Σωτήρια προβολή του Ρέτσου, κράτησε το 2-1 στο 86’ (vid)

Μεγάλη επέμβαση του Παναγιώτη Ρέτσου στο 86’, μια απόκρουση που ήταν σωτήρια και κράτησε το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αγιαξ.

Πιο συγκεκριμένα ο Ρέτσος έδιωξε τη μπάλα πριν εκείνη περάσει την γραμμή σε κεφαλιά του Βέγκχορστ.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ήταν στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή. Έδωσε μεγάλες μάχες στο ματς με τον Αγιαξ αλλά η σωτήρια επέβαση στο 86’ ήταν η κορυφαία.

Δείτε την φάση: