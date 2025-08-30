H ταινία του Μπόλιγουντ Tehran διαστρεβλώνει την πραγματικότητα της βομβιστικής επίθεσης στο Νέο Δελχί το 2012 και απηχεί σενάριο «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα της Μοσάντ, σύμφωνα με τον Σουχάιλ Αμπάς του ιρανικού μέσου PressTV.

Στο άρθρο του, ο Σουχάιλ Αμπάς, ισχυρίζεται ότι η ταινία σηματοδοτεί την «πρεμιέρα» της Μοσάντ στο Μπόλιγουντ , παρουσιάζοντας μια αφήγηση που επιρρίπτει ευθέως ευθύνες στο Ιράν, χωρίς ούτε ίχνος ουδετερότητας. Το άρθρο υποστηρίζει ότι η ταινία διαστρεβλώνει την πραγματική τροπή των γεγονότων, μετατρέποντας μια τραγική πραγματικότητα σε κινηματογραφική εκδοχή με ύφος κατάλληλα επιλεγμένο από τη Μοσάντ.

Σε αντίθεση με την απαίτηση για πλήρη αντικειμενικότητα, o Αμπάς φέρεται να θεωρεί ότι η αφήγηση του φιλμ εξυπηρετεί εθνικές και γεωπολιτικές προκαταλήψεις, επιλέγοντας ένα σενάριο αντι-ιρανικής χροιάς και αφήνοντας περιθώρια για ερμηνείες που θέτουν το Ιράν σε θέση υπαιτιότητας ή συμμετοχής σε τρομοκρατικές ενέργειες.

Σύμφωνα με άλλες πηγές –όπως η Indiatimes– η ταινία Tehran, με πρωταγωνιστή τον Τζον Άμπραχαμ, εμπνέεται από πραγματικά περιστατικά: τις συντονισμένες βομβιστικές επιθέσεις τον Φεβρουάριο του 2012 εναντίον ισραηλινών διπλωματών σε Δελχί, Τυφλίδα και Μπανγκόκ, οι οποίες είχαν ως κύριο στόχο διπλωμάτες του Ισραήλ και είχαν ως αντίκτυπο τραυματισμούς –χωρίς να υπάρχει άμεσο στοιχείο που να υποκρύπτει ιρανική ευθύνη.

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τους India Times, τον Φεβρουάριο του 2012, μια μαγνητική βόμβα είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο της συζύγου ισραηλινού διπλωμάτη στο Δελχί, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της, του οδηγού και δύο ατόμων που βρισκόταν κοντά. Παράλληλα, δύο αντίστοιχα περιστατικά σε Τυφλίδα και Μπανγκόκ δεν προκάλεσαν το ίδιο μαζικό τραυματισμό.

Ένα γεωπολιτικό θρίλερ

Καθώς η ταινία έκανε πρεμιέρα στο ZEE5 στις 14 Αυγούστου 2025, παρουσιάζει ένα γεωπολιτικό θρίλερ, συνδυάζοντας δράση, κατασκοπεία και έντονες πολιτικές αποχρώσεις. Ο πρωταγωνιστής, ένας αστυνομικός του Δελχί (ACP Ρατζίβ Κουμάρ, ερμηνευμένος από τον Τζον Άμπραχαμ), σκληρός και μη δεσμευόμενος από κανονισμούς, εισέρχεται σε μια επικίνδυνη αποστολή με συνέπειες σε διπλωματικά ζητήματα, με τον ισραηλινό παράγοντα (Μοσάντ) να τον υποστηρίζει υπόρρητα.

Στον αντίποδα της σκοπιάς της PressTV, σε πηγές όπως το Scroll.in, η ταινία αναγνωρίζεται για την αγωνιώδη, κινηματογραφική της δομή και το σκληρό (αλλά δραματικό) στιλ, χωρίς απαραίτητα να ακολουθεί μια συγκεκριμένη εθνική «γραμμή» αφήγησης. Η δυναμική του χαρακτήρα του Ρατζίβ, η αμφισημία της ηθικής του και η έντονη αναπαράσταση των γεωπολιτικών εντάσεων ανάμεσα σε Ινδία, Ιράν και Ισραήλ παρουσιάζουν θελκτικά στοιχεία για το κοινό του θρίλερ.

Η κριτική της PressTV καταγγέλλει σκόπιμη διαστρέβλωση της πραγματικότητας της επίθεσης του 2012, παρουσιάζοντας το έργο Tehran ως εργαλείο προπαγάνδας με στοιχεία που υποθάλπουν την αφήγηση της Μοσάντ, εις βάρος της συνθετότητας των αληθινών γεγονότων.

Παράλληλα, άλλες αναλύσεις και νέα στοιχεία τονίζουν ότι η ταινία βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά, αναδεικνύοντας ένα έντονο, κινηματογραφικό είδος κατασκοπευτικού θρίλερ, χωρίς αναγκαία να στερείται γοητείας ή βάθους.