντα»

Πολύμηνη διαρροή είχε «ποτίσει» το χώμα και ένας σπινθήρας στις αντλίες νερού του υπογείου που είχε κατακλυστεί από το εκρηκτικό αέριο διέλυσε το ισόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα»

Φίλαθλοι ΠΑΟΚ 28.01.26

Τραγωδία στη Ρουμανία: Τι έσωσε τη ζωή των τριών τραυματιών – «Έκανε S στον δρόμο» λέει μάρτυρας του τροχαίου

Σύμφωνα με μάρτυρα της τραγωδίας στη Ρουμανία, ο οδηγός του μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια της προσπέρασης ότι δεν μπορούσε να την ολοκληρώσει

Ελλάδα 28.01.26

Δεν θα προσέλθουν οι κατηγορούμενοι για απολογία στη δίκη για τις υποκλοπές, παρά την επιθυμία της έδρας

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι δεν θα προσέλθουν για να καταθέσουν στη δίκη για τις υποκλοπές, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του προέδρου της έδρας. Αντεγκλήσεις για τα έγγραφα που κατέθεσαν οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου

Αποκαλύψεις 28.01.26

Βιολάντα: Τα νέα ερωτήματα που προέκυψαν – Οι ανιχνευτές αερίου, οι αισθητήρες και οι σωληνώσεις

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο της Βιολάντα, όπου έχασαν την ζωή τους 5 εργαζόμενες σε φρικτό εργατικό δυστύχημα

Ελλάδα 28.01.26

Η κυβέρνηση αποκαλεί «τυμβωρύχους» όσους ζητάνε να μη θρηνήσουμε άλλα εργατικά δυστυχήματα

Η κυβέρνηση αποκαλεί «τυμβωρύχους» και «πολιτικούς απατεώνες» όσους καταγράφουν τα εργατικά δυστυχήματα και ζητάνε μέτρα πρόληψης. Την διαψεύδουν με στοιχεία οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας.

Οι αθλητικές μεταδόσεις (29/1): Που θα δείτε τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στο Europa League και τον Ολυμπιακό στη Euroleague
Euroleague 29.01.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις (29/1): Που θα δείτε τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στο Europa League και τον Ολυμπιακό στη Euroleague

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/1) από την τελευταία αγωνιστική του Europa League και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στη Euroleague.

Η διαδικασία 29.01.26

Γιατί οι μετεωρολόγοι δεν βαφτίζουν όλες τις κακοκαιρίες - Ποιος ο σκοπός του ονόματος

Η πρακτική να δίνονται ονόματα στις κακοκαιρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο βοηθά στην ενιαία ενημέρωση πολιτών, Αρχών και ΜΜΕ - Ο παράγοντας της διασυνοριακής επίδρασης των καιρικών φαινομένων

Πολύμηνη διαρροή, πολύνεκρη τραγωδία
Opinion 29.01.26

Πολύμηνη διαρροή, πολύνεκρη τραγωδία

Οι ζωές των εργαζομένων και δη των εργατών και των εργατριών, αξίζουν. Κι ας λογίζονται ως αναλώσιμοι ή αόρατοι από κάποιους. Κι ας μην κυματίζουν γι’αυτες και γι’αυτούς μεσίστιες οι σημαίες.

Μπόρις Πάστερνακ: Αγώνας κατά του σύγχρονου Λεβιάθαν
Συγκλονιστική μαρτυρία 29.01.26

Μπόρις Πάστερνακ: Ήταν όντως άξιος του Νομπέλ Λογοτεχνίας;

Μονάχα τυφλωμένοι και βάρβαροι άνθρωποι —σ' οποιαδήποτε παράταξη και αν ανήκουν— είναι δυνατόν να διαβάσουν τον «Δόκτορα Ζιβάγκο» σαν ένα αντικομμουνιστικό μανιφέστο

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης καλεί Φάμελλο και Χαρίτση
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης καλεί Φάμελλο και Χαρίτση

Σε πρόσκληση προγραμματικού διαλόγου προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά προχωρά ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο του επικείμενου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Το «προσκλητήριο» του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και οι διεργασίες στην προοδευτική αντιπολίτευση.

Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια
Champions League 29.01.26

Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια

Μια ακόμη μεγαλειώδης βραδιά στην ιστορία του, μια ακόμη επική πρόκριση για τον Ολυμπιακό στο Champions League και ένα ακόμη... μάθημα σε όσους αρέσκονται στην πρόωρη κριτική και τις βιαστικές κρίσεις.

Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

Ωρολογιακή βόμβα η Βιολάντα – Αμείλικτα ερωτήματα, εγκληματικές παραλείψεις

Το «κακό» ήταν θέμα χρόνου να συμβεί στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα - Πολύμηνη διαρροή προπανίου σε βάθος 60 εκατοστών κάτω από το έδαφος εντόπισαν τα στελέχη της Πυροσβεστικής

Ιράν: Προετοιμάζουν οι ΗΠΑ νέο χτύπημα; – Τι δείχνουν φωτογραφίες για τις κινήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων
Πέρα από τις δηλώσεις 29.01.26

Προετοιμάζουν οι ΗΠΑ νέο χτύπημα στο Ιράν; - Τι δείχνουν φωτογραφίες για τις κινήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων

Οι κινήσεις των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή αποτελούν πιο αξιόπιστο δείγμα για τις προθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» – Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά
Fizz 29.01.26

«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» - Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά

«Είμαι μητέρα από τα 23 μου — γέννησα τον μεγαλύτερο γιο μου, Ράιντερ, πολύ νέα και είχα παιδιά όλη μου την ενήλικη ζωή — και τώρα η κόρη μου έγινε 6 ετών και είναι η πρώτη φορά που δεν έχω ένα πολύ μικρό παιδί και μπορώ να αφοσιωθώ στην καριέρα μου» δήλωσε η Χάντσον.

Ελλάδα 29.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στις εργάτριες που σκοτώθηκαν στη Βιολάντα

Βαρύ είναι το πένθος για τις οικογένειες των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα - Σήμερα οι πρώτες τρεις κηδείες, την Παρασκευή οι άλλες δύο

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Λιόν, με το μυαλό στους 7 οπαδούς που «έφυγαν» – Δύσκολη αποστολή με τη Ρόμα για τον Παναθηναϊκό
Europa League 29.01.26

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Λιόν, με το μυαλό στους 7 οπαδούς που «έφυγαν» – Δύσκολη αποστολή με τη Ρόμα για τον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ στη σκιά της τραγωδίας στη Ρουμανία φιλοξενείται από τη Λιόν (29/1, 22:00) και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Βαγγέλης Παυλίδης: Η απίθανη εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ – Τι έκανε ο Έλληνας επιθετικός στο «έπος» της Λισαβόνας (vid)
Champions League 29.01.26

Η απίθανη εμφάνιση του Παυλίδη κόντρα στη Ρεάλ - Τι έκανε ο Έλληνας επιθετικός στο «έπος» της Λισαβόνας (vids)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν εκ των πρωταγωνιστών της Μπενφίκα στην επική νίκη της κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, που την έστειλε στην 24άδα του Champions League.

Τραγωδία 29.01.26

Δεν εντοπίστηκαν ίχνη κακοποίησης στο βρέφος που έχασε τη ζωή του στην Καλλιθέα - Τι δήλωσαν οι γονείς

Γιατί οι γονείς το μετέφεραν αρχικώς σε ιατρείο μικρών ζώων στην Καλλιθέα - Επί 40 λεπτά οι γιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» προσπαθούσαν μάταια να το επαναφέρουν

