Σωτήρια προβολή του Ρέτσου, κράτησε το 2-1 στο 86’ (vid)
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού δήλωσε «παρών» την κατάλληλη στιγμή και έσωσε την εστία του Ολυμπιακού
Μεγάλη επέμβαση του Παναγιώτη Ρέτσου στο 86’, μια απόκρουση που ήταν σωτήρια και κράτησε το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αγιαξ.
Πιο συγκεκριμένα ο Ρέτσος έδιωξε τη μπάλα πριν εκείνη περάσει την γραμμή σε κεφαλιά του Βέγκχορστ.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ήταν στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή. Έδωσε μεγάλες μάχες στο ματς με τον Αγιαξ αλλά η σωτήρια επέβαση στο 86’ ήταν η κορυφαία.
Δείτε την φάση:
