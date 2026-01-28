Έβγαλαν Ισραηλινή ακτιβίστρια «νεκρή» στις διαδηλώσεις στο Ιράν: «Είμαι ζωντανή, σε μισή ώρα πάω για προπόνηση»
Σοκ προκάλεσε στο Ισραήλ η υπόθεση της Νόγια Ζιόν, η οποία είδε τη φωτογραφία της να προβάλλεται από το Channel 12 ως θύμα των διαδηλώσεων στο Ιράν, ενώ βρισκόταν ζωντανή στο σπίτι της
- Μερτς: Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση για την τελωνειακή συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – Δεν θα δεχτούμε όμως επιδείνωση
- Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν
- Πώς να επενδύσετε σε χρυσό – Τι πυροδοτεί το ράλι
- Ειλικρινά, τι μας νοιάζει τι κάνουν οι Μπέκαμ; Τι μας δείχνει το viral οικογενειακό δράμα για τα social media
Μια απίστευτη ιστορία παραπληροφόρησης ήρθε στο φως στο Ισραήλ, όταν μια νεαρή γυναίκα ανακάλυψε ότι… είχε «δολοφονηθεί» στις διαδηλώσεις στο Ιράν στον αέρα της ισραηλινής τηλεόρασης.
Η Νόγια Ζιόν, Ισραηλινή πολίτης που δεν έχει επισκεφθεί ποτέ το Ιράν, παρακολουθούσε το βράδυ της Δευτέρας το Channel 12 News από το σπίτι της, όταν είδε τη φωτογραφία της να προβάλλεται σε ρεπορτάζ με τίτλο «Τέσσερις Εβραίοι σκοτώθηκαν σε διαδηλώσεις στο Ιράν».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εικόνα της παρουσιαζόταν ως εκείνη μιας υποτιθέμενης διαδηλώτριας που –όπως ισχυριζόταν το κανάλι– συνελήφθη και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, μεταξύ άλλων διαδηλωτών εβραϊκής καταγωγής.
Το Channel 12 ανέφερε μάλιστα ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ήταν μεγαλύτερος, επικαλούμενο δυσκολίες επιβεβαίωσης λόγω διακοπών στο διαδίκτυο στο Ιράν.
«Είμαι ζωντανή, σε μισή ώρα πάω για προπόνηση. Δεν έχω πάει ποτέ στο Ιράν στη ζωή μου»
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Αναπαραγωγή και σε άλλα μέσα
Η είδηση δεν άργησε να αναπαραχθεί. Αρκετά ισραηλινά μέσα και δημοσιογράφοι κοινοποίησαν τον ισχυρισμό στα social media, με ορισμένους να ανεβάζουν τον αριθμό των Εβραίων νεκρών από τέσσερις σε πέντε.
Σύμφωνα με το Turkiye Today, το Channel 14, μέσο που πρόσκειται στον δεξιό πολιτικό χώρο και στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, προχώρησε ακόμη παραπέρα, μεταδίδοντας χωρίς καμία διασταύρωση ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν ένας πατέρας 32 ετών, η 29χρονη σύζυγός του, ένας 25χρονος συγγενής και ένα παιδί 15 ετών, ενώ έκανε λόγο –επίσης χωρίς πηγές– για 36.000 νεκρούς διαδηλωτές σε ολόκληρη τη χώρα, έναν αριθμό που χαρακτήριζε «εξαιρετικά υψηλό».
Η Ζιόν αντέδρασε άμεσα, ανεβάζοντας βίντεο στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται δίπλα στην τηλεοπτική μετάδοση.
«Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μου συμβεί κάτι τέτοιο… είμαι στο σπίτι μου!» λέει εμφανώς σοκαρισμένη. «Είμαι ζωντανή, σε μισή ώρα πάω για προπόνηση. Δεν έχω πάει ποτέ στο Ιράν στη ζωή μου».
View this post on Instagram
Όταν η παραπληροφόρηση γυρίζει μπούμερανγκ
Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, φωτίζοντας όχι μόνο την προχειρότητα –αλλά, όπως σχολιάστηκε ευρέως, και τη σκοπιμότητα– της πληροφόρησης γύρω από τις εξελίξεις στο Ιράν.
Σύμφωνα με το Press TV, ο πατέρας της, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό με σαρκασμό, σχολίασε στο Facebook ότι η σύγχυση ίσως οφείλεται στην ομοιότητά της με την Ισραηλινή ηθοποιό Νιβ Σουλτάν, πρωταγωνίστρια της σειράς Tehran.
«Ίσως μοιάζει με τη Νιβ Σουλτάν, ίσως η Νιβ Σουλτάν μοιάζει με εκείνη. Ειρήνη και στις δύο», έγραψε, προσθέτοντας αιχμηρά: «Σε κάθε περίπτωση, η Νόγια μας δεν ήταν στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα. Δεν φταίει μόνο το τρολ στο Facebook με τους εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους — υπάρχουν και συνεργοί. Το Channel 12, ένα κανάλι ανόητων».
Απαντώντας στις αντιδράσεις, το Channel 12 υποστήριξε ότι εικόνες με φερόμενα ως εβραϊκά θύματα είχαν κυκλοφορήσει ήδη ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα διεθνώς και ότι οι σχετικές αναφορές είχαν εμφανιστεί μία ημέρα νωρίτερα, επιχειρώντας να μεταθέσει την ευθύνη της μετάδοσης. Παρ’ όλα αυτά, ούτε το ίδιο ούτε τα υπόλοιπα μέσα που αναπαρήγαγαν την είδηση προχώρησαν σε δημόσια απολογία.
«Η ισραηλινή προπαγάνδα είναι τόσο αποτελεσματική που σκοτώνει ακόμη και τους δικούς της στην τηλεόραση»
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ίδια η Ζιόν δήλωσε στο Channel 12 ότι δεν έχει συγγενείς ή γνωστούς στο Ιράν, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω τις αμφιβολίες για την αξιοπιστία των αρχικών δημοσιευμάτων. Το βίντεό της διαδόθηκε ευρέως στο Ισραήλ, με πολλούς χρήστες να ζητούν ακόμη και νομικές ενέργειες κατά των μέσων που αναμετέδωσαν την ψευδή είδηση.
Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και στο X, όπου χρήστες τη χαρακτήρισαν είτε κραυγαλέο δείγμα ισραηλινής προπαγάνδας είτε μνημειώδες δημοσιογραφικό φιάσκο.
«Η ισραηλινή προπαγάνδα είναι τόσο αποτελεσματική που σκοτώνει ακόμη και τους δικούς της στην τηλεόραση», έγραφε χαρακτηριστικά μια ανάρτηση.
Όπως επισημαίνει το Al Jazeera σε σχετικό βίντεο, δεν είναι η πρώτη φορά που τα media μεταδίδουν ψευδείς πληροφορίες σχετικά με θανάτους στο Ιράν. Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν, είχε υποστηριχθεί πως μια άλλη γυναίκα σκοτώθηκε στις διαδηλώσεις, με τουρκικά μέσα να διαψεύδουν την είδηση, σημειώνοντας ότι η φωτογραφία που προβλήθηκε ανήκε στην ηθοποιό Τουμπά Μπουγιουκουστούν.
- Συγκλονίζει το πανό των οπαδών του Ολυμπιακού για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pic)
- ΠΑΣΟΚ για «γκρίζες ζώνες»: Μετά τη σαφή αποδοκιμασία Γεραπετρίτη, ο Μητσοτάκης οφείλει να απομακρύνει τον Λαζαρίδη – Εκτός κι αν συμφωνεί
- Μπαχτσεσεχίρ – Άρης Betsson 81-79: Έχασαν στην τελευταία επίθεση οι «κιτρινόμαυροι»…
- Ειρήνη Κουμαριανού: Τι θυμάται η εγγονή της, 13 χρόνια μετά από το θάνατο της ηθοποιού
- Οργή στη Δανία: Η αμερικανική πρεσβεία αφαίρεσε τις σημαίες με τα ονόματα των πεσόντων Δανών στρατιωτών
- Μερτς: Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση για την τελωνειακή συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – Δεν θα δεχτούμε όμως επιδείνωση
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 88-85: «Πράσινο» το ντέρμπι στο μπάσκετ Γυναικών
- Τσιμίκας: «Δεν έχω λόγια για την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις