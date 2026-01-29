Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Στο «κόκκινο» ξανά ο Κηφισός - Σε ποια τμήματα της Αττικής Οδού σημειώνονται καθυστερήσεις
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στο λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς από νωρίς το πρωί της Πέμπτης αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς δρόμους, ενώ η κατάσταση αναμένεται να χειροτερέψει λόγω της βροχής που ξεκίνησε να πέφτει λίγο μετά τις οχτώ.
Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ ήδη έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.
Σημαντικές καθυστερήσεις τουλάχιστον τριάντα λεπτών καταγράφονται και στην Αττική Οδό κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Ουρές χιλιομέτρων
Αναλυτικότερα, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και εξόδου, στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) καθώς και στην Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος).
Στη λεωφόρο Κηφισού επικρατεί «κυκλοφοριακό έμφραγμα» με τους οδηγούς να είναι μποτιλιαρισμένοι σε άνοδο και κάθοδο και η κίνηση να γίνεται πολύ αργά από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως και την Φιλαδέλφεια.
Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στον Κηφισό το ρεύμα προς το Φάληρο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον Αιγάλεω.
Αρκετά προβληματική είναι η κατάσταση στην λεωφόρο Κηφισίας κυρίως στο ρεύμα καθόδου μέχρι το ύψος της Φιλοθέης αλλά και σε πολλούς δρόμους του κέντρου όπως στη Βασ. Σοφίας και στα δύο ρεύματα στη Βασ. Κωνσταντίνου και στη Καλλιρόη.
Στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις που φτάνουν τα τριάντα λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο της Πεντέλης.
Χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
25’-30’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Πεντέλης.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)
10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/xs6ZHaKsll
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 29, 2026
