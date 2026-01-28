Τους δύο νέους μητροπολίτες για τις Μητροπόλεις Κυδωνίας και Αποκορώνου, στα Χανιά, και Λάμπης και Σφακίων, στο Σπήλι, εξέλεξε η Εκκλησία της Κρήτης.

Όπως αναφέρει το patris.gr, έπειτα από μήνες βγήκε «λευκός καπνός» από τον Άγιο Μηνά, καθώς στα Χανιά εξελέγη ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης, ενώ στο Σπήλι ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας, αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός.

Το κλίμα ήταν ευχάριστο, με το συγκεντρωμένο πλήθος να ξεσπά σε χειροκροτήματα μόλις ανακοινώθηκαν τα ονόματα και τις καμπάνες να ηχούν χαρμόσυνα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η εκλογή του Τίτου Ταμπακάκη ήταν ομόφωνη, ενώ στη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων ο Ιωακείμ Καρανδινός επικράτησε λαμβάνοντας 8 ψήφους έναντι μίας.

Το Μικρό Μήνυμα ενώπιον του Αρχιεπισκόπου Κρήτης και των Μελών της Ιεραρχίας, έδωσαν πριν από λίγο οι νέοι Μητροπολίτες.

Ποιος είναι ο Τίτος Ταμπακάκης

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης, κατά κόσμον Εμμανουήλ Ταμπακάκης, γεννήθηκε στη Νεάπολη Λασιθίου το 1976. Είναι πνευματικό τέκνο του μακαριστού Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου Νεκταρίου.

Σπούδασε στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή και στο Τμήμα Ποιμαντικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1998. Το 2003 μετέβη στην Ιερά Μητρόπολη Γαλλίας, όπου υπηρέτησε ως Αρχιερατικός Επίτροπος Βορείου Γαλλίας και Ιερατικός Προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού Αγίου Στεφάνου Παρισίων. Παράλληλα, πραγματοποίησε αξιόλογες σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης.

Μετά την επιστροφή του στην Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου διακονεί σε καίριες θέσεις ευθύνης, ενώ χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και σεβασμού στην κοινωνία της Νεάπολης και ευρύτερα, με τον λαό να τον περιβάλλει με αγάπη και εμπιστοσύνη.

Ποιος είναι ο Ιωακείμ Καρανδινός

Ο π. Ιωακείμ Καρανδινός (γενν. 1976) είναι δραστήριος κληρικός της Εκκλησίας της Κρήτης, γνωστός για το έντονο κοινωνικό του έργο και τη στενή συνεργασία του με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριο.

Αποτελεί βασικό συνεργάτη του Μητροπολίτη, διακονώντας με συνέπεια και έμφαση στη στήριξη ευπαθών ομάδων και στην κοινωνική προσφορά της Μητροπόλεως.

Χαρακτηρίζεται ως άνθρωπος με αρχές, δοτικός, καλόκαρδος και ευγενικός, ιδιότητες που τον καθιστούν ιδιαίτερα αγαπητό στους πιστούς. Η συνολική του δράση έχει τύχει θετικών αναφορών στον τοπικό δημόσιο λόγο, ενώ πολλοί τον θεωρούν άξιο ιερωμένο με προοπτικές περαιτέρω προσφοράς και ευθύνης στην Εκκλησία της Κρήτης.