Εκκλησία Κρήτης: Ολοκληρώθηκε η εκλογή των νέων μητροπολιτών στα Χανιά και στο Σπήλι
Ποιοι είναι οι δύο νέοι Μητροπολίτες Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτος Ταμπακάκης, και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, Ιωακείμ Καρανδινός
- Παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο έξω από σχολείο - Φέρει ελαφρά τραύματα
- Νέα τραγωδία με βρέφος στην Καλλιθέα - Το μετέφεραν συγγενείς του σε ιδιωτικό ιατρείο, χωρίς τις αισθήσεις του
- Οι ΗΠΑ αμφιβάλλουν για τη Ροντρίγκες - Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση τη Βενεζουέλα «εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί»
- Κάλας: Δομική η στροφή των ΗΠΑ - Το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει πιο ευρωπαϊκό για να διατηρήσει την ισχύ του
Τους δύο νέους μητροπολίτες για τις Μητροπόλεις Κυδωνίας και Αποκορώνου, στα Χανιά, και Λάμπης και Σφακίων, στο Σπήλι, εξέλεξε η Εκκλησία της Κρήτης.
Όπως αναφέρει το patris.gr, έπειτα από μήνες βγήκε «λευκός καπνός» από τον Άγιο Μηνά, καθώς στα Χανιά εξελέγη ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης, ενώ στο Σπήλι ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας, αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός.
Το κλίμα ήταν ευχάριστο, με το συγκεντρωμένο πλήθος να ξεσπά σε χειροκροτήματα μόλις ανακοινώθηκαν τα ονόματα και τις καμπάνες να ηχούν χαρμόσυνα.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η εκλογή του Τίτου Ταμπακάκη ήταν ομόφωνη, ενώ στη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων ο Ιωακείμ Καρανδινός επικράτησε λαμβάνοντας 8 ψήφους έναντι μίας.
Το Μικρό Μήνυμα ενώπιον του Αρχιεπισκόπου Κρήτης και των Μελών της Ιεραρχίας, έδωσαν πριν από λίγο οι νέοι Μητροπολίτες.
Ποιος είναι ο Τίτος Ταμπακάκης
Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης, κατά κόσμον Εμμανουήλ Ταμπακάκης, γεννήθηκε στη Νεάπολη Λασιθίου το 1976. Είναι πνευματικό τέκνο του μακαριστού Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου Νεκταρίου.
Σπούδασε στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή και στο Τμήμα Ποιμαντικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1998. Το 2003 μετέβη στην Ιερά Μητρόπολη Γαλλίας, όπου υπηρέτησε ως Αρχιερατικός Επίτροπος Βορείου Γαλλίας και Ιερατικός Προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού Αγίου Στεφάνου Παρισίων. Παράλληλα, πραγματοποίησε αξιόλογες σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης.
Μετά την επιστροφή του στην Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου διακονεί σε καίριες θέσεις ευθύνης, ενώ χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και σεβασμού στην κοινωνία της Νεάπολης και ευρύτερα, με τον λαό να τον περιβάλλει με αγάπη και εμπιστοσύνη.
Ποιος είναι ο Ιωακείμ Καρανδινός
Ο π. Ιωακείμ Καρανδινός (γενν. 1976) είναι δραστήριος κληρικός της Εκκλησίας της Κρήτης, γνωστός για το έντονο κοινωνικό του έργο και τη στενή συνεργασία του με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριο.
Αποτελεί βασικό συνεργάτη του Μητροπολίτη, διακονώντας με συνέπεια και έμφαση στη στήριξη ευπαθών ομάδων και στην κοινωνική προσφορά της Μητροπόλεως.
Χαρακτηρίζεται ως άνθρωπος με αρχές, δοτικός, καλόκαρδος και ευγενικός, ιδιότητες που τον καθιστούν ιδιαίτερα αγαπητό στους πιστούς. Η συνολική του δράση έχει τύχει θετικών αναφορών στον τοπικό δημόσιο λόγο, ενώ πολλοί τον θεωρούν άξιο ιερωμένο με προοπτικές περαιτέρω προσφοράς και ευθύνης στην Εκκλησία της Κρήτης.
- Εκκλησία Κρήτης: Ολοκληρώθηκε η εκλογή των νέων μητροπολιτών στα Χανιά και στο Σπήλι
- Προς ολική αποκατάσταση το κτίριο της Ένωσης Αιγιαλιτών Αμοργού
- Έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς για τα καταθλιπτικά του χρόνια με τους Take That
- Βιολάντα: Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας για την πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς
- ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή σε όλα τα ματς ανακοίνωσε η Super League – Aναβλήθηκαν αγώνες από την ΕΠΟ
- Ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI επικρίνει την ICE – «Αποκλιμάκωση» ζητά ο Τιμ Κουκ της Apple
- Ο «παπα-ΠΑΟΚ» για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Να δώσει κουράγιο η αγκαλιά μας»
- Γρίπη: Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία» 4χρονο αγοράκι έπειτα από επιπλοκές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις