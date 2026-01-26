Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη γνωστού παραδοσιακού ψητοπωλείου στη Δραπετσώνα προχώρησαν οι Αρχές, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Ο 55χρονος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να προμήθευε πελάτες με ναρκωτικά ακόμη και εντός του καταστήματος του.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έπειτα από πώληση 2,1 γραμμαρίων ηρωίνης σε 60χρονο, έναντι 50 ευρώ. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι την ηρωίνη την είχε προμηθευτεί από έναν 76χρονο άνδρα παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να είχε οργανωμένη δράση στη διακίνηση ναρκωτικών.

O «τιμοκατάλογος» για τα ναρκωτικά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 76χρονος διατηρούσε συγκεκριμένο «τιμοκατάλογο», διαθέτοντας κοκαΐνη προς 80 ευρώ το γραμμάριο και ηρωίνη προς 20 ευρώ. Οι έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες και καταστήματα οδήγησαν στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών και άλλων ευρημάτων.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 280 γραμμάρια ηρωίνης, 18 γραμμάρια κοκαΐνης, 51,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 36 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, καθώς και 212 έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας.

Πρόκειται για 130 διαβατήρια διαφόρων κρατών, 60 δελτία ταυτότητας, 16 άδειες διαμονής και τρεις άδειες ικανότητας οδήγησης.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 12.480 ευρώ. Όπως επισημαίνεται από τις Αρχές, οι εμπλεκόμενοι είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αλλά και άλλα αδικήματα, μεταξύ των οποίων κατοχή ναρκωτικών και ληστεία κατά συναυτουργία.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, του Κώδικα Μετανάστευσης, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026, -3- άτομα, ηλικίας 76, 55 και 60 ετών, τα οποία κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και του Πειραιά.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση 76χρονου αλλοδαπού και 55χρονου ημεδαπού στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε για τον τερματισμό της δράσης τους, αρχικά, συνελήφθη ο 60χρονος στον Πειραιά, καθώς κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, με ηρωίνη, μικτού βάρους -2,1- γραμμαρίων. Την εν λόγω ποσότητα είχε προμηθευτεί λίγο πριν τη σύλληψή του από τον 55χρονο, ο οποίος την είχε προμηθευτεί από τον 76χρονο.

Ακολούθησαν περαιτέρω έρευνες, κατά τις οποίες οι ανωτέρω κατελήφθησαν σε Αθήνα και Πειραιά να κατέχουν, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους, αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ναρκωτικές ουσίες (ηρωίνη και κοκαΐνη).

Συνολικά, από την κατοχή των κατηγορουμένων, καθώς και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και καταστήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ηρωίνη, βάρους -280 γραμμαρίων,

κοκαΐνη, βάρους -18- γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -51,5- γραμμαρίων,

-36- δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

-4- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-212- αμφιβόλου γνησιότητας έγγραφα ταυτοπροσωπίας – ταξιδιωτικά έγγραφα (-130- διαβατήρια διαφόρων κρατών, -60- δελτία ταυτοτήτων διαφόρων κρατών, -16- δελτία αδειών διαμονής διαφόρων κρατών και -3- άδειες ικανότητας οδηγήσεως) και

το χρηματικό ποσό των -12.480- ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για –κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και πλαστογραφία πιστοποιητικών, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.