Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Έβγαλαν Ισραηλινή ακτιβίστρια «νεκρή» στις διαδηλώσεις στο Ιράν: «Είμαι ζωντανή, σε μισή ώρα πάω για προπόνηση»
28 Ιανουαρίου 2026, 18:50

Έβγαλαν Ισραηλινή ακτιβίστρια «νεκρή» στις διαδηλώσεις στο Ιράν: «Είμαι ζωντανή, σε μισή ώρα πάω για προπόνηση»

Σοκ προκάλεσε στο Ισραήλ η υπόθεση της Νόγια Ζιόν, η οποία είδε τη φωτογραφία της να προβάλλεται από το Channel 12 ως θύμα των διαδηλώσεων στο Ιράν, ενώ βρισκόταν ζωντανή στο σπίτι της

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μια απίστευτη ιστορία παραπληροφόρησης ήρθε στο φως στο Ισραήλ, όταν μια νεαρή γυναίκα ανακάλυψε ότι… είχε «δολοφονηθεί» στις διαδηλώσεις στο Ιράν στον αέρα της ισραηλινής τηλεόρασης.

Η Νόγια Ζιόν, Ισραηλινή πολίτης που δεν έχει επισκεφθεί ποτέ το Ιράν, παρακολουθούσε το βράδυ της Δευτέρας το Channel 12 News από το σπίτι της, όταν είδε τη φωτογραφία της να προβάλλεται σε ρεπορτάζ με τίτλο «Τέσσερις Εβραίοι σκοτώθηκαν σε διαδηλώσεις στο Ιράν».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εικόνα της παρουσιαζόταν ως εκείνη μιας υποτιθέμενης διαδηλώτριας που –όπως ισχυριζόταν το κανάλι– συνελήφθη και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, μεταξύ άλλων διαδηλωτών εβραϊκής καταγωγής.

Το Channel 12 ανέφερε μάλιστα ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ήταν μεγαλύτερος, επικαλούμενο δυσκολίες επιβεβαίωσης λόγω διακοπών στο διαδίκτυο στο Ιράν.

«Είμαι ζωντανή, σε μισή ώρα πάω για προπόνηση. Δεν έχω πάει ποτέ στο Ιράν στη ζωή μου»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Noya Zion | נוֹיָה צִיוֹן (@nnnnoya)

Αναπαραγωγή και σε άλλα μέσα

Η είδηση δεν άργησε να αναπαραχθεί. Αρκετά ισραηλινά μέσα και δημοσιογράφοι κοινοποίησαν τον ισχυρισμό στα social media, με ορισμένους να ανεβάζουν τον αριθμό των Εβραίων νεκρών από τέσσερις σε πέντε.

Σύμφωνα με το Turkiye Today, το Channel 14, μέσο που πρόσκειται στον δεξιό πολιτικό χώρο και στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, προχώρησε ακόμη παραπέρα, μεταδίδοντας χωρίς καμία διασταύρωση ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν ένας πατέρας 32 ετών, η 29χρονη σύζυγός του, ένας 25χρονος συγγενής και ένα παιδί 15 ετών, ενώ έκανε λόγο –επίσης χωρίς πηγές– για 36.000 νεκρούς διαδηλωτές σε ολόκληρη τη χώρα, έναν αριθμό που χαρακτήριζε «εξαιρετικά υψηλό».

Η Ζιόν αντέδρασε άμεσα, ανεβάζοντας βίντεο στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται δίπλα στην τηλεοπτική μετάδοση.

«Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μου συμβεί κάτι τέτοιο… είμαι στο σπίτι μου!» λέει εμφανώς σοκαρισμένη. «Είμαι ζωντανή, σε μισή ώρα πάω για προπόνηση. Δεν έχω πάει ποτέ στο Ιράν στη ζωή μου».

Όταν η παραπληροφόρηση γυρίζει μπούμερανγκ

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, φωτίζοντας όχι μόνο την προχειρότητα –αλλά, όπως σχολιάστηκε ευρέως, και τη σκοπιμότητα– της πληροφόρησης γύρω από τις εξελίξεις στο Ιράν.

Σύμφωνα με το Press TV, ο πατέρας της, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό με σαρκασμό, σχολίασε στο Facebook ότι η σύγχυση ίσως οφείλεται στην ομοιότητά της με την Ισραηλινή ηθοποιό Νιβ Σουλτάν, πρωταγωνίστρια της σειράς Tehran.

«Ίσως μοιάζει με τη Νιβ Σουλτάν, ίσως η Νιβ Σουλτάν μοιάζει με εκείνη. Ειρήνη και στις δύο», έγραψε, προσθέτοντας αιχμηρά: «Σε κάθε περίπτωση, η Νόγια μας δεν ήταν στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα. Δεν φταίει μόνο το τρολ στο Facebook με τους εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους — υπάρχουν και συνεργοί. Το Channel 12, ένα κανάλι ανόητων».

Απαντώντας στις αντιδράσεις, το Channel 12 υποστήριξε ότι εικόνες με φερόμενα ως εβραϊκά θύματα είχαν κυκλοφορήσει ήδη ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα διεθνώς και ότι οι σχετικές αναφορές είχαν εμφανιστεί μία ημέρα νωρίτερα, επιχειρώντας να μεταθέσει την ευθύνη της μετάδοσης. Παρ’ όλα αυτά, ούτε το ίδιο ούτε τα υπόλοιπα μέσα που αναπαρήγαγαν την είδηση προχώρησαν σε δημόσια απολογία.

«Η ισραηλινή προπαγάνδα είναι τόσο αποτελεσματική που σκοτώνει ακόμη και τους δικούς της στην τηλεόραση»


Η ίδια η Ζιόν δήλωσε στο Channel 12 ότι δεν έχει συγγενείς ή γνωστούς στο Ιράν, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω τις αμφιβολίες για την αξιοπιστία των αρχικών δημοσιευμάτων. Το βίντεό της διαδόθηκε ευρέως στο Ισραήλ, με πολλούς χρήστες να ζητούν ακόμη και νομικές ενέργειες κατά των μέσων που αναμετέδωσαν την ψευδή είδηση.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και στο X, όπου χρήστες τη χαρακτήρισαν είτε κραυγαλέο δείγμα ισραηλινής προπαγάνδας είτε μνημειώδες δημοσιογραφικό φιάσκο.

«Η ισραηλινή προπαγάνδα είναι τόσο αποτελεσματική που σκοτώνει ακόμη και τους δικούς της στην τηλεόραση», έγραφε χαρακτηριστικά μια ανάρτηση.

Όπως επισημαίνει το Al Jazeera σε σχετικό βίντεο, δεν είναι η πρώτη φορά που τα media μεταδίδουν ψευδείς πληροφορίες σχετικά με θανάτους στο Ιράν. Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν, είχε υποστηριχθεί πως μια άλλη γυναίκα σκοτώθηκε στις διαδηλώσεις, με τουρκικά μέσα να διαψεύδουν την είδηση, σημειώνοντας ότι η φωτογραφία που προβλήθηκε ανήκε στην ηθοποιό Τουμπά Μπουγιουκουστούν.











Συγκλονίζει το πανό των οπαδών του Ολυμπιακού για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pic)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Συγκλονίζει το πανό των οπαδών του Ολυμπιακού για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pic)

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο Άμστερνταμ για το παιχνίδι με τον Άγιαξ, τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για «γκρίζες ζώνες»: Μετά τη σαφή αποδοκιμασία Γεραπετρίτη, ο Μητσοτάκης οφείλει να απομακρύνει τον Λαζαρίδη – Εκτός κι αν συμφωνεί
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

ΠΑΣΟΚ για «γκρίζες ζώνες»: Μετά τη σαφή αποδοκιμασία Γεραπετρίτη, ο Μητσοτάκης οφείλει να απομακρύνει τον Λαζαρίδη – Εκτός κι αν συμφωνεί

«Οι διχαστικές και εθνικά επικίνδυνες δηλώσεις του Μακάριου Λαζαριδη στη Βουλή αναπαράγουν την ίδια την προπαγάνδα και τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Μπαχτσεσεχίρ – Άρης Betsson 81-79: Έχασαν στην τελευταία επίθεση οι «κιτρινόμαυροι»…
EuroCup 28.01.26

Μπαχτσεσεχίρ – Άρης Betsson 81-79: Έχασαν στην τελευταία επίθεση οι «κιτρινόμαυροι»…

Ο Άρης Betsson ήταν μπροστά στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα στην Πόλη, απέναντι στη Μπαχτσεσεχίρ, ωστόσο δέχθηκε καλάθι στο μισό δευτερόλεπτο, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 81-79, χάνοντας μια νίκη που άξιζε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οργή στη Δανία: Η αμερικανική πρεσβεία αφαίρεσε τις σημαίες με τα ονόματα των πεσόντων Δανών στρατιωτών
Πόλεμος Αφγανιστάν 28.01.26

Οργή στη Δανία: Η αμερικανική πρεσβεία αφαίρεσε τις σημαίες με τα ονόματα των πεσόντων Δανών στρατιωτών

Βετεράνοι στην Δανία εξέφρασαν έντονη αγανάκτηση προς την αμερικανική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη, αφού αφαιρέθηκαν οι σημαίες που είχαν τοποθετηθεί προς τιμήν των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
Μερτς: Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση για την τελωνειακή συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – Δεν θα δεχτούμε όμως επιδείνωση
Γερμανία 28.01.26

Μερτς: Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση για την τελωνειακή συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – Δεν θα δεχτούμε όμως επιδείνωση

«Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να αμφισβητηθεί ξανά από την αμερικανική πλευρά ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν θα τηρηθούν και δεν θα αμφισβητούνται με καθημερινές ανακοινώσεις», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Μακρόν: Κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη την Ευρώπη η διαμάχη με τις ΗΠΑ για την Γροιλανδία
Κόσμος 28.01.26

Μακρόν: Κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη την Ευρώπη η διαμάχη με τις ΗΠΑ για την Γροιλανδία

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις αρχές του Χάρτη ων Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, που υποδέχθηκε στο Παρίσι τους πρωθυπουργούς Δανίας και Γροιλανδίας

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Την 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών
Αλλαγή στάσης; 28.01.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Την 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος γύρος των τριμερών συνομιλιών για την Ουκρανία θα πραγματοποιηθούν στο Αμπού Ντάμπι την 1η Φεβρουαρίου. «Ευπρόσδεκτος ο Ζελένσκι στη Μόσχα», λέει το Κρεμλίνο.

Σύνταξη
«Βράζει η Μέση Ανατολή» – Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ με «άνευ προηγουμένου αντίποινα» μετά το τελεσίγραφο Τραμπ
Κόσμος 28.01.26

«Βράζει η Μέση Ανατολή» – Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ με «άνευ προηγουμένου αντίποινα» μετά το τελεσίγραφο Τραμπ

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσε την προειδοποίηση την Τετάρτη, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να συνάψει συμφωνία ή θα αντιμετωπίσει καταστροφική δύναμη

Σύνταξη
Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια
Ήρθε ο καιρός 28.01.26

Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια

Ήταν το 1987 όταν η Baby, ο Johnny και η υπόλοιπη παρέα του Dirty Dancing έκανε την εμφάνισή τους στις μεγάλες οθόνες και «τρέλανε» τους έφηβους. Τώρα, 39 χρόνια μετά, ήρθε η ώρα για το σίκουελ - έστω και χωρίς τον Πάτρικ Σουέιζι.

Σύνταξη
Η ΕΠΟ βλέπει τελικό Κυπέλλου Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και όχι στο ΟΑΚΑ!
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Η ΕΠΟ βλέπει τελικό Κυπέλλου Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και όχι στο ΟΑΚΑ!

Επειδή γίνονται εργασίες στο Ολυμπιακό Στάδιο και δεν προλαβαίνουν μέχρι 25/4, η ΕΠΟ αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο να εξετάσει αλλαγή έδρας. Στο Καραϊσκάκη το φιλικό (27/3) της Εθνικής με την Παραγουάη

Βάιος Μπαλάφας
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη
Ελλάδα 28.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη

Συνελήφθησαν χθες από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»
«Δόξα τω Θεώ» 28.01.26

Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»

«Δόξα τω Θεώ, είναι έτσι όπως το περίμενα και έχω και την υγεία μου αλλά μου αρέσει κιόλας και αισθητικά και τελείωσα με αυτό», ανέφερε η Σοφία Φυρού στο κλιπ που δημοσίευσε στο Instagram

Σύνταξη
Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα
Θλίψη 28.01.26

Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα

Η Αριστέα Καζάκου ήτσν γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, ενώ στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής του κόμματος στον νομό Μεσσηνίας

Σύνταξη
Με λευκά τριαντάφυλλα η ομάδα του Άρη στην Τούμπα, τίμησε τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ (pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Με λευκά τριαντάφυλλα η ομάδα του Άρη στην Τούμπα, τίμησε τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ (pics)

Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Άρης, με επικεφαλής τους Ρέγες και Γκουγκουλιά, έδωσε το «παρών» στη Τούμπα, όπου και εναπόθεσε λουλούδια προς τιμήν των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ στο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Κριστίν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Σφοδρό πλήγμα και στην Ισπανία
Άνεμοι και καταιγίδες 28.01.26

Κακοκαιρία Κριστίν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Σφοδρό πλήγμα και στην Ισπανία

Μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στην Ιβηρική η κακοκαιρία Κριστίν, την οποία περιμένουμε και στη χώρα μας. Ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και χιόνια έπληξαν Ισπανία και Πορτογαλία.

Σύνταξη
Προπάνιο σαν βόμβα κάτω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες
Ελλάδα 28.01.26

Προπάνιο σαν βόμβα κάτω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες

Στο in, ο Δικαστικός Πραγματογνώμονας Δημήτριος Λιότσιος εξηγεί ότι η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, ήταν αποτέλεσμα της συσσώρευσης προπανίου στον υπόγειο χώρο.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
LIVE: Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ
Βόλεϊ 28.01.26

LIVE: Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ

LIVE: Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ για τη ρεβάνς των «16» του CEV Cup στο βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 6HD.

Σύνταξη
Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
Γερμανία 28.01.26

Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Εισαγγελείς εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο. Υπάρχουν υποψίες ότι συνεργαζόταν με εταιρείες που νομιμοποιούσαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη
«Η ένωσή μας, οι κανόνες μας» 28.01.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη

Ευρωπαίοι νομοθέτες κάλεσαν για περιοριστικά μέτρα στην ICE, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να δραστηριοποιείται στην Ευρώπη λόγω ανησυχιών για τη δημοκρατική εποπτεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Σύνταξη
Φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από την τραγωδία: «Θυμάμαι τα πάντα, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά το βανάκι» (vid)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από την τραγωδία: «Θυμάμαι τα πάντα, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά το βανάκι» (vid)

«Θρηνώ τους φίλους μου, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά το βανάκι», είπε μεταξύ άλλων ένας από τους τρεις φιλάθλους του ΠΑΟΚ που επέζησαν από το φονικό τροχαίο με το βαν στη Ρουμανία. Όσα είπε στο Mega.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 28.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της A1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
